ગુજરાતી ન્યૂઝHealth

કઈ ઉણપને કારણે હંમેશા લાગે છે ઠંડી? ડોક્ટરે જણાવ્યા શરીરમાં વધારે ટાઢ લાગવાના કારણો

Health Tips: સતત ઠંડી લાગવી અથવા ખૂબ ઠંડી લાગવી એ કોઈ ઉણપને કારણે હોઈ શકે છે. તો, ઠંડી લાગવાના કારણો શું હોઈ શકે છે તે અહીં છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 24, 2025, 03:14 PM IST

Health Tips: શિયાળાની ઋતુમાં ઠંડી લાગવી સામાન્ય છે, પરંતુ જો તમને ધાબળામાં પણ વધુ પડતી ઠંડી લાગે છે અને વારંવાર ઠંડી લાગે છે, તો તે શરીરમાં કોઈ ખામીને કારણે હોઈ શકે છે. આ વાત પર ડૉક્ટર કહે કે લોકો ઘણીવાર એવું વિચારે છે કે ફક્ત નબળા શરીરવાળા લોકોને જ ઠંડી લાગે છે, પરંતુ આ સાચું નથી. આ શરીરમાં વિટામિનની ઉણપને કારણે પણ હોઈ શકે છે. કયા વિટામિનની ઉણપ વધુ પડતી ઠંડીનું કારણ બની શકે છે અને તેમાં કયા પરિબળો ફાળો આપે છે. 

કયા વિટામિનની ઉણપ ઠંડીનું કારણ બની શકે છે?

એક વિટામિન છે જે શરીરને એક કરતાં વધુ રીતે અસર કરે છે, અને આ વિટામિનની ઉણપ ઠંડીની લાગણી વધારી શકે છે. વિટામિન B12 ની ઉણપ ઠંડીની લાગણી વધારી શકે છે. એક્સપર્ટે સમજાવ્યું કે વિટામિન B12 શરીરમાં રક્ત પુરવઠાને પણ સીધી અસર કરે છે. વિટામિન B12 રક્ત રચના માટે પણ જરૂરી છે. તેથી, જો શરીરમાં વિટામિન B12ની ઉણપ હોય, તો શરીરમાં RBCની સંખ્યા ઓછી થઈ જાય છે, જે શરીરને ગરમી ઉત્પન્ન કરતા અટકાવે છે, જેના કારણે તમને ઠંડી લાગે છે.

હાથ અને પગમાં ઝણઝણાટ, હાથ અને પગમાં સુન્નતા અને કંઈ કર્યા વિના ભારે થાક પણ વિટામિન B12ની ઉણપના લક્ષણો હોઈ શકે છે. યાદશક્તિમાં ઘટાડો અને ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં અસમર્થતા પણ વિટામિન B12ની ઉણપને કારણે થઈ શકે છે.

આયર્નની ઉણપ પણ એક કારણ હોઈ શકે છે.

આયર્ન એક આવશ્યક ખનિજ છે જે શરીરમાં હિમોગ્લોબિનનું સ્તર જાળવી રાખે છે. આયર્નની ઉણપથી હિમોગ્લોબિનમાં ઘટાડો થાય છે, જે લોહી દ્વારા શરીરમાં ઓક્સિજનનો પુરવઠો ઘટાડે છે. આનાથી શરીરમાં નબળાઈ, હાથ અને પગ ઠંડા થાય છે અને શરીરની એકંદર ગરમી ક્ષમતામાં ઘટાડો થાય છે. આ જ કારણ છે કે આયર્નની ઉણપ ધરાવતા લોકો અન્ય લોકો કરતા વધુ ઠંડા લાગે છે.

થાઇરોઇડની ઉણપ

હાયપોથાઇરોડિઝમ, અથવા થાઇરોઇડની ઉણપ, શરીરને ઠંડુ અનુભવી શકે છે. જો તમે થોડા વર્ષોથી ઠંડી અનુભવી રહ્યા છો, તો તે થાઇરોઇડની ઉણપને કારણે હોઈ શકે છે. આ સ્થિતિ તમારા થાઇરોઇડને ખરાબ રીતે કાર્ય કરે છે, જેના કારણે થાઇરોઇડ હોર્મોનનો અભાવ થાય છે. જ્યારે આ હોર્મોન ઓછું હોય છે, ત્યારે તમારું ચયાપચય ધીમો પડી જાય છે, અને તમારા શરીરમાં ઓછી ગરમી ઉત્પન્ન થાય છે. આનાથી હંમેશા ઠંડીનો અનુભવ થઈ શકે છે. અચાનક વજન વધવું અથવા વાળ ખરવા અને સતત થાક થાઇરોઇડની ઉણપને કારણે થઈ શકે છે.

જો તમને ખૂબ ઠંડી લાગે તો તમારે શું કરવું જોઈએ?

જો તમને ખૂબ ઠંડી લાગે, તો ડૉક્ટર ભલામણ કરે છે કે તમારે વધુ ચાલવું જોઈએ, કસરત કરવી જોઈએ અને તમારા શરીરને ગતિશીલ રાખવું જોઈએ. જ્યારે શરીરમાં હલનચલન વધે છે, ત્યારે રક્ત પ્રવાહ વધે છે અને શરીર ગરમ બને છે. તેથી, જો ધાબળો ઓઢવાથી પણ ઠંડી લાગે છે, તો બહાર જઈને કસરત કરવાનો પ્રયાસ કરો, તે તરત જ તમારા શરીરને ગરમ કરે છે.

શરીરને ગરમ કરવા માટે તમારે શું ખાવું જોઈએ?

  • જો તમને આયર્નની ઉણપ હોય, તો તમારા આહારમાં આયર્નયુક્ત ખોરાકનો સમાવેશ કરો. આ ખોરાકમાં પાલક, ચણા, ખજૂરનો સમાવેશ થાય છે. જો આ હોર્મોન કામ ન કરે, તો આયર્ન સપ્લિમેન્ટ્સ લઈ શકાય છે.
  • ધ્યાનમાં રાખો કે વિટામિન સી પણ આયર્નના સારા શોષણ માટે જરૂરી છે. નારંગી, લીંબુ, અથવા આમળા વિટામિન સી માટે જરૂરી છે.
  • વિટામિન B12ની ઉણપને દૂર કરવા માટે, તમારા આહારમાં દૂધ, ચીઝ અને દહીં જેવા ડેરી ઉત્પાદનોનો સમાવેશ કરો. વધુમાં, અઠવાડિયામાં 2-3 વખત ફોર્ટિફાઇડ અનાજ ખાઓ. જો લક્ષણો વધુ ગંભીર હોય, તો વિટામિન B12ના પૂરક પણ લઈ શકાય છે.
  • થાઇરોઇડની ઉણપ માટે, આયોડાઇઝ્ડ મીઠું, દહીં અને ચીઝનું સેવન કરી શકાય છે. ફેનીલાલેનાઇન માટે, બ્રાઝિલ નટ્સ, સૂર્યમુખીના બીજ અને જુવાર અને બાજરી જેવા આખા અનાજમાંથી બનાવેલ બ્રેડનું સેવન કરી શકાય છે. ડૉક્ટરની સલાહ લીધા પછી થાઇરોઇડની દવા લઈ શકાય છે.

Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી ડોક્ટર દ્વારા આપવામાં આવી છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
