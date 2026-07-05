/ચોમાસામાં સ્વસ્થ રહેવા પાણીને ઉકાળીને પીવો, આયુષ મંત્રાલયે આપી સલાહ, જાણો પાણીને ઉકાળીને પીવાના ફાયદા

Boiled Water Benefits: દેશભરમાં ચોમાસું બરાબર જામી ગયું છે. કોઈ જગ્યાએ ધીમીધારે વરસાદ થઈ રહ્યો છે તો કોઈ જગ્યાએ જળબંબાકારની સ્થિતિ છે. વરસાદી વાતાવરણમાં સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવું પણ જરૂરી હોય છે. એટલા માટે જ ભારત સરકારના આયુષ મંત્રાલયે ચોમાસામાં હેલ્ધી રહેવા માટેની સરળ આયુર્વેદિક આદતો વિશે જણાવ્યું છે. આયુષ મંત્રાલય સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર કરેલી પોસ્ટ અનુસાર ચોમાસામાં હેલ્ધી રહેવું હોય તો ઉકાળેલું પાણી પીવું, અનાજ ખાવા, દિવસ દરમિયાન મર્યાદિત માત્રામાં મધ લેવું અને તેલ માલિશ કરવી. જેથી ચોમાસાની ઋતુમાં બીમાર પડવાથી બચી શકાય. જેમાં સૌથી પહેલી સલાહ આપવામાં આવી છે ઉકાળેલું પાણી પીવાની. ચોમાસા દરમિયાન ઉકાળેલું પાણી શા માટે પીવું જોઈએ ચાલો તમને વિસ્તારપૂર્વક જણાવીએ.
Stay healthy this monsoon with simple Ayurvedic habits. Drink boiled water, eat wholesome grains, consume honey in moderation, and practice regular oil massage to support your well-being all season long.#MonsoonWellness #Ayurveda #Ritucharya #HealthyMonsoon #AyushForAll… pic.twitter.com/gbk1tl87m4
— Ministry of Ayush (@moayush) July 3, 2026
ચોમાસામાં પીવાનું પાણી ઉકાળવું શા માટે જરૂરી ?
દર વર્ષે ચોમાસુ શરૂ થાય એટલે સ્વાસ્થ્ય નિષ્ણાંતો પાણીને ઉકાળીને પીવાનું સુચન કરે છે. ઘણા લોકોના મનમાં પ્રશ્ન થતો હોય છે કે ચોમાસામાં એવું તે શું થઈ જાય કે પાણીને ઉકાળીને પીવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તો તેનો જવાબ છે કે ચોમાસા દરમિયાન પાણીમાં હાનિકારક બેક્ટેરિયા અને વાઇરસ તેમજ ગંદકી વધી હોય છે. ચોખ્ખું દેખાતું પાણી પણ દૂષિત હોઈ શકે છે. નરી આંખે ન જોઈ શકાય તેવા બેક્ટેરિયા, વાયરસ અને પરજીવી પાણીમાં મરી જાય છે. આવી સ્થિતિમાં પાણીને સ્ટરલાઈઝ કર્યા વિના પીવું હાનિકારક સાબિત થઈ શકે છે. ચોમાસા દરમિયાન પાણીજન્ય રોગ પણ વધી જતા હોય છે. આ સ્થિતિમાં પાણીને ઉકાળીને તેને સ્ટરીલાઈઝ કરવું જરૂરી હોય છે જેથી પાણી પીવા લાયક શુદ્ધ થઈ જાય
ચોમાસામાં ઉકાળેલું પાણી પીવાના ફાયદા
ચોમાસા દરમિયાન પાચનશક્તિ મંદ થઈ ગઈ હોય છે અને રોગ થવાનું જોખમ પણ વધી જાય છે. આવા સમયે જો તમે ઉકાળેલું પાણી પીવો છો તો તેનાથી પાચન સારું રહે છે અને પેટ સંબંધિત સમસ્યાઓ થવાનું જોખમ પણ ઘટે છે. ઉકાળેલું પાણી પાણીજન્ય રોગનું જોખમ પણ ઘટાડે છે.
ROના પાણીને ઉકાળવું જરૂરી હોય કે નહીં ?
આજના સમયમાં મોટાભાગના ઘરોમાં RO ફીટ કરેલા હોય છે અને તેમાંથી આવતું પાણી લોકો પીવામાં યુઝ કરતાં હોય છે. તેથી સ્વાભાવિક છે કે લોકોના મનમાં પ્રશ્ન થાય કે આરઓનું પાણી હોય તેને પણ ઉકાળવું જરૂરી છે કે નહીં? તેનો જવાબ છે આરઓનું પાણી સામાન્ય રીતે ઉકાળવાની જરૂર હોતી નથી. પાણી ફિલ્ટર થાય છે ત્યારે તેમાં બેક્ટેરિયા, વાયરસ, ભારે ધાતુ અને ટીડીએસ હોય તે સાફ થઈ જાય છે. તેથી આરઓનું પાણી પીવા માટે સુરક્ષિત હોય છે પરંતુ કેટલીક વિશેષ સ્થિતિમાં આરઓનું પાણી પણ ઉકાળવું જોઈએ. કેમકે તમારા વિસ્તારના પાણીમાં વરસાદ પછી ગંદકી વધી ગઈ હોય તો પછી આરઓની શુદ્ધતા પર ભરોસો કર્યા વિના પીવાના પાણીને ઉકાળી લેવું. આ સિવાય નવજાત બાળકોને અને રોગપ્રતિકારક શક્તિ ઓછી હોય તેમને પણ આરઓનું પાણી ઉકાળીને પીવડાવો તો વધારે સારું.
ચોમાસા દરમિયાન હુંફાળું પાણી પીવું
પીવાના પાણીને ઉકાળીને ઉપયોગમાં લેવા ઉપરાંત ચોમાસા દરમિયાન હુંફાળું પાણી પીવાની સલાહ પણ આપવામાં આવે છે. તેનું કારણ છે કે વરસાદ પછી ભેજ બેક્ટેરિયા વાયરસ ઝડપથી વધતા હોય છે. જો આ બેક્ટેરિયા અને વાઇરસ ખોરાકના માધ્યમથી અજાણતા પણ પેટમાં ગયા હોય તો હૂંફાળું પાણી પીવાથી શરીર અંદરથી સાફ થઈ જાય છે. શરીરમાં જમા થયેલા બેક્ટેરિયા અને વાઇરસ ફ્લશ આઉટ થઈ જાય છે જેથી બીમારીનું જોખમ ઓછું થાય છે. એટલા માટે જો તમે હુંફાળું પાણી પીવો તો સૌથી સારું ગણાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)