શું રોટલી-શાક ખાવાથી વધુ જાય છે સુગર? ડાયાબિટીસના દર્દીઓએ આ વાતનું રાખવું જોઈએ ધ્યાન

ભારતીય ભોજન દેખાવમાં સાધારણ લાગે છે, પરંતુ તેમાં કાર્બોહાઇડ્રેટની માત્રા વધુ હોય છે. ખાસ કરી સફેદ ચોખા, રિફાઇન્ડ લોટની રોટલી, તળેલા શાકભાજી અને મીઠી ચામાં તેની માત્રા વધુ હોય છે. 
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 09, 2025, 04:09 PM IST

Health News: ભારતના મોટા ભાગના ઘરોમાં ભોજન માત્ર પેટ ભરવાનું સાધન નહીં, પરંતુ તે પરંપરા અને પ્રેમનું પ્રતીક હોય છે. પરંતુ દેશમાં ઝડપથી વધી રહેલા ડાયાબિટીસના મામલા વચ્ચે હવે તે સવાલ ઉઠવા લાગ્યો છે કે શું રોટલી-શાકની થાળી સુગર વધારવાનું કારણ બની રહી છે? તો ઘણા લોકો ડોક્ટર પાસે જઈને ગર્વથી કહે છે કે અમે ચોખા નહીં માત્ર ઓટ્સ કે દલિયા જેવી હેલ્ધી વસ્તુનું સેવન કરીએ છીએ, પરંતુ શું આમ કરવું માત્ર પૂરતું છે? આવો જાણીએ દરરોજના ખાનપાનની આદતો કઈ રીતે આપણી ગટ હેલ્થને પ્રભાવિત કરે છે અને શું માત્ર રોટલી અને શાક ખાવાથી સુગર વધી શકે છે.

દરરોજના ભોજનથી કઈ રીતે વધે છે સુગર?
આપણો ભારતીય ખોરાક સાદો લાગે છે, પરંતુ તેમાં કાર્બોહાઇડ્રેટ્સનું પ્રમાણ વધુ હોય છે. સફેદ ચોખા, રિફાઇન્ડ લોટ રોટલી, તળેલા શાકભાજી અને મીઠી ચામાં ખાસ કરીને ફાઇબર અને પ્રોટીનનો અભાવ હોય છે, જેના કારણે બ્લડ સુગર ઝડપથી વધી શકે છે. આ સમસ્યા ખાસ કરીને એવા શહેરોમાં તીવ્ર છે જ્યાં લોકોની જીવનશૈલી મુખ્યત્વે બેઠાડુ જીવનશૈલી ધરાવે છે. વધુમાં, સ્થૂળતા અને વધેલા તણાવ શરીરના ચયાપચય અને આંતરડાના સ્વાસ્થ્ય બંને પર નકારાત્મક અસર કરે છે.

શું રોટલી-શાક પણ છે નુકસાનકારક?
ઘરમાં લેવાતા ભોજનથી રોટલી અને શાક પણ સુગર વધારી શકે છે. પરંતુ રોટલી-શાક ખરાબ નથી, પરંતુ ફર્ક તે વાત પર નિર્ભર કરે છે કે તમે તેનું કઈ રીતે સેવન કરી શકો છો. જો તમારી ભોજનની થાળીમાં સંતુલન રાખવામાં આવે એટલે કે બે રોટલી સાથે એક વાટકી દાળ, શાક અને થોડું દહીં કે પનીર ખાવ તો તે હેલ્ધી કોમ્બિનેશન થઈ શકે છે. તો રિફાઇન્ડ ઘઉંની જગ્યાએ બાજરો, જુવાર કે મલ્ટીગ્રેન લોટનો ઉપયોગ કરવાથી સુગર કંટ્રોલમાં રહે છે.

ડાયાબિટીસમાં ગટની ભૂમિકા
ડોક્ટરો પ્રમાણે આપણું પેટ એટલે કે ગટ જેને સેકન્ડ બ્રેન પણ કહેવામાં આવે છે તે સુગર કંટ્રોલમાં મોટી ભૂમિકા નિભાવે છે. તેમાં રહેલ બેક્ટેરિયા કાર્બ્સને તોડવા, સોજા ઘટાડવા અને મેટાબોલિઝ્મને સુધારવામાં મદદ કરે છે. જ્યારે આપણે તણાવમાં રહીએ કે વધુ પ્રોસેસ્ડ ફૂડનું સેવન કરીએ તો બેલેન્સ બગડી જાય છે. તેની સીધી અસર બ્લડ સુગર પાચન અને વજન પર પડે છે.

ડાયાબિટીસના દર્દીએ કઈ વાતનું ધ્યાન રાખવું?
સુગરને નિયંત્રિત કરવા માટે, ડાયાબિટીસના દર્દીઓ તેમની સવારની શરૂઆત હૂંફાળા પાણી અને પલાળેલા બદામથી કરી શકે છે. વધુમાં, સુગરના સ્તરને નિયંત્રણમાં રાખવા માટે, ડાયાબિટીસના દર્દીઓએ ભોજન પછી 10-15 મિનિટ ચાલવું જોઈએ. મીઠી ચા, મીઠાઈઓ અને ખાંડવાળા ખોરાક ટાળવા જોઈએ. વધુમાં, ડાયાબિટીસના દર્દીઓએ તણાવ ઓછો કરવાનો પણ પ્રયાસ કરવો જોઈએ, કારણ કે તણાવ બ્લડ સુગરને સીધી અસર કરી શકે છે.

Disclaimer: પ્રિય પાઠક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા માટે આભાર. આ સમાચાર તમને જાગરૂત કરવાના ઈરાદાથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે તેને લખવામાં ઘરેલુ નુસ્ખા અને સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. તમે સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલા કોઈ ઉપાય અજમાવતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લો.

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

