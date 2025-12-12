Healthy Juice: સવારે ખાલી પેટ આ જ્યુસ પીવું સારું, બીમારી આસપાસ પણ નહીં ફરકે
Healthy Juice: સવારે ખાલી પેટ કેટલીક વસ્તુઓ ખાવા કે પીવામાં આવે તો તેનાથી શરીરને બમણો ફાયદો થઈ શકે છે. અત્યારે શિયાળો ચાલી રહ્યો છે તો આ સમયે હેલ્ધી અને ફીટ રહેવું હોય તો દિવસની શરુઆત કેટલાક હેલ્ધી જ્યુસ પીને કરી શકો છો. સવારે ખાલી પેટ કયા કયા જ્યુસ પી શકાય ચાલો તમને જણાવીએ.
Healthy Juice: આજકાલ તો દરેક વ્યક્તિની જિંદગી દોડધામ વાળી થઈ ગઈ છે. સવારથી રાત સુધી વ્યક્તિ સતત વ્યસ્ત રહે છે. આ દોડધામ ના કારણે થાક, નબળાઈ અને એનર્જીની ખામીનો અનુભવ અનેક લોકોને થતો હોય છે. કારણ કે તેઓ પોતાના શરીરનું ધ્યાન રાખવા પર પણ ધ્યાન આપતા નથી. પોષક તત્વથી ભરપૂર વસ્તુઓ ખાવાને બદલે લોકો અનહેલ્ધી ફૂડ લેતા હોય છે. તેમની દિનચર્યા પણ અનિયમિત હોય છે, આ ઉપરાંત ઊંઘ પણ પૂરી થતી નથી જેના કારણે શરીરમાં હંમેશા થાક રહે છે અને સુસ્તી વધી જાય છે. ઘણા લોકોને તો ઊંઘ કર્યા પછી સવારે પણ સુસ્તી જણાતી હોય છે અને કંઈ જ કામ કરવાની ઈચ્છા થતી નથી. દિવસની શરૂઆતમાં હેલ્ધી અને એનર્જેટિક હોવું જરૂરી હોય છે કારણ કે દિવસની શરુઆત જેવી થાય છે તેવો જ આખો દિવસ જાય છે.
જો તમને પણ સવારે થાક અને સૃસ્તીનો અનુભવ થાય છે તો તમારે દિવસની શરૂઆત કેટલાક હેલ્ધી જ્યુસ પીને કરવી જોઈએ. આજે તમને એવા જ્યુસ વિશે જણાવીએ જેને તમે સવારે પી લેશો તો શરીર આખો દિવસ શરીર એનર્જેટિક રહેશે. આ જ્યુસ એવા છે જે તમને બીમારીઓથી પણ બચાવશે. શિયાળાની સવારમાં ખાલી પેટ ક્યું જ્યુસ પીવા જોઈએ ચાલો તમને જણાવીએ.
હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર સવારે તમે બીટ, આમળા, સફરજન, નાળિયેર પાણી જેવી વસ્તુઓના જ્યુસ પીવો તો તે ફાયદાકારક સાબિત થાય છે. જો તમારે આ વસ્તુઓના અલગ અલગ જ્યુસ ન બનાવવા હોય તો તમને આ બધી જ વસ્તુના કોમ્બિનેશનથી બનતું હેલ્ધી જ્યુસ પી શકો છો. આ જ્યુસ કેવી રીતે બનાવવું તે પણ જણાવી દઈએ. અલગ અલગ વસ્તુઓને મિક્સ કરીને તમે ઈમ્યુનિટી બુસ્ટર જ્યુસ બનાવી શકો છો. આ જ્યુસનો એક ગ્લાસ શરીરની નબળાઈ દૂર કરી દેશે અને શરીરને એનર્જી આપશે. આ જ્યુસ એન્ટી ઈન્ફ્લેમેટરી ગુણથી ભરપૂર હોય છે અને તે શરીરને ડિટોક્સ કરવામાં પણ મદદ કરે છે.
ઇમ્યુનિટી બુસ્ટર જ્યુસ
ઇમ્યુનિટી બુસ્ટર જ્યુસ બનાવવા માટે બે આમળા, અડધો કપ બીટના ટુકડા, એક ઇંચ હળદરનો ટુકડો, ગીલોઇની ડાળખી, આદુનો એક ઇંચનો ટુકડો, લસણની બે કળી, એક સફરજન અને બે કપ નાળિયેર પાણીની જરૂર પડશે. આ બધા જ શાક અને ફળને સારી રીતે ધોઈ તેની છાલ ઉતારી ટુકડા કરી લો ત્યાર પછી એક બ્લેન્ડરમાં બધી જ વસ્તુને મિક્સ કરી જ્યુસ બનાવી લો. જ્યારે તમે આ વસ્તુઓને પીસસો ત્યારે એક ચીકણું મિશ્રણ બની જશે. ત્યાર પછી આ જ્યુસને ગાળી લો. જ્યુસને ગાળી અને સવારે ખાલી પેટ પી લેવું. શિયાળા દરમિયાન રોજ આ જ્યુસ સવારે પી લેવાથી શરીરને ઘણા બધા ફાયદા મળશે. જેનો અનુભવ તમને 7 દિવસની અંદર જ થવા લાગશે
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
