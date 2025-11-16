Health Tips: ચા પીવાથી એસિડિટી થઈ જાય છે ? તો આ નુસખો ટ્રાય કરજો, ચા પીધા પછી નહીં થાય છાતીમાં બળતરા
Health Tips: શું તમને પણ ચા પીવાથી એસિડિટી થઈ જાય છે ? જો તમે આ સમસ્યાથી પરેશાન છો તો ચાલો આજે તમને એવો નુસખો જણાવી દઈએ જેને અપનાવ્યા પછી તમને ગેસ એસિડિટીની ફરિયાદ નહીં રહે.
Trending Photos
Health Tips: અનેક લોકો એવા હશે જેની સવારની શરૂઆત ચા થી થતી હોય છે. ચા પીધા વિના ચાલતું પણ નથી અને ચા પીધા પછી છાતીમાં બળતરા, પેટમાં ભારેપણું અને એસિડિટીની ફરિયાદ પણ રહેતી હોય છે. અનેક લોકો એવા પણ હશે જેમને ચા પીધા પછી એસિડિટી થઈ જાય. સામાન્ય રીતે આવું ત્યારે થાય છે જ્યારે ખાલી પેટ કડક ચા પી લેવામાં આવે. ચા પીધા પછી ગેસ, એસિડિટી અને છાતીમાં બળતરા જેવી ફરિયાદો રહે છે. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર ચા પીધા પછી એસિડિટી રહેતી હોય તેમણે પોતાની એક આદતમાં ફેરફાર કરી લેવો જોઈએ. જો તમે આ કામ કરી લેશો તો ચા પીધા પછી એસિડિટી ક્યારેય નહીં થાય.
ચા પીતા પહેલા પાણી પીવું
હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર ચા પીતા પહેલા જો તમે થોડું પાણી પી લેશો તો પછી એસિડિટીની ફરિયાદ નહીં રહે. ચા પીધા પહેલા પાણી પી લેવાથી પેટના એસિડને કંટ્રોલ કરવામાં મદદ મળે છે. પાણી પીવાથી ગેસ્ટ્રિક વોલ શાંત થઈ જાય છે. જે ચા પીવાની તીવ્ર અસરને બેલેન્સ કરે છે. તેથી ચા પીતા પહેલા હંમેશા પાણી પીવું જોઈએ. ચા પીતા પહેલા તમે બે ઘૂંટડા પાણી પી લેશો તો પણ ચાલશે. આ ફેરફાર કરવાની સાથે અન્ય એક વાત પણ યાદ રાખવી કે ચા ની સાથે લાઈટ નાસ્તો પણ કરવો. ચા સાથે લાઈટ નાસ્તો કરવાથી એસીડીટી થવાની સંભાવના ઘટી જાય છે.
સવારે ચા પીવાનો સમય
જો તમને એસીડીટીની ફરિયાદ રહેતી હોય તો સવારે જાગીને તુરંત ખાલી પેટ ચા પીવાનું ટાળો. સવારે ખાલી પેટ ચા પીવાથી એસિડ વધારે એક્ટિવ થઈ જાય છે જેના કારણે પેટમાં ભારે પણ અને એસીડીટી જેવી સમસ્યા વધે છે. તેથી સવારે જાગીને એક ગ્લાસ હુંફાળું પાણી પી લેવું. તેનાથી પેટના એસિડનું લેવલ બેલેન્સ થઈ જાય છે. હુંફાળું પાણી પીધા પછી થોડા સમય પછી ચા પીવી તેનાથી એસિડિટી ક્યારેય નહીં થાય.
ચા માં એલચી, આદુ ઉમેરો
હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર ચામાં આદુ, એલચી જેવા મસાલા ઉમેરવા ફક્ત સ્વાદ માટે જરૂરી છે તેવું નથી. એલચી અને આદુ જેવા મસાલા પાચન તંત્રને ફાયદો કરે છે. આવી વસ્તુઓ ગેસ અને એસિડિટી ઓછી કરવામાં મદદ કરે છે. એલચીવાળી ચા પીવાથી બળતરા ઓછી થાય છે. તેથી ચા માં એલચી, આદુ જેવી વસ્તુઓ ઉમેરવાનું રાખો.
સ્ટ્રોંગ ચા થી દુર રહો
ઘણા લોકોને સવારની પહેલી ચા કડક અને મીઠી પીવાની આદત હોય છે. આ આદતના કારણે એસિડિટી તુરંત ટ્રિગર થઈ જાય છે. તેથી સવારે વધારે પડતી કડક ચા પીવાનું ટાળવું. કડક ચા એસિડ સાથે તુરંત રિફ્લેક્ટ કરે છે અને એસિડિટીની તકલીફ ઝડપથી વધે છે. તેથી સવારે ઓછી કડક ચા પીવી જોઈએ અને તેની સાથે કંઈક ખાવું પણ જોઈએ.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે