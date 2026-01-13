Prev
શું નાકમાં આંગળી નાખવાથી નાક મોટું થઈ જાય છે? સર્જને જણાવ્યું 'Nose Picking' થી શું થાય છે?

Nose Picking Side Effects: જો તમે પણ વારંવાર નાક સાફ કરવા માટે આંગળી નાખો છો અથવા દર થોડીવારે નાકમાં આંગળી નાખવાની આદત ધરાવો છો, તો તમારે ડોક્ટરની આ વાત જરૂર સાંભળવી જોઈએ. અહીં જાણો નાકમાં આંગળી નાખવા બાબતે ડોક્ટરોનું શું કહેવું છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 13, 2026, 02:07 PM IST

Naak Me Ungli Dalna: નાકમાં આંગળી નાખવી એ એક એવી પ્રક્રિયા છે જે લોકો અજાણતા કે આદતવશ વારંવાર કરતા હોય છે. કેટલાક લોકો નાક સાફ કરવા માટે આંગળી નાખે છે, તો કેટલાક માટે તે એક આદત બની જાય છે. પરંતુ, શું તમને ખબર છે કે વારંવાર નાકમાં આંગળી નાખવાથી (Nose Picking) શું થાય છે? ઘણા લોકો એવું પણ કહે છે કે આમ કરવાથી નાક મોટું થવા લાગે છે. પરંતુ શું આ વાત સાચી છે? આ સવાલનો જવાબ સર્જન ડોક્ટરો જણાવે છે. ડોક્ટરે જણાવ્યું છે કે નાકમાં આંગળી નાખવાથી નાક મોટું થાય છે કે નહીં.

શું નાકમાં આંગળી નાખવાથી નાક મોટું થઈ જાય છે?
હા, જો નાકમાં વારંવાર આંગળી નાખવામાં આવે તો તેનાથી નાક મોટું થઈ શકે છે. જ્યારે તમે નાકમાં આંગળી નાખો છો, ત્યારે તે નાકના 'કાર્ટિલેજ' (કૂણી હાડકી) પર દબાણ લાવે છે અને તેના કારણે 'લોઅર લેટરલ કાર્ટિલેજ'નો આકાર બદલાવા લાગે છે. બંને બાજુથી નહીં તો ઓછામાં ઓછી એક બાજુથી નાક મોટું થઈ જાય છે. આનાથી હાડકાંમાં ફેરફાર થતો નથી, પરંતુ અંદર ખાલી જગ્યા (Space) વધવા લાગે છે અને નાક જાડું તથા પહોળું દેખાવા લાગે છે. તેથી, જો તમે આ આદતના શિકાર છો, તો તમારા નાકનો આકાર બદલાઈ શકે છે.

નાકમાં આંગળી નાખવાના અન્ય ગેરફાયદા
નાકનો આકાર વધવા સિવાય પણ તેના અનેક નુકસાન થઈ શકે છે. આંગળી કે નખમાં ફસાયેલા બેક્ટેરિયા નાકની અંદર જવાથી ઇન્ફેક્શન થઈ શકે છે, જેના કારણે નાકમાં ફોડલા કે ગુમડાં થઈ શકે છે. નાકની અંદરની રક્તવાહિનીઓ ખૂબ જ નાજુક હોય છે. આંગળી નાખવાથી તે ફૂટી શકે છે અને નાકમાંથી લોહી નીકળી શકે છે. વારંવાર આવું થવાથી રક્તવાહિનીઓ કાયમી ધોરણે ડેમેજ થઈ શકે છે. નાકની અંદરના નાજુક ટિશ્યુ વારંવારના ઘર્ષણને કારણે ફૂલી જાય છે અથવા ત્યાં ઘા પડી જાય છે. ક્યારેક નાકની અંદર કાયમી ખાડા પણ પડી શકે છે. આ આદતથી નાકની અંદર ખતરનાક બેક્ટેરિયા અને વાયરસ ફેલાય છે, જે સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક છે.

મગજ પર પણ થઈ શકે છે અસર
નાકમાં આંગળી નાખવાની આદત તમારા મગજને પણ નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. કેટલાક બેક્ટેરિયા નાકના માર્ગે મગજ સુધી પહોંચી શકે છે, જેનાથી બ્રેઈન ડેમેજ અથવા ગંભીર બીમારીઓનું જોખમ વધી જાય છે.

આ માહિતી સામાન્ય જાણકારી માટે છે. વધુ માહિતી માટે હંમેશા નિષ્ણાત ડોક્ટરની સલાહ લેવી જરૂરી છે.

