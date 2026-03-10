Liver Disease Warning Signs: લિવર ખરાબ થાય તો હાથમાં જોવા મળશે આ લક્ષણ, નજરઅંદાજ કરશો તો ભારે પડશે
Red Palms Liver Disease: આપણા હાથ દ્વારા આપણા શરીરના સ્વાસ્થ્ય વિશે ઘણું જાણી શકાય છે. આવો તમને જણાવીએ કઈ રીતે હાથની મદદથી લિવરની સમસ્યા વિશે માહિતી મેળવી શકાય છે.
- લિવર ખરાબ થાય તો હાથમાં જોવા મળે છે આ સંકેતો
- જો હથેળી લાલ થઈ જાય, ખંજવાળ આવે તો આ લક્ષણોને નજરઅંદાજ ન કરો
- જો હાથમાં સતત ધ્રૂજારી થાય તો પણ લિવરમાં હોઈ શકે છે સમસ્યા
Early Signs Of Liver Disease In Hands: લિવર આપણા શરીરનું એવું અંગ છે જે ચુપચાપ દરરોજ અનેક જરૂરી કામ કરે છે. તે લોહીને સાફ કરે છે, પાચનમાં મદદ કરે છે અને શરીરમાં હોર્મોનને સંતુલિત રાખવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. પરંતુ જ્યારે લિવરમાં કોઈ સમસ્યા શરૂ થાય તો તે લક્ષણોના રૂપમાં સામે આવતી નથી. ઘણીવાર તેના શરૂઆતી સંકેત આપણા હાથમાં જોવા મળે છે.
હાથથી કઈ રીતે જાણી શકાય?
જર્નલ ઓફ ક્લિનિકલ એન્ડ એક્સપેરિમેન્ટલ હેપેટોલોજી અનુસાર હાથની ત્વચાના રંગમાં ફેરફાર, હથેળીઓ લાલ થવી, નખનો રંગ ફીકો પડવો, ઊંગળીઓ ધ્રૂજવી કે સતત ખંજવાળ આવવી જેવા સંકેત લિવરની સમસ્યા તરફ ઈશારો કરી શકે છે. ફેટી લિવર, હેપેટાઇટિસ કે સિરોસિસ જેવી બીમારીમાં આવા લક્ષણ ધીમે-ધીમે જોવા મળે છે. સમય રહેતા આ સંકેતોને ઓળખી લેવામાં આવે તો ગંભીર બીમારીથી બચી શકાય છે.
હથેળીઓ લાલ થવી
જો તમારી હથેળીઓ ખાસ કરી અંગૂઠો અને નાની આંગળી પાસે અસામાન્ય રૂપથી લાલ દેખાય તો તેને પામર એરિથેમા કહેવામાં આવે છે. આ ત્યારે થાય છે જ્યારે લિવર સારી રીતે કામ કરી શકતું નથી અને શરીરમાં એસ્ટ્રોજન હોર્મોનનું સ્તર વધી જાય છે. પરંતુ ક્યારેય અસ્વસ્થ લોકોમાં પણ આ જોવા મળી શકે છે. પરંતુ તેની સાથે થાક કે કમળા જેવા લક્ષણ દેખાય તો ડોક્ટર પાસે તપાસ કરાવવી જરૂરી છે.
આંગળીઓ વળી જવી
કેટલાક લોકોમાં હથેળીની નીચેની ત્વચા ધીમે-ધીમે મોટી થઈ આંગળીઓ તરફ વળવા લાગે છે. તેને ડ્યુપિટ્રેન કોન્ટ્રેક્ચર કહેવામાં આવે છે. આ સમસ્યા લાંબા સમયથી લિવરની બીમારી કે શરાબના વધુ સેવન સાથે જોડાયેલી હોઈ શકે છે.
નખ
જો નખ લગભગ સફેદ જોવા મળે અને તેના કિનારા પર હળવી ગુલાબી પટ્ટી જોવા મળે તો તે ટેરીઝ નેલ્સનો સંકેત હોઈ શકે છે. આ હંમેશા લિવર સિરોસિસને કારણે લોહીનો પ્રવાસ અને પ્રોટીનના સ્તરમાં ફેરફારને કારણે થાય છે.
નખ ઉપસી જવા
ક્યારેક-ક્યારેક આંગળીની ઉપરનો ભાગ ગોળ અને ઉભરાયેલો જોવા મળે છે, જેને નેલ ક્લબિંગ કહેવામાં આવે છે. આ સામાન્ય રીતે ફેફસા અને હાર્ટની બીમારી સાથે જોડાયેલું હોય છે, પરંતુ લાંબા સમયથી લિવરની બીમારીમાં પણ જોવા મળી શકે છે.
હાથમાં ધ્રૂજારી
જો હાથ ફેલાવવા પર કાંડા કે આંગળીઓમાં અચાનક ઝટકા જેવી હરકત હોય, તો તેને એસ્ટેરિક્સિસ કહેવામાં આવે છે. આ લિવરની ગંભીર સ્થિતિનો સંકેત હોઈ શકે છે, જેમાં શરીરમાં જમા ટોક્સિન મગજને પ્રભાવિત કરવા લાગે છે.
હાથમાં ખંજવાળ
હથેળી અને પગના તળિયામાં કોઈ કારણ વગર સતત ખંજવાળ આવવી પણ લિવરની સમસ્યાનો સંકેત હોઈ શકે છે. આ ત્યારે થાય છે જ્યારે શરીરમાં પિત્તનો પ્રવાસ ઠીક થઈ શકતો નથી. એક્સપર્ટ અનુસાર જો હાથમાં આવા કોઈ ફેરફાર જોવા મળે તો તેને નજરઅંદાજ ન કરવા જોઈએ. સમય પર તપાસ અને સારવારથી લિવરની ગંભીર બીમારીઓને રોકી શકાય છે અને સમગ્ર સ્વાસ્થ્યમાં સુધાર કરી શકાય છે.
(ડિસ્ક્લેમરઃ સામાન્ય જાણકારીની મદદથી આ આર્ટિકલ લખવામાં આવ્યો છે. જો તમને કોઈ સમસ્યા હોય તો તમે નિષ્ણાંત ડોક્ટરની સલાહ લઈ શકો છો)
