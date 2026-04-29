શરીરમાં કેન્સરના શરૂઆતી સંકેત શું હોય છે? જો આ લક્ષણ દેખાય તો.....
કેન્સર એક ગંભીર બીમારી છે, પરંતુ જો તેના શરૂઆતી સંકેતને સમય રહેતા ઓળખી લેવામાં આવે તો સારવાર સંભવ થઈ શકે છે. આવો ડોક્ટર પાસેથી જાણીએ કેન્સરનો પ્રથમ સંકેત શું હોઈ શકે છે અને ક્યાં લક્ષણો દેખાય તો તત્કાલ ડોક્ટરની સલાહ લેવી જોઈએ.
- શરૂઆતમાં કેન્સર પકડમાં આવે તો સારવાર સંભવ
- શરીરમાં થતાં કેટલાક ફેરફારને ઓળખવા જરૂરી
- શરૂઆતી સમયમાં કેટલાક સામાન્ય લક્ષણ જોવા મળે છે
કેન્સર એક એવી બીમારી છે, જે શરીરમાં ધીમે-ધીમે વિકસિત થાય છે અને હંમેશા શરૂઆતી તબક્કામાં તેના લક્ષણ હળવા કે સામાન્ય લાગે છે. આ કારણે ઘણા લોકો તેને નજરઅંદાજ કરે છે. આર્ટ ઓફ હીલિંગ કેન્સરમાં ઓન્કોલોજિસ્ટ ડો. મનદીપ સિંહ મલ્હોત્રા અનુસાર કેન્સરનું કોઈ ચોક્કસ પ્રથમ સંકેત હોતું નથી, કારણ કે તે શરીરના અલગ-અલગ હિસ્સામાં અલગ રીતે પ્રગટ થઈ શકે છે. પરંતુ કેટલાક શરૂઆતી ફેરફાર એવા હોય છે, જેને સમય રહેતા ઓળખવા જરૂરી છે.
કેન્સરના શરૂઆતી સંકેત શું છે?
વજન ઓછું થવુંઃ સૌથી સામાન્ય શરૂઆતી સંકેતોમાં કારણ વગર વજનમાં ઘટાડો થવો સામેલ છે. જો તમારૂ વજન ડાયક કે એક્સરસાઇઝ વગર અચાનક ઘટે છે તો તેને હળવાશથી લેશો નહીં.
જલ્દી થાક લાગવોઃ આ સિવાય લાંબા સમય સુધી સતત થાકનો અનુભવ પણ એક સંકેત હોઈ શકે છો. જો પર્યાપ્ત આરામ બાદ પણ શરીરમાં ઉર્જા આવી રહી નથી, તો તે આંતરિક સમસ્યા તરફ ઇશારો કરી શકે છે.
ગાંઠ કે સોજાઃ શરીરમાં કોઈ જગ્યાએ ગાંઠ કે સોજાનો અનુભવ થાય તો તે કેન્સરના શરૂઆતી લક્ષણ હોઈ શકે છે, ખાસ કરી જો તે ગાંઠ સમયની સાથે વધુ રહી હોય કે તેમાં દુખાવો ન હોય.
ચામડીમાં ફેરફારઃ ત્વચામાં અચાનક ફેરફાર જેમ કે તલનો રંગ, આકાર કે બદલાવ પણ સ્કિન કેન્સરનો સંકેત હોઈ શકે છે. આવા ફેરફારને નજરઅંદાજ ન કરવા જોઈએ.
સતત ખાંસીઃ સતત ખાંસી, અવાજમાં ફેરફાર કે ગળે ઉતારવામાં સમસ્યા થાય તો આ લક્ષણ ગંભીર હોઈ શકે છે. ખાસ કરી લાંબા સમય સુધી આ જોવા મળે તો ડોક્ટરનો સંપર્ક કરવો જોઈએ.
નબળી રોગપ્રતિકારક શક્તિઃ આ સિવાય વારંવાર સંક્રમણ થવું કે ઘાવ લાંબા સમય સુધી ઠીક ન થાય તો શરીરની નબળી રોગપ્રતિકારક શક્તિ અને સંભવિત કેન્સર તરફ ઇશારો હોઈ શકે છે.
આ લક્ષણોનો મતલબ હંમેશા કેન્સર હોતો નથી, પરંતુ તેને નજરઅંદાજ કરવા ભારે પડી શકે છે. સમય પર તપાસ અને નિદાનથી કેન્સરની સારવાર સંભવ છે, ખાસ કરી જ્યારે તેને શરૂઆતી સ્ટેજમાં પકડવામાં આવે. તેથી શરીરમાં થતાં કોઈ ફેરફારને ગંભીરતાથી લો અને જરૂર પડવા પર નિષ્ણાંતની સલાહ લો.
