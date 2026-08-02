/Ovarian Cancer: વારંવાર થતી આ 5 તકલીફોને ઈગ્નોર ન કરો, ઓવરી કેન્સરની શરુઆતના લક્ષણો છે આ

Ovarian Cancer Early Sings:ભારતીય મહિલાઓમાં થતા કેન્સરમાં ત્રીજું સૌથી સામાન્ય કેન્સર છે ઓવેરિયન કેન્સર. ઓવેરિયન કેન્સર થવાનું જોખમ 50 વર્ષથી વધુની મહિલાઓમાં વધારે હોય છે. તેમાં પણ જો વજન વધારે હોય તો આ કેન્સર થવાનું રિસ્ક પણ વધી જાય છે. ઓવેરિયનનું કેન્સર આનુવંશિક કારણોને લીધે પણ થઈ શકે છે. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર ઓવેરિયન કેન્સર પ્રત્યે જાગૃતતા હોય અને તેના શરૂઆતી લક્ષણોને ઓળખીને સારવાર શરૂ કરાવી દેવામાં આવે તો આ કેન્સરથી બચાવ પણ શક્ય છે.
ઓવેરિયન કેન્સર નું રિસ્ક
ઓવેરિયન કેન્સર ઓવરીના ટીસ્યૂમાં વધે છે. પેટના નીચેના ભાગમાં બે ઓવરી હોય છે. સ્ત્રીના શરીરમાં ઓવરી હોર્મોન્સ સ્ત્રાવ કરે છે અને અંડાણુઓ ઉત્પન્ન કરે છે. સ્ત્રીના શરીરમાં ઓવરીમાં કેન્સર ફેમિલી હિસ્ટ્રી, વધારે વજન, વધતી ઉંમર જેવા કારણોને લીધે થઈ શકે છે. આ કેન્સરની જાણ સમયસર થઈ જાય અને તેની સારવાર શરૂ કરાવી દેવામાં આવે તો તેનાથી બચાવ શક્ય છે. તો ચાલો જાણીએ કેન્સરની શરૂઆત થાય ત્યારે શરૂઆતમાં કેવા લક્ષણ જોવા મળે. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર આ 5 માંથી કોઈપણ 1 લક્ષણ લાંબા સમય સુધી જોવા મળે તો તુરંત ડોક્ટરની મદદ લેવી.
પેટના નીચેના ભાગમાં સોજો કે દુખાવો
ઓવેરિયન કેન્સર થયું હોય તો સૌથી પહેલું લક્ષણ જોવા મળે છે તે છે પેટમાં સોજો કે નીચેના ભાગમાં દુખાવો. ઓવરીના કેન્સરમાં મોટાભાગે પેલ્વિક એરિયામાં દુખાવો થાય છે. આ કેન્સરમાં થોડું જમ્યું હોય તો પણ પેટ ભરાઈ ગયું હોય તેવું લાગે છે.
વજન ઝડપથી ઘટી જવું
ઓવરીનું કેન્સર થવાનું એક કારણ વધારે વજન પણ હોય છે પરંતુ એક વખત આ કેન્સર થાય તો વજન ઝડપથી ઘટવા પણ લાગે છે. કંઈ પણ કર્યા વિના વજનમાં ઝડપથી ઘટાડો થવા લાગે તો સમજી લેવું કે શરીરમાં કંઈક ગડબડ ચાલી રહી છે.
બ્લીડિંગ થવું
ઓવરીમાં કેન્સરનું ટ્યુમર વધી જાય તો પછી તેના કારણે બ્લીડિંગ પણ થવા લાગે છે. જો માસિકની પેટર્નમાં ફેરફાર જોવા મળે કે પછી વધારે બ્લડિંગ થવા લાગે તો ડોક્ટર નો સંપર્ક કરવો જોઈએ. ઘણી વખત માસિક વિના પણ બ્લીડિંગ થવા લાગે છે. જે પણ કેન્સરનું લક્ષણ હોઈ શકે છે.
કબજિયાત સહિતની સમસ્યાઓ થવી
ઓવરીમાં કેન્સર વધી રહ્યું હોય તો તેના કારણે આંતરડા પણ પ્રભાવિત થાય છે. આ કેન્સરના કારણે અપચો, કબજિયાત કે ઝાડા જેવી તકલીફ પણ થઈ શકે છે. ઘરનું સામાન્ય ભોજન કર્યા પછી પણ પેટ સંબંધિત આવી સમસ્યાઓ રહેતી હોય તો સતર્ક થઈ જવું જોઈએ.
ઈન્ટરકોર્સ સમયે દુખાવો
ઓવેરિયન કેન્સરના કારણે મહિલાને ઈન્ટરકોર્સ દરમિયાન પણ દુખાવાનો સામનો કરવો પડે છે. સંબંધ બનાવતી વખતે જો વધારે પડતો દુખાવો થતો હોય તો તે નોર્મલ નથી આવી સ્થિતિમાં ડોક્ટરનો સંપર્ક કરવો જોઈએ.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)