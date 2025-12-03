Prev
શું ડાયપર પહેરવાથી ખરાબ થઈ જાય છે બાળકની કિડની, જાણો આ વાતમાં કેટલું સત્ય છે?

ડાયપર પહેરવાથી બાળકની કિડની ખરાબ થઈ જાય છે આ વાતો સત્ય વિહોણો છે. ડોક્ટર પ્રમાણે કિડની શરીરની અંદર હોય છે અને ડાયપર તેને કોઈ નુકસાન પહોંચાડતું નથી.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 03, 2025, 10:19 AM IST

Health News: જ્યારે કોઈ ઘરમાં બાળકનો જન્મ થાય છે તો તે નવજાત બાળક માટે શોપિંગના લિસ્ટમાં ડાયપર જરૂર હોય છે. આજના સમયમાં નાના બાળકોને ડાયપર પહેરાવવું માતા-પિતા માટે જરૂરી થઈ ગયું છે, ખાસ કરી ત્યારે જ્યારે ઘરમાં કામકાજ વધુ હોય કે યાત્રા દરમિયાન ડાયપરની જરૂર હોય છે. પરંતુ આ સાથે એક ડર પર વાલીઓમાં વધી રહ્યો છે. શું ખરેખર લાંબા સમય સુધી ડાયપર પહેરવાથી બાળકની કિડની પર ખરાબ અસર પડે છે? આ સવાલ અને તેની સાથે જોડાયેલી ખોટી જાણકારી સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર વાયરલ થઈ રહી છે, જેને સાંભળી કે વાંચી દરેક માતા-પિતા પરેશાન છે કે આ દાવાનું સત્ય શું છે.

શું ખરેખર ડાયપરથી બાળકની કિડની ખરાબ થાય છે?
તાજેતરમાં સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર વાયરલ થઈ રહેલા દાવામાં જણાવવામાં આવ્યું કે ડાયપર બાળકોને પહેરાવવાથી બાળકની કિડની પર ખરાબ અસર થાય છે. આ દાવો સત્ય વિહોણો છે. ડોક્ટર પ્રમાણે જે કિડની હોય છે, તે આપણા શરીરમાં અંદર હોય છે, જેની આગળ મસલ્સની એક લેયર હોય છે. જો ડાયપર કે કોઈપણ કપડું બાળકને પહેરાવો તો તે કોઈ સ્થિતિમાં કિડની સુધી પહોંચી શકે નહીં. તેથી આ દાવો પાયાવિહોણો છે.

કઈ રીતે થઈ શકે છે કિડની ખરાબ?
ડાયપર ફોલ્લીઓ: લાંબા સમય સુધી ભીના ડાયપર લાલ, બળતરા અને ત્વચાને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. જોકે, આ ત્વચાની સમસ્યા છે, કિડનીની સમસ્યા નથી.

પેશાબની નળીઓનો વિસ્તાર ચેપ (UTI): પેશાબની નળીઓનો વિસ્તારનો બેક્ટેરિયલ ચેપ, જે સામાન્ય રીતે મૂત્રાશયને અસર કરે છે. આ એક સંપૂર્ણપણે બેક્ટેરિયલ ચેપ છે, અને તેના લક્ષણો બાળકોમાં ઉંમર પ્રમાણે બદલાય છે.

ડાયપરનો સાચો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવો જેથી કોઈ નુકસાન ન થાય?
દર 3-4 કલાકમાં ડાયપર બદલો.
બાળક નાનું છે તો દર બે કલાકે ડાયપર બદલવું સારૂ રહેશે.
રાત્રે સુપર-શોષક ડાયપર અને દિવસ દરમિયાન કાપડના ડાયપર.
આનાથી હવા સતત ફરતી રહે છે.
દરેક ડાયપર બદલતા પહેલા ત્વચાને સૂકાવા દો.
ભીનાશ એ કોઈપણ સમસ્યાનું મૂળ કારણ છે.
ડાયપર રેશ ક્રીમ અથવા નાળિયેર તેલનો ઉપયોગ કરો.
આ બાળકની ત્વચા પર એક રક્ષણાત્મક સ્તર બનાવે છે.

ડિસ્ક્લેમર
આ સ્ટોરીમાં આપવામાં આવેલી સ્વાસ્થ્ય સંબંધી જાણકારી માત્ર સામાન્ય માહિતી છે. કોઈપણ સ્વાસ્થ્ય સમસ્યા માટે હંમેશા ડોક્ટરની સલાહ લો.

 

