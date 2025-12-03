Health Tips: શિયાળામાં સવારે હુંફાળા પાણીમાં ઘી ઉમેરીને પીવાથી થતા કમાલના ફાયદા વિશે જાણો
Ghee With Warm Water: ઘી વિટામિન એ, ઈ, કે સહિત અનેક પોષકતત્વોથી ભરપુર હોય છે. ઘી શરીર માટે લાભકારી હોય છે. ઘી થી થતા લાભ મેળવવા માટે શિયાળો બેસ્ટ સમય છે. ઘીનું સેવન ખાસ રીતે કરવાથી પાચનતંત્ર અને હાડકા મજબૂત થાય છે. ઘી લેવાની આ ખાસ રીત કઈ છે ચાલો તમને જણાવીએ.
Ghee With Warm Water: ઘી ભોજનનો સ્વાદ વધારવાની સાથે સ્વાસ્થ્ય પણ સુધારે છે. ઘીનો ઉપયોગ રોજ રોટલીમાં, દાળ-ભાતમાં કે વઘારમાં કરવામાં આવે છે.. ઘી પોષક તત્વોથી ભરપૂર હોય છે જે શરીરને લાભ કરે છે. શિયાળામાં ઘીનું સેવન ખાસ રીતે કરવામાં આવે તો પાચનતંત્ર મજબૂત રહે છે અને હાડકા પણ સ્વસ્થ રહે છે. આજે તમને ઘી કેવી રીતે ખાવું અને તેનાથી શરીરને કેવા ફાયદા થાય છે તે વિસ્તારપૂર્વક જણાવીએ.
શિયાળામાં ઘી થી થતા ફાયદા મેળવવા હોય તો રોજ સવારે એક ગ્લાસ હુંફાળા પાણીમાં એક ચમચી ઘી મિક્સ કરીને પી જવું.. આયુર્વેદ અનુસાર આ નુસખો ઔષધી સમાન છે.. સવારે ખાલી પેટ હુંફાળા પાણીમાં ઘી મિક્સ કરીને પીવાથી શરીરને આમ તો ઘણા બધા ફાયદા થાય છે પરંતુ 5 ફાયદા એવા છે જે તમને ગણતરીના દિવસોમાં દેખાવા લાગશે.
પાચનતંત્ર મજબૂત થશે
જો તમે રોજ સવારે હુંફાળા પાણીમાં ઘી ઉમેરીને પીશો તો પેટ સંબંધિત સમસ્યાઓ દૂર થવા લાગશે. પાણીમાં ઘી ઉમેરીને પીવાથી પાચનતંત્ર મજબૂત થાય છે અને આંતરડાની સફાઈ થવા લાગે છે. જેના કારણે જમ્યા પછી ભોજન પણ આસાનીથી પચવા લાગે છે.
એસીડીટી અને કબજિયાત માટે
જે લોકોને એસીડીટી અને કબજિયાત રહેતી હોય તેમના માટે આ નુસખો અચૂક છે.. જો તમે સવારે હુંફાળા પાણીમાં ઘી મિક્સ કરીને પીશો તો એસિડિટી પણ મટશે અને કબજિયાતથી પણ છુટકારો મળી જશે.
સાંધાના દુખાવા
વધતી ઉંમરની સાથે કે પછી ઠંડીના કારણે જો સાંધામાં દુખાવાની સમસ્યા વધી ગઈ હોય તો તેનાથી છુટકારો મેળવવા માટે હૂંફાળા પાડી માં ઘી મિક્સ કરીને પીવો તેનાથી સાંધા મજબૂત થાય છે.
ક્લિયર સ્કીન
રોજ ખાલી પેટ ઘી વાળું પાણી પીવાથી શરીર અંદરથી ડિટોક્સ થાય છે. શરીરના બધા જ ટોક્સીન નીકળી જાય છે અને તેના કારણે સ્કિનના ડાઘ-ધબ્બા ઓછા થવા લાગે છે અને ત્વચા પર ગ્લો વધે છે.
વજન ઘટે છે
જો સવારે પાણીમાં ઘી ઉમેરીને પીવામાં આવે તો વજન ઘટાડવામાં મદદ મળે છે. એક ચમચી ઘી વાળું પાણી પીવાથી પેટ કલાકો સુધી ભરેલું રહે છે. તેનાથી ગટ હેલ્થ સુધરે છે અને વેઇટ લોસ જર્નીમાં મદદ થાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
