/Smartwatch Cancer Risk: શું સ્માર્ટવોચ પહેરવાથી કેન્સર થાય છે? જાણો નિષ્ણાતો અને વૈજ્ઞાનિક સંશોધન શું કહે છે

Smartwatch Cancer Risk: આજના ડિજિટલ જમાનામાં સ્માર્ટવોચનો ટ્રેન્ડ વધી ગયો છે. આ વોચ હાર્ટ રેટ, સ્ટેપની ગણતરી અને ઊંઘ જેવી ઘણી વસ્તુઓ ટ્રેક કરે છે, તેથી લોકો તેને દિવસ અને ઘણીવાર રાત્રે પણ પહેરતા હોય છે. પરંતુ ઘણા લોકો તે દાવો કરે છે કે સ્માર્ટવોચમાંથી નીકળનાર રેડિએશનથી કેન્સર જેવો ખતરો વધી જાય છે. આવી વાતો સાંભળી લોકોના મનમાં ડર ઉભો થાય છે કે શું દરરોજ સ્માર્ટવોચ પહેરવાથી તેના શરીર પર ખરાબ અસર પડશે. તેવામાં લોકોની વાતો સાંભળતા કરતા તે જરૂરી છે કે આ મુદ્દે એક્સપર્ટ શું કહે છે. આવો જાણીએ.
સ્માર્ટવોચમાંથી ક્યા પ્રકારનું રેડિએશન નીકળે છે?
સ્માર્ટ વોચ બ્લૂટૂથ, વાઈ-ફાઈ અને સીધી સિમ કનેક્શન દ્વારા ફોન કે ઈન્ટરનેટ સાથે જોડાયેલી રહે છે. આ કનેક્શન બનાવવા માટે વોચ ખુબ ઓછા પાવરવાળી રેડિયો ફ્રીક્વેન્સી એટલે કે નોન-આયોનાઇજિંગ રેડિએશન છોડે છે. આ તે પ્રકારની એનર્જી છે જે રેડિયો તરંગો અને પ્રકાશમાં હોય છે. એક્સપર્ટ જણાવે છે કે આ રેડિએશન એક્સ-રે જેવા આયોનાઇઝિંગ રેડિએશનથી અલગ હોય છે, કારણ કે તેમાં શરીરને સીધુ નુકસાન પહોંચાડવા જેટલી તાકાત હોતી નથી. સાથે મોટા ભાગની સ્માર્ટ વોચ તો બ્લૂટૂથ દ્વારા કામ કરે છે, જે ખુબ ઓછા પાવર પર સિગ્નલ મોકલે છે.
એક્સપર્ટ અને રિસર્ચ શું કહે છે?
દુનિયાભરની મોટી સ્વાસ્થ્ય સંસ્થાઓનું માનવું છે કે હજુ સુધી આવા કોઈ મજબૂત વૈજ્ઞાનિક પુરાવા મળ્યા નથી, જે તે સાબિત કરી શકે કે સ્માર્ટ વોચમાંથી નીકળનાર ઓછા પાવરની રેડિયો ફ્રીક્વેન્સી કેન્સરનું કારણ બને છે. એક રિપોર્ટમાં તે પણ કહેવામાં આવ્યું કે કોશિકાઓ, જાનવરો કે મનુષ્ય પર કોઈ સ્ટડીમાં આવા પુરાવા નથી મળ્યા જે રેડિયો ફ્રીક્વેન્સીને કેન્સર સાથે જોડતા હોય. પરંતુ એક્સપર્ટ સાવધાની રાખવાની સલાહ આપે છે. કારણ કે લાંબા સમય સુધી અને સતત ડિવાઇસને ત્વચા સાથે ચોંટાડી રાખવાની અસર પર હજુ વધુ રિસર્ચ થવાનું બાકી છે. કુલ મળી જે વાત ફેલાવવામાં આવે છે તે વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિએ સાચી નથી.
પરંતુ નિષ્ણાંતો કેટલીક સરળ સાવચેતી અપનાવવાની સલાહ આપે છે. જેમ કે રાત્રે સૂવા સમયે સ્માર્ટવોચ ઉતારી દેવી, જરૂર ન હોવા પર બ્લૂટૂથ અને ઈન્ટરનેટ કનેક્શન બંધ રાખવું અને બાળકોને સતત લાંબા સમય સુધી સ્માર્ટ વોચ પહેરવાથી બચાવવા, કારણ કે તેનું શરીર થોડું નબળું હોય છે.