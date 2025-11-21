હાર્ટ ફેલ થતાં પહેલા જોવા મળે છે આ 5 છુપાયેલા સંકેત, જેને નજરઅંદાજ કરે છે લોકો
જ્યારે હાર્ટની કોઈ બીમારી થાય કે હાર્ટ એટેક આવે તો તેની પહેલા કેટલાક સંકેતો જોવા મળે છે. પરંતુ લોકો આ સંકેતોનો ગંભીરતાથી લેતા નથી અને મુશ્કેલ સ્થિતિમાં પહોંચી જાય છે. આજે અમે તમને હાર્ટ ફેલ થતાં પહેલા જોવા મળતા સંકેતો વિશે જણાવીશું.
Trending Photos
Health News: સામાન્ય રીતે લોકોને લાગે છે કે હાર્ટ અચાનક ફેલ થઈ જાય છે. પરંતુ સત્ય છે કે હાર્ટ ફેલ થવું અચાનક થનારી ઘટના નથી, પરંતુ આ ધીમે-ધીમે વધનાર સમસ્યા છે. તેને લઈને મોટા ભાગના લોકો શરૂઆતી સંકેતને ગંભીરતાથી લેતા નથી અને હંમેશા સામાન્ય થાકને વધતી ઉંમરની અસર સમજી નજરઅંદાજ કરે છે. પરંતુ હાર્ટ નબળું પડવાના નાના-નાના ફેરફાર સમય રહેતા ઓળખી લેવામાં આવે તો સારવાર જલ્દી શરૂ થઈ શકે છે અને મોટી મુશ્કેલીથી બચી શકાય છે. તેવામાં આવો આજે અમે તમને હાર્ટ ફેલ થતાં પહેલાં જોવા મળતા એવા છુપાયેલા સંકેત વિશે જણાવીએ જેને હંમેશા લોકો નજરઅંદાજ કરે છે.
હાર્ટ ફેલના સંકેતો
હાર્ટ ફેલનું સૌથી છુપાયેલી નિશાની અચાનક વજન વધવું છે. આ શરીરમાં પાણી જમા થવાને કારણે થઆય છે. જ્યારે હાર્ટ સારી રીતે પંપ ન કરી શકે તો પગ, પેટ અને શરીરના અન્ય ભાગમાં સોજા આવવા લાગે છે અને થોડા દિવસમાં વજન ઝડપથી વધે છે. પરંતુ સમય રહેતા ઓળખ કરી સારવાર શરૂ કરી શકાય છે.
સૂતી વખતે ખાંસી કે છાતીમાં શ્વાસ રૂંધાવાથી હૃદયની સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. આવું એટલા માટે થાય છે કારણ કે સૂતી વખતે શરીરમાં જમા થયેલું પાણી ફેફસાં તરફ જાય છે, જેના કારણે વાયુમાર્ગમાં બળતરા થાય છે અને ઉધરસ થાય છે. આને નાની ઉધરસ તરીકે અવગણવી જોઈએ નહીં.
હૃદયના કાર્યમાં ઘટાડો પાચનતંત્ર પર પણ અસર કરે છે. ઘણા લોકોને ભૂખ ન લાગવી, થોડું ખાધા પછી પેટ ભરેલું લાગવું અથવા ઉબકા આવવા જેવી સમસ્યાઓનો અનુભવ થાય છે. આ સંકેતો એ પણ સૂચવે છે કે હૃદય શરીરમાં લોહી યોગ્ય રીતે પંપ કરી શકતું નથી. આવી સમસ્યાઓને હળવાશથી ન લો.
તો જ્યારે હ્રદયમાં લોહી પહોંચી શકતું નથી તો મગજ પર તેની અસર પડે છે. તેવામાં ભ્રમ થવો, નાની-નાની વાતો ભૂલી જવી કે ધ્યાન ન લાગવા જેવા સંકેત જોવા મળે છે. તેને સામાન્ય થાક સમજી નજરઅંદાજ ન કરતા.
રાત્રે વારંવાર જાગવું, સૂતી વખતે શ્વાસ લેવામાં તકલીફ, અથવા ઓશીકું ઊંચું રાખીને સૂવાની જરૂરિયાત એ બધા હૃદય પર વધતા દબાણના પ્રારંભિક સંકેતો છે. આ સમસ્યા શરીરમાં પ્રવાહી રીટેન્શનને કારણે શ્વાસ લેવામાં તકલીફ સાથે જોડાયેલી છે. તેથી, આ સમસ્યાને હળવાશથી ન લેવી જોઈએ, કારણ કે તે હૃદયની નિષ્ફળતા જેવી ગૂંચવણો તરફ દોરી શકે છે.
Disclaimer: પ્રિય પાઠક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા માટે આભાર. આ સમાચાર તમને જાગરૂત કરવાના ઈરાદાથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે તેને લખવામાં ઘરેલુ નુસ્ખા અને સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. તમે સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલા કોઈ ઉપાય અજમાવતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લો.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે