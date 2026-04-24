Jaggery Water: ગરમીમાં પણ શરીર અંદરથી રહેશે Cool, રોજ ઘરેથી નીકળો તે પહેલા પી લો આ મીઠું પાણી
Jaggery Water Benefits: ઉનાળામાં રોજ 1 ગ્લાસ ગોળનું પાણી પીને ઘરેથી નીકળવાનું શરુ કરો. ગોળનું પાણી સ્વાદમાં મીઠું પણ લાગશે અને શરીરને ગરમીના કારણે થતી સમસ્યાથી પણ બચાવશે.
- ઉનાળામાં રોજ 1 ગ્લાસ ગોળનું પાણી પીને ઘરેથી નીકળવાનું શરુ કરો.
- ગોળનું પાણી સ્વાદમાં ખાટું-મીઠું પણ લાગશે.
- શરીરને ઠંડું રાખવાનું કામ ગોળનું પાણી કરી શકે છે
Jaggery Water Benefits: ધીરે ધીરે ગરમી વધવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. ગરમી જ્યારે વધતી હોય ત્યારે ખાવા પીવામાં ખાસ ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે નહીં તો લુ લાગવી, હીટ સ્ટ્રોક, ડિહાઇડ્રેશન જેવી તકલીફો થવાનું જોખમ વધી જાય છે. ઉનાળામાં પણ અલગ અલગ બીમારીઓનું સંક્રમણ ઝડપથી ફેલાઈ શકે છે. જો શરીરની રોગપ્રતિકારક શક્તિ ઓછી હોય તો બીમારીનો ચેપ પણ ઝડપથી લાગે. આ ઋતુ એવી છે જેમાં તાપમાનના કારણે શરીર ઝડપથી થાકી જાય છે અને ગરમ પણ રહે છે. આવા સમયમાં બીમારીઓથી પણ બચાવે અને શરીરને ઠંડું પણ રાખે તેવી નેચરલ વસ્તુ ગોળનું પાણી છે.
ગરમીના દિવસોમાં ગોળનું પાણી પીવું ફાયદાકારક છે. આજના સમયમાં લોકો ગરમીથી રાહત મેળવવા માટે ઠંડા શરબત, ઠંડા પીણા વગેરે વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરે છે પરંતુ ગોળનું પાણી એવી પ્રાકૃતિક વસ્તુ છે જે શરીરને ઠંડક આપવાની સાથે શરીરને ફાયદા પણ કરે છે.
ગરમીના કારણે શરીરને થાક વધારે લાગે છે અને શરીરમાંથી પાણી પણ ઓછું થઈ જાય.. આ સમયે શરીરને ઠંડું રાખવાનું કામ અને શરીરના હાઈડ્રેટ રાખવાનું કામ ગોળનું પાણી કરી શકે છે. ગોળનું પાણી પીવાથી શરીર ઠંડુ રહે છે અને શરીરને અન્ય ફાયદા પણ થાય છે. આ ફાયદા કયા છે ચાલો જાણીએ.
શરીર હાઈડ્રેટ રહેશે
ઉનાળામાં સૌથી મોટું જોખમ હોય છે ડિહાઇડ્રેશનનું. પરંતુ જો તમે દિવસ દરમિયાન એક ગ્લાસ ગોળનું પાણી પી લેશો તો ડિહાઇડ્રેશનનું જોખમ ઓછું થઈ જશે. દિવસ દરમિયાન પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી પીવાની સાથે ગોળનું પાણી પણ પીવું જોઈએ તેનાથી શરીરમાં ઇલેક્ટ્રોલાઇટની આપૂર્તિ થઈ જાય છે. અને શરીરમાં પાણીની ઊણપ સર્જાતી નથી.
હિટ સ્ટ્રોકથી બચાવ
ઉનાળામાં હીટ સ્ટ્રોક લાગી જાય તો તે જીવલેણ પણ સાબિત થઈ શકે છે.. જે લોકોને ગરમીમાં પણ બહાર જવાનું થતું હોય તેમણે ગોળનું પાણી પીવું જોઈએ. ગોળનું પાણી પીવાથી શરીર નેચરલી ઠંડુ રહે છે અને તડકાના કારણે થતી સમસ્યાથી બચાવ થાય છે..
બોડી ડિટોક્સ થશે
ગોળનું પાણી ઉનાળામાં રોજ પીવાથી શરીરમાં ઉત્પન્ન થયેલા વિષાક્ત પદાર્થો બહાર નીકળી જાય છે તેના કારણે લીવર અને કિડની ડિટોક્સ પણ થાય છે અને સ્કીન પણ હેલ્ધી રહે છે.
હિમોગ્લોબિન વધશે
ગોળમાં આયરનની માત્રા સૌથી વધારે હોય છે. ઉનાળામાં ગોળનું પાણી પીવાથી શરીરમાં હિમોગ્લોબિનનું સ્તર વધે છે. જે લોકોને એનિમીયા હોય એટલે કે લોહીની ઉણપની સમસ્યા હોય તેમણે ગોળનું પાણી નિયમિત પીવું જોઈએ. ગોળનું પાણી પીવાથી શરીરમાં એનર્જી વધે છે.
ગોળનું પાણી બનાવવાની રીત
ઉપર જણાવ્યા અનુસારના ફાયદા માટે ગોળનું પાણી પીવું હોય તો તેને બનાવવાની રીત પણ જાણી લો. ગોળનું પાણી બનાવવું સાવ ઈઝી છે એક ગ્લાસ પાણીમાં એક ચમચી ગોળ પલાળો અને પાંચ મિનિટ રાખો. ગોળ પાણીમાં ઓગળી જાય એટલે તેમાં થોડું લીંબુ નીચોવી અને પી જવું.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
