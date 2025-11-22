Brain Tumor: રાત્રે સૂતી વખતે જોવા મળે છે બ્રેન ટ્યૂમરની શરુઆતના લક્ષણો, આવું થાય તો તુરંત જવું ડોક્ટર પાસે
Brain Tumor Symptoms: બ્રેન ટ્યૂમર આજના સમયની અત્યંત ગંભીર બીમારી છે. જો સમયસર તેની સારવાર શરુ કરવામાં ન આવે તો દર્દીનો જીવ પણ જઈ શકે છે. બ્રેન ટ્યૂમરની શરુઆતમાં રાત્રે સૂતી વખતે કેટલાક લક્ષણો જોવા મળે છે. જેને ઈગ્નોર કરવા નહીં.
Brain Tumor Symptoms: બ્રેન ટ્યુમર એક ગંભીર બીમારી છે. જેની સારવાર શરૂ કરવામાં મોડું થઈ જાય તો બ્રેન ટ્યુમરના કારણે દર્દીનું મોત પણ થઈ શકે છે. બ્રેન ટ્યુમર થાય તો રાતના સમયે કેટલાક લક્ષણો જોવા મળે છે. આ લક્ષણોને સામાન્ય સમજીને લોકો ઇગ્નોર કરી દેતા હોય છે જે સૌથી મોટી ભૂલ સાબિત થાય છે. આજે તમને બ્રેન ટ્યુમરના શરૂઆતી લક્ષણો વિશે જણાવીએ જો આ લક્ષણો કોઈને પણ જોવા મળે તો તેને ઇગ્નોર કરવા નહીં અને તુરંત જ ડોક્ટર પાસે જવું.
જ્યારે મગજમાં કોશિકા અચાનક વધવા લાગે તો તેને બ્રેન ટ્યુમર કહેવાય છે. જેમાં માઇલ્ડ ટ્યુમર કેન્સર નથી હોતું, આ ટ્યુમર ધીરે ધીરે વધે છે. જ્યારે સિરિયસ ટ્યુમર ઝડપથી વધે છે અને તે જીવલેણ પણ સાબિત થઈ શકે છે.
બ્રેઇન ટ્યુમરના રાત્રે દેખાતા લક્ષણો
એટેક આવવો
રાત્રે સૂતી વખતે અચાનક એટેક આવવો બ્રેઇન ટ્યુમરનું લક્ષણ હોઈ શકે છે.. તેને ગંભીરતાથી લેવું જોઈએ. આ એટેકના કારણે વ્યક્તિ બેભાન થઈ જાય છે. તેને સામાન્ય ગણી ઇગ્નોર કરવાની ભૂલ કરવી નહીં અને દર્દીને તુરંત જ ડોક્ટર પાસે લઈ જવું.
ઉલટી થવી
રાત્રે સુતા હોય અને અચાનક જ ઉલટી થાય તો તે બ્રેન ટ્યુમરનો સંકેત હોઈ શકે છે. આ સિવાય સવારે જાગીને તુરંત ઉલટી થવી પણ બ્રેઇન ટ્યુમરનું લક્ષણ હોઈ શકે છે. માથામાં અચાનક તીવ્ર દુખાવો થાય અને ઉલટી થવી બ્રેઇન ટ્યુમરનું શરૂઆતી લક્ષણ હોય છે. જ્યારે ટ્યુમરના કારણે મગજ પર પ્રેશર પડે છે તો ઉલટી થવાની સમસ્યા થઈ શકે છે.
વારંવાર ઊંઘ ઊડી જવી
બ્રેન ટ્યુમર હોય તો વ્યક્તિને ઊંઘ સંબંધિત સમસ્યા થઈ શકે છે. વારંવાર ઊંઘ ઊડી જવાની સમસ્યા બ્રેઇન ટ્યુમરના કારણે હોય છે. તો વળી કેટલાક લોકોને વધારે પ્રમાણમાં ઊંઘ આવે છે અને દિવસ દરમિયાન પણ સુસ્તી રહે છે, આ પણ બ્રેઇન ટ્યુમરનું લક્ષણ હોઈ શકે છે.
