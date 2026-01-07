Stroke Symptoms: સવાર-સવારમાં આ લક્ષણ જોવા મળે તો સમજી લેજો સ્ટ્રોક આવશે, ભૂલમાં પણ નજરઅંદાજ ન કરતા
Early Stroke Warning Signs: સ્ટ્રોક એક મેડિકલ ઈમરજન્સી છે, બ્રેન સુધી પહોંચતો બ્લડ ફ્લો અચાનક અટવાઈ જાય છે, તો આ પ્રકારની સ્થિતિ બને છે. આવો તમને જણાવીએ તેના લક્ષણો શું છે.
Stroke Symptoms in Elderly People: સ્ટ્રોક એક મેડિકલ ઈમરજન્સી છે, જે ત્યારે આવે છે જ્યારે મગજ સુધી પહોંચનાર બ્લડ ફ્લો અચાનક અટવાઈ જાય છે કે ઘટી જાય છે. તેનાથી મગજને ઓક્સીજન અને જરૂરી પોષક તત્વો મળી શકતા નથી. સમય રહેતા સારવાર ન મળે તો મગજ ડેમેજ, પેરાલિસિસ અને જીવનું જોખમ હોઈ શકે છે. ડોક્ટરોનું કહેવું છે કે સ્ટ્રોકના શરૂઆતી લક્ષણ હંમેશા લોકો નજરઅંદાજ કરે છે, ખાસ કરી જ્યારે તે સવારના સમયે જોવા મળે.
સ્ટ્રોક કેમ આવે છે?
સ્ટ્રોક મુખ્યરૂપે બે પ્રકારના હોય છે. પ્રથમ ઇસ્કેમિક સ્ટ્રોક, જેમાં મગજની નસમાં લોહી ગંઠાવા લાગે છે. બીજો હેમરેજિક સ્ટ્રોક, જેમાં નસ ફાટી જાય છે કે લીક થવા લાગે છે. આ સિવાય મિની સ્ટ્રોક કે ટીટીએ પણ હોય છે, જે ભવિષ્યમાં મોટા સ્ટ્રોકની ચેતવણી માનવામાં આવે છે. હાઈ બ્લડ પ્રેશર, ડાયાબિટીસ, વધુ કોલેસ્ટ્રોલ, સ્મોકિંગ, મેદસ્વિતા, હાર્ટની બીમારી, શારીરિક ગતિવિધિની કમી અને વધુ દારૂનું સેવન તેના મોટા કારણ છે.
સવારે જોવા મળતા સ્ટ્રોકના શરૂઆતી લક્ષણ
ડોક્ટરો પ્રમાણે ઘણીવાર સ્ટ્રોકના સંકેત સવારે ઉઠવાની સાથે જોવા મળે છે. જો ચહેરાનો એક હિસ્સો ઢીલો કે વાંકોચૂંકો દેખાય, હસવા પર ચહેરો અસમાન જોવા મળે તો સાવધાન થઈ જજો. અચાનક હાથ કે પગમાં નબળાઈ, ઝણઝણાટી, ખાસ કરી શરીરની એક તરફ, સ્ટ્રોકનો મોટો સંકેત હોઈ શકે છે.
બોલવામાં અચાનક સમસ્યા થવી પણ ખતરનાક સંકેત છે. શબ્દ સ્પષ્ટ ન નીકળે, વાત સમજાય નહીં કે સાધારણ વાક્ય બોલવામાં મુશ્કેલી થાય તો તેને નજરઅંદાજ ન કરો. આ સિવાય અચાનક ઝાંખુ દેખાવું, ડબલ વિઝન કે એક આંખથી ન દેખાવું પણ સ્ટ્રોક તરફ ઈશારો કરે છે.
કેટલાક લોકોમાં સવારે અચાનક ભ્રમની સ્થિતિ, વાત સમજવામાં સમસ્યા, સંતુલન બગડવું કે ચાલવા સમયે સમસ્યા પણ જોવા મળે છે. વૃદ્ધોમાં આ લક્ષણ વધુ હળવા હોઈ શકે છે, જેમ અચાનક વધુ થાક, મૌન, વ્યવહારમાં ફેરફાર અને દરરોજના કામ કરવામાં મુશ્કેલી.
FAST ટેસ્ટથી સ્ટ્રોકની ઓળખ કરો
ડોક્ટર FAST ટેસ્ટ અપનાવવાની સલાહ આપે છે, જેમાં
F – Face- ચહેરો વાંકોચૂંકો જોવા મળી રહ્યો છે?
A – Arm- એક હાથ ઊંચો કરવામાં નબળાઈ છે?
S – Speech- બોલવામાં સમસ્યા કે અવાજ તૂટી રહ્યો છે?
T – Time- એક પણ લક્ષણ જોવા મળે તો તત્કાલ ઈમરજન્સી કોલ કરો.
કેમ જરૂરી છે તત્કાલ સારવાર?
સ્ટ્રોકમાં દરેક સેકેન્ડ કિંમતી હોય છે. જેટલો જલ્દી દર્દીને હોસ્પિટલ પહોંચાડવામાં આવે, એટલો મગજનો બચાવ થઈ શકે છે. ડોક્ટરોનું કહેવું છે કે સવારે જોવા મળતા આ સંકેતોને થાક, ઊંઘની કમી કે સામાન્ય નબળાઈ સમજી નજરઅંદાજ કરવા ભારે પડી શકે છે. જો તમારા ઘરમાં સવારે કોઈને આ લક્ષણ જોવા મળે તો વિલંબ કર્યા વગર મેડિકલ મદદ લો, કારણ કે સમય પર ભરવામાં આવેલું પગલું જીવ બચાવી શકે છે.
