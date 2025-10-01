Prev
Next

Health Tips: ચા પહેલા પાણી પીવું કે પછી ? મોટાભાગના લોકો કરે છે આવી ભુલ જેના કારણે થાય છે એસિડીટી

Drink Water Before Tea: ચા પહેલા પાણી પીવું ફાયદાકારક રહે કે ચા પીધા પછી પાણી પીવું જોઈએ... આ પ્રશ્ન ઘણા લોકોના મનમાં હોય છે. આજે તમને આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ શું છે તે જણાવીએ. આજે તમને જણાવીએ પાણી ક્યારે પીવું જોઈએ.
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Oct 01, 2025, 01:12 PM IST

Trending Photos

Health Tips: ચા પહેલા પાણી પીવું કે પછી ? મોટાભાગના લોકો કરે છે આવી ભુલ જેના કારણે થાય છે એસિડીટી

Drink Water Before Tea: જેને ચા પીવાની આદત હોય તેને એક દિવસ પણ ચા વિના કાઢવો મુશ્કેલ લાગે છે. સવારે આંખ ખુલે તે માટે ચા પીવી તો સાંજે સુસ્તી ઉડે તે માટે ચા પીવી. આ સિવાય દિવસ દરમિયાન પણ થોડી થોડી ચા પીવાથી રહે છે. જેને ચા ભાવતી હોય તેને ચા પીવાના બહાના જોતા હોય છે. જોકે વધારે પડતી ચા પીવી નુકસાનકારક પણ સાબિત થાય છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

ચા થી થતા નુકસાન થી બચવા માટે લોકો પાણી પીવાની સલાહ આપતા હોય છે. પરંતુ ચા પીધા પહેલા પાણી પીવું કે ચા પીધા પછી પાણી પીવું તેને લઈને કન્ફ્યુઝન હોય છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ કે ખરેખર ચા પીતા પહેલા પાણી પીવું સારું કે ચા પીધા પછી પાણી પીવું જોઈએ. 

સૌથી પહેલા જાણીએ કે ચા પીતા પહેલા જો તમે પાણી પીવો છો તો શું થાય છે. જો તમે સવારે જાગીને ખાલી પેટ ચા પી લો છો તો તેનાથી નુકસાન થઈ શકે છે. ખાલી પેટ ચા પીવાથી ગેસ અને એસિડિટી જેવી સમસ્યા થાય છે. તેવામાં સવારે જાગીને સૌથી પહેલા પાણી પીવું અને પછી ચા પીવી જોઈએ. ચા પીતા પહેલા હુંફાળું પાણી પીવો તો સૌથી સારું, આમ કરવાથી શરીરનું પીએચ બેલેન્સ રહે છે. એટલે કે ચા પીતા પહેલા પાણી પીવું ફાયદાકારક હોય છે 

ચા પછી પાણી પીવાથી શું થાય?

ઘણા લોકો ચા પીધા પછી તુરંત પાણી પીતા હોય છે.. એવું માનવામાં આવે છે કે ચા પીધા પછી તુરંત પાણી પીવાથી દાંતમાં સમસ્યા થઈ શકે છે. કારણ કે ગરમ ચા પીધા પછી તુરંત જ ઠંડું પાણી પીવામાં આવે તો તેના કારણે દાંતની સેન્સિટીવીટી વધી જાય છે. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર ચા પીધી હોય તો પછી પ્રયત્ન કરવો કે ઓછામાં ઓછી 30 મિનિટ સુધી પાણી ન પીવું.

જો તમને વર્ષોથી ચા પીધા પછી પાણી પીવાની આદત છે તો એક ઘૂંટડો પાણી પીવું અને તે પણ હુંફાળું હોય તેવું અથવા નોર્મલ પાણી. ફ્રીજનું ઠંડુ પાણી પીવાનું બંધ કરી દેવું જોઈએ. આ સિવાય દિવસ દરમિયાન વધારે પ્રમાણમાં ચા પીવાથી પણ તમને સમસ્યા થઈ શકે છે તેથી પ્રયત્ન કરો કે દિવસમાં ફક્ત બે વખત જ ચા પીવો અને તેનાથી વધારે નહીં. સાથે જ ચા પીવો ત્યારે તેની સાથે કંઈક હેલ્ધી ખાવું જોઈએ જેથી ખાલી પેટ ચા પીવાથી નુકસાન ન થાય.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

Trending news