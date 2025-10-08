અચાનક નથી આવતો હાર્ટ એટેક! 99 લોકોમાં પહેલા જ જોવા મળે છે આ 8 સંકેત, ક્યારેય ન કરો નજરઅંદાજ
Heart Attack Warning Signs: હાર્ટ એટેક ઘણીવાર અચાનક આવતા નથી. દક્ષિણ કોરિયા અને અમેરિકામાં થયેલા રિસર્ચમાં જાણવા મળ્યું છે કે, લગભગ 99% લોકોમાં શરૂઆતમાં કેટલાક સંકેતોનો જોવા મળે છે. સમયસર તેને ઓળખીને અને યોગ્ય લાઈફસ્ટાઈલ અપનાવીને હાર્ટ એટેકનો ખતરો ઘટાડી શકાય છે.
Heart Attack Warning Signs: ભાગ્યે જ કોઈ એવું હશે જેણે પરિવાર કે પરિચિતો પાસેથી હાર્ટ એટેક વિશે સાંભળ્યું ન હોય. આ સમાચાર જેટલા ચોંકાવનારા હોય છે, તેનાથી પણ વધુ હેરાન કરનારી વાત એ છે કે આ વ્યક્તિઓને પહેલા કોઈ બીમારી નહોતી અને તેની ઉંમર પણ વધારે ન હતી. આજકાલ ઘણા લોકોને નાની ઉંમરે હાર્ટ એટેકનો શિકાર બને છે અને તેમાથી ઘણા લોકો પોતાના જીવ ગુમાવે છે. હૃદય રોગની બીમારી અથવા હાર્ડ એટેક આજે પણ દુનિયામાં મોતનું સૌથી મોટું કારણ છે. દર વર્ષે આશરે 1.79 કરોડ લોકો હાર્ટ એટેકથી મૃત્યુ પામે છે.
ઘણીવાર લોકો એવું વિચારે છે કે હાર્ટ એટેક અચાનક આવે છે અને તેના કોઈ સંકેત હોતા નથી. એટલા માટે તેનાથી થતા મોતની સંખ્યા સતત વધતી રહે છે. પરંતુ આ સાચું નથી. હકીકતમાં, મોટાભાગના હાર્ટ એટેક અચાનક નથી આવતા. દક્ષિણ કોરિયા અને અમેરિકાના સંશોધકોને જાણવા મળ્યું છે કે, જે લોકોને હાર્ટ એટેક અથવા સ્ટ્રોકનો ભોગ બને છે, તેમાથી લગભગ 99% લોકોએ વર્ષો પહેલા કેટલાક સંકેતો જોવા મળે છે. આ સંકેત હૃદય સંબંધિત ચેતવણી ચિહ્નો તરીકે દેખાય છે. આ ચેતવણી સંકેત હાઈ બ્લડ પ્રેશર, હાઈ સુગર, હાઈ કોલેસ્ટ્રોલ અથવા ધૂમ્રપાનની આદત હોઈ શકે છે. આ રિસર્ચ અનુસાર, જો આપણે સમયસર આ સંકેતો પર ધ્યાન આપીએ, તો હાર્ટ એટેકનો ખતરો પહેલા જ ઓળખી શકાય છે અને તેને અટકાવી પણ શકાય છે.
કયા સંકેતોને લોકો ઘણીવાર કરે છે નજરઅંદાજ?
હૃદય સંબંધી બીમારીઓ ધીમે-ધીમે અને શાંતિથી વિકસે છે. ક્યારેક તેના શરૂઆતના સંકેતો નાના અથવા અસંબંધિત લાગે છે, તેથી લોકો તેમને અવગણે છે. પરંતુ ડોકટરો કહે છે કે, આ લક્ષણોને ક્યારેય અવગણવા જોઈએ નહીં. હવે પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે, આખરે આ સંકેતો શું છે? ચાલો જાણીએ.
- સતત થાક લાગવો અથવા એનર્જીનો અભાવ અનુભવવો
- નાના-મોટા કામ કરવા પર શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડવી
- અનિયમિત ધબકારા
- વારંવાર હાર્ટબર્ન અથવા ખોરાક પચાવવામાં મુશ્કેલી
- હાઈ બ્લડ પ્રેશર અથવા કોલેસ્ટ્રોલ
- ચાલતી વખતે પગમાં ખેંચાણ અથવા દુખાવો
- જડબા, હાથ અથવા છાતીમાં જકડાઈ જવા
- અચાનક પરસેવો આવવો અથવા કોઈ કારણ વગર ચિંતા અનુભવવી
અચાનક કેમ નથી આવતો હાર્ટ એટેક?
સંશોધકોએ 90 લાખથી વધુ દક્ષિણ કોરિયનો અને હજારો અમેરિકનો પર 20 વર્ષ સુધી અભ્યાસ કર્યો અને જાણવા મળ્યું કે, હાર્ટ એટેક, સ્ટ્રોક અથવા હૃદયની ગંભીર સમસ્યા પહેલા લગભગ દરેક વ્યક્તિમાં ઓછામાં ઓછું એક સંકેત જોવા મળે છે. આમાં બ્લડ પ્રેશરમાં થોડો વધારો, હાઈ કોલેસ્ટ્રોલ અથવા બ્લડ સુગરમાં થોડો વધારો શામેલ છે. આમાં થોડો વધારો પણ હૃદય રોગનું જોખમ વધારી શકે છે.
નોર્થવેસ્ટર્ન યુનિવર્સિટીના નિષ્ણાત ડો. ફિલિપ ગ્રીનલેન્ડે જણાવ્યું કે, જો બ્લડ પ્રેશર, કોલેસ્ટ્રોલ અથવા સુગરમાં થોડો પણ વધારો થાય છે, તો તેને પ ગંભીરતાથી લેવું જોઈએ. યોગ્ય લાઈફસ્ટાઈલ અને યોગ્ય સારવાર જોખમ ઘટાડી શકે છે. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, હૃદય સંબંધી ઘાતર બીમારીઓને રોકવાનો સૌથી સારો માર્ગ એ છે કે વહેલા સંકેતોને ઓળખી લેવા અને યોગ્ય પગલાં લેવા.
શું છે હાર્ટ એટેકના સૌથી મોટા કારણો ?
હૃદયની કોઈ પણ બીમારી કોઈ એક પરિબળને કારણે થતી નથી. તે ઘણીવાર સમય જતાં કારણોના સંયોજનને કારણે થાય છે. ડોક્ટરો કહે છે કે, કેટલાક મુખ્ય કારણોમાં ધૂમ્રપાન અથવા ધૂમ્રપાનના સંપર્કમાં રહેવું, લાંબા સમય સુધી બેસી રહેવું અને કસરત ન કરવી, વધુ પડતું તળેલું કે ખાંડયુક્ત ખોરાક ખાવું, સુગરના સ્તરમાં અચાનક વધારો કે ઘટાડો, હાઈ બ્લડ પ્રેશર અને સતત તણાવ, ચિંતા અથવા ઊંઘનો અભાવ શામેલ છે.
આમાંથી કોઈપણ એક કારણ તમારી આર્ટરીઝ (ધમનીઓ)ને નુકસાન પહોંચાડવાનું શરૂ કરી શકે છે. જ્યારે બે કે તેથી વધુ કારણો સાથે મળે છે, ત્યારે હૃદયરોગના હુમલાનું જોખમ ખૂબ જ વધી જાય છે.
કેવી રીતે હાર્ટ એટેક આવે તે પહેલાં તેને અટકાવી શકાય?
આ રિસર્ચ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે હાર્ટ એટેક અને સ્ટ્રોક અચાનક થતા નથી. તે ધીમે ધીમે થતા ફેરફારોનું પરિણામ હોય છે, જેને ઓળખી શકાય છે અને વહેલા સુધારી શકાય છે. ડોક્ટરો સલાહ આપે છે કે, દરેક વ્યક્તિ નિયમિત પરીક્ષણ કરાવે, ભલે તમે સ્વસ્થ અનુભવતા હોવ. નિયમિતપણે તમારા બ્લડ પ્રેશર, સુગર અને કોલેસ્ટ્રોલની તપાસ કરવાથી જીવન બચી શકે છે.
આ સાથે જ હેલ્ધી ખોરાક ખાવો, એક્ટિવ રહેવું, ધૂમ્રપાન છોડવું અને સ્ટ્રેસ ઓછો લો. આનાથી તે વૃદ્ધાવસ્થામાં તમારા હૃદયને સ્વસ્થ રાખવામાં મદદ મળી શકે છે.
