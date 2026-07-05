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ચોમાસામાં સ્વસ્થ રહેવા પાણીને ઉકાળીને પીવો, આયુષ મંત્રાલયે આપી સલાહ, જાણો પાણીને ઉકાળીને પીવાના ફાયદા

Boiled Water Benefits: ભારત સરકારના આયુષ મંત્રાલયે ચોમાસામાં સ્વસ્થ રહેવા માટેની કેટલીક ટીપ્સ જણાવી છે. આ ટીપ્સમાં આહારમાં ફેરફારની સાથે એવું પણ લખ્યું છે કે ઉકાળેલું પાણી પીવું. તો ચાલો તમને જણાવીએ આયુષ મંત્રાલયની સલાહ અનુસાર ઉકાળેલું પાણી પીવાથી થતા લાભ વિશે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 05, 2026, 11:10 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 11:10 AM IST
ચોમાસામાં સ્વસ્થ રહેવા પાણીને ઉકાળીને પીવો, આયુષ મંત્રાલયે આપી સલાહ, જાણો પાણીને ઉકાળીને પીવાના ફાયદા
Image Credit: AI imageSource: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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