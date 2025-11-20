Health Tips: વધારે નહીં બસ 30 દિવસ પીવો ગાજર અને બીટનો જ્યૂસ, લોહી વધારવાની સાથે થશે આ ફાયદા
Carrot Beetroot Juice Benefits: ગાજર અને બીટ એવા શાક છે જે શિયાળામાં ભરપુર માત્રામાં મળે છે. શિયાળામાં આ બે વસ્તુનું જ્યૂસ બનાવીને પીવાથી શરીરને લાભ પણ થાય છે. આજે તમને જણાવીએ શિયાળામાં રોજ ગાજર અને બીટનો રસ પીવાથી કેવા લાભ થાય છે.
Carrot Beetroot Juice Benefits: શિયાળો શરુ થાય એટલે લોકોની ખાવાપીવાની આદતોમાં ફેરફાર થવા લાગે છે. શિયાળામાં શરીરને પણ વધારે પોષકતત્વોની જરૂર પડે છે. ઠંડીમાં ડાયટમાં સામેલ કરવા માટે અલગ અલગ પ્રકારના શાકભાજી પણ મળે છે. જેમાં સૌથી વધારે બીટ અને ગાજર જોવા મળે છે. આ બે શાક એવા છે જેનો ઉપયોગ રોજ કરવો જોઈએ. સામાન્ય રીતે લોકો બીટ અને ગાજરને સલાડ તરીકે ખાતા હોય છે. પરંતુ જો તમારે ખરેખર આ બંને વસ્તુથી લાભ મેળવવો હોય તો તેનો જ્યૂસ બનાવીને પીવાનું શરુ કરો.
ગાજર અને બીટ સાથે જ્યૂસમાં તમે આમળા, ફુદીનો, આદુ, લીંબુ અને સંચળ પણ ઉમેરી શકો છો. તેનાથી જ્યૂસનો સ્વાદ વધી જશે. જો તમે શિયાળામાં 1 મહિનો બીટ અને ગાજરનો જ્યૂસ પીવાનું રાખશો તો તમારા શરીરમાં તમને કેટલાક પોઝિટિવ ફેરફાર દેખાવા લાગશે.
30 દિવસ સુધી ગાજર અને બીટનો રસ પીવાના ફાયદા
- હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર ગાજર અને બીટનો જ્યૂસ પીવાથી શરીરમાં આયરન વધે છે. જો કોઈ વ્યક્તિ રોજ એક ગ્લાસ ગાજર અને બીટનો રસ પીવે છે તો શરીરમાં નેચરલી હિમોગ્લોબીન લેવલ વધવા લાગે છે અને લોહીની ઉણપની સમસ્યા દુર થાય છએ.
- ગાજર અને બીટનો રસ પીવાથી ત્વચાની સુંદરતા વધે છે. ગાજર અને બીટમાં રહેલા પોષકતત્વો ચહેરાની રંગત સુધારે છે. તેનાથી ખીલ ઓછા થાય છે અને ચહેરા પર નેચરલ ગ્લો આવે છે.
- ગાજર અને બીટનો રસ પીવાથી બ્લડ ફ્લો સુધરે છે અને સ્નાયૂ સુધી ઓક્સીજન સપ્લાય સારી રીતે થાય છે. 1 મહિના સુધી રોજ 1 ગ્લાસ ગાજર અને બીટનો રસ પીવાથી શરીરમાં એનર્જી અને સ્ટેમિના વધી જશે.
- આંખ માટે પણ ગાજર અને બીટનો રસ ફાયદાકારક છે. એક મહિનામાં આંખની ડ્રાયનેસ, બળતરા, ખંજવાળ જેવી સમસ્યા દુર થવા લાગશે.
- 1 મહિના સુધી ગાજર અને બીટનો રસ પીવાથી લીવર સાફ થવા લાગે છે. જેના કારણે પાચન મજબૂત થાય છે અને કબજિયાત જેવી સમસ્યા પણ રહેતી નથી.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
