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યુવાનોમાં વધી રહી છે ફેટી લિવરની સમસ્યા: દારૂ નથી પીતા છતાં કેમ વધી રહ્યું છે જોખમ? જાણી લો શરૂઆતના લક્ષણો

Fatty Liver in Young Age: આજના સમયમાં જોવામાં આવે તો નાની ઉંમરના લોકો પણ ફેટી લિવરની સમસ્યાનો શિકાર થઈ રહ્યાં છે. સવાલ ઉઠે છે કે આખરે દારૂ ન પીવા છતાં યુવાઓ કેમ આ સમસ્યાનો શિકાર થઈ રહ્યાં છે, આવો જાણીએ ILBS દ્વારા જણાવવામાં આવેલા કેટલાક કારણો વિશે જે આ ખતરાને વધારે છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 09, 2026, 08:11 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 08:11 PM IST
યુવાનોમાં વધી રહી છે ફેટી લિવરની સમસ્યા: દારૂ નથી પીતા છતાં કેમ વધી રહ્યું છે જોખમ? જાણી લો શરૂઆતના લક્ષણો

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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