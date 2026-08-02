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Ovarian Cancer: વારંવાર થતી આ 5 તકલીફોને ઈગ્નોર ન કરો, ઓવરી કેન્સરની શરુઆતના લક્ષણો છે આ

Ovarian Cancer Early Sings: ભારતમાં મહિલાઓમાં જોવા મળતાં કેન્સરમાં ત્રીજું સૌથી કોમન કેન્સર ઓવરીનું કેન્સર છે. જો આ કેન્સરમાં શરુઆતના 5 લક્ષણોને ઓળખી લેવામાં આવે તો આ કેન્સરથી બચાવ શક્ય છે. પણ દુ:ખની વાત એ છે કે મહિલાઓ કેન્સરના લક્ષણોને સામાન્ય સમસ્યા ગણી લાંબા સમય સુધી ઈગ્નોર કરે છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 02, 2026, 04:22 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 04:22 PM IST
Ovarian Cancer: વારંવાર થતી આ 5 તકલીફોને ઈગ્નોર ન કરો, ઓવરી કેન્સરની શરુઆતના લક્ષણો છે આ
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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