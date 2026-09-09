/યુવાનોમાં વધી રહી છે ફેટી લિવરની સમસ્યા: દારૂ નથી પીતા છતાં કેમ વધી રહ્યું છે જોખમ? જાણી લો શરૂઆતના લક્ષણો

આજના સમયમાં લોકોની લાઇફસ્ટાઇલ એટલી ખરાબ થઈ ગઈ છે કે શરીર બીમારીઓનું ઘર બની રહ્યું છે. જો તમે નજર કરો તો આજના સમયમાં કોઈ સંપૂર્ણ ફિટ વ્યક્તિ શોધવો રેગિસ્તાનમાં પાણી મળવા જેવું મુશ્કેલ થઈ ગયું છે. મોટી સંખ્યામાં લોકો એવા છે જે હાર્ટની બીમારી, મેદસ્વિતા, સુગરની સમસ્યાથી પીડિત છે. તેમાંથી એક સમસ્યા છે જે સૌથી વધુ લોકોને પરેશાન કરે છે અને પોતાનો શિકાર બનાવી રહી છે, તે છે ફેટી લિવરની સમસ્યા. આ સમસ્યાને લઈને માનવામાં આવે છે કે ફેટી લિવર તેને થાય છે જે દારૂનું સેવન કરે છે, પરંતુ હવે સ્થિતિ પલટાઈ ગઈ છે. જે દારૂને હાથ પણ લગાવતા નથી અને ઉંમર નાની હોય છે તે પણ આ બીમારીની ઝપેટમાં આવી રહ્યાં છે.
શું છે નોન આલ્કોહોલિક ફેટી લિવર?
નોન આલ્કોહોલિક ફેટી લિવર Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) એક એવી સ્થિતિ છે જેમાં દારૂનું સેવન ન કરવા છતાં લિવરમાં જરૂરિયાતથી વધુ ચરબી જમા થઈ જાય છે. આ સ્થિતિની સૌથી ખતરનાક વાત છે કે તેના શરૂઆતી તબક્કામાં કોઈ લક્ષણ દેખાતા નથી, સાથે લોકોને ખ્યાલ આવતો નથી કે તેના લિવરમાં ફેટ જમા થઈ રહ્યો છે. ત્યારબાદ સમસ્યા એટલી ગંભીર થઈ જાય છે અને બીમારીનો ખતરો વધવા લાગે છે.
યુવાઓમાં ક્યા-ક્યા કારણે થઈ શકે છે ફેટી લિવર?
ILBS દ્વારા પ્રકાશિત રિપોર્ટ અનુસાર ફેટી લિવરની બીમારીના સામાન્ય જોખમ કારણો હોઈ શકે છે, તેમાં;
ફેટી લિવરની સમસ્યામાં દેખાતા લક્ષણો
શરૂઆતી સ્ટેજમાં મોટા ભાગે કોઈ લક્ષણ જોવા મળતા નથી, પરંતુ કેટલાક લોકોમાં નીચે આપવામાં આવેલી સ્થિતિ જોવા મળી શકે છે.
પેટમાં દુખાવો રહેવો.
વધુ થાક
ભૂખ ન લાગવી
ઉબકા આવવા
કઈ રીતે ખુદને ફેટી લિવરની સમસ્યાથી દૂર રાખશો
ફેટી લિવરની બીમારીથી બચવાની સૌથી સારી રીત છે કે તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો, તે માટે વજન કંટ્રોલમાં રાખો. જો વજન વધુ છે કે મોટાપો છે તો ધીમે-ધીમે વજન ઘટાડવાનો પ્રયાસ કરો. આ સાથે હેલ્ધી ડાયટ લો, નિયમિત રૂપથી એક્સરસાઇઝ કરો. દારૂનું સેવન બંધ કરો, ડોક્ટરની સલાહ અનુસાર દવાઓ લો. જો ફેટી લિવર થઈ ગયું છે તો તમારે શું કરવું જોઈએ તે વિશે પણ ILBS એ જાણકારી આપી છે. ILBS અનુસાર વજન ઘટાડો, હેલ્ધી ભોજ કરો જેમ કે લીલા પાંદડાવાળા શાકભાજી, ફળ, સલાડ અને વધુ ફાઇબરયુક્ત ભોજન કરો. આ સાથે શારીરિક કસરત કરો, દારૂથી દૂર રહો અને ફેટી ભોજન ખાવાથી બચો.