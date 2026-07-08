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૩૦ વર્ષ વટાવ્યા પછી આ ભૂલ ન કરતા: કિડનીને સાયલન્ટ કિલર બનતી અટકાવવા ૫ એક્સપર્ટ ડોક્ટરોનું બ્રહ્માસ્ત્ર

મોંઘા આઈફોન કે બંગલા પાછળ લાખોનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરનારો આજનો યંગ ક્લાસ પોતાની 'અમૂલ્ય કિડની' વિશે સાવ બેદરકાર છે. મેડિકલ સાયન્સ કહે છે કે કિડની ૭૦% થી ૮૦% ડેમેજ થઈ જાય ત્યાં સુધી શરીરમાં કોઈ જ લક્ષણો દેખાતા નથી! એટલે જ તેને 'સાયલન્ટ કિલર' કહેવાય છે. ઝી ૨૪ કલાકના વિશેષ કાર્યક્રમમાં અમદાવાદ, ભાવનગર અને નવસારીના ૫ દિગ્ગજ નેફ્રોલોજિસ્ટ્સે ભેગા મળીને કિડની હેલ્થનો એક એવો મેનિફેસ્ટો તૈયાર કર્યો છે, જેમાં ખોરાકનું મીઠું, પાણી પીવાની સાચી માત્રા અને જીમ સપ્લિમેન્ટ્સની સાયન્ટિફિક હકીકતો આપી છે. જો લાંબુ અને સ્વસ્થ જીવવું હોય, તો નિષ્ણાતોની આ ગાઈડલાઈન ચૂકવા જેવી નથી.

Written ByKaran Rajput
Published: Jul 08, 2026, 02:50 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 03:04 PM IST
૩૦ વર્ષ વટાવ્યા પછી આ ભૂલ ન કરતા: કિડનીને સાયલન્ટ કિલર બનતી અટકાવવા ૫ એક્સપર્ટ ડોક્ટરોનું બ્રહ્માસ્ત્ર

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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