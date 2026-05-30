/2-3 સપ્તાહ સુધી સતત આ 5 સમસ્યા જોવા મળે તો હોઈ શકે છે કેન્સર, તત્કાલ કરાવો તપાસ

Early Signs Of Cancer: કેન્સર થવા પર શરીર અલગ-અલગ રીતે ચેતવણી આપવા લાગે છે. કેટલીક એવી સમસ્યા છે જે સતત 2-3 સપ્તાહ સુધી રહે તો કેન્સરનું લક્ષણ હોઈ શકે છે. તેની સમય રહેતા ઓળખ કરવી જરૂરી છે.
Cancer Symptoms: શરીરમાં થનારા કેટલાક ફેરફાર કે શરીરમાં થઈ રહેલી સમસ્યા જો 2થી 3 સપ્તાહ સુધી સતત બની રહે તો તેને નજરઅંદાજ ન કરવી જોઈએ. આ સમસ્યા કેન્સરનું લક્ષણ હોઈ શકે છે. ઘણીવાર લોકો કેન્સરના લક્ષણો (Cancer Ke Lakshan) ને સામાન્ય સમજી નજરઅંદાજ કરવા લાગે છે. આ સમસ્યા હકીકતમાં કેન્સરનું શરૂઆતી લક્ષણ હોઈ શકે છે. તેથી તેને નજરઅંદાજ કરવાની જગ્યાએ સતર્ક થઈ ડોક્ટર પાસે તપાસ કરાવવી જોઈએ.
સતત ખાંસી આવવી
સતત ખાંસી થવી અને 3 સપ્તાહ સુધી રાહત ન મળે તો તે કેન્સરનું લક્ષણ હોઈ શકે છે. ખાંસીની સાથે અવાજ ભારે થઈ જાય છે.
પેશાબ કે મળમાં ફેરફાર
કેન્સર થવા પર મળ અને પેશાબની સમસ્યા થઈ શકે છે. મળ કાળું થઈ જવું, મળત્યાગ કરવામાં લોહી પડવું, પેશાબમાં લોહી દેખાવું કે ફ્રેશ થવામાં દુખાવા થવો કિડની કે આંતરડાના કેન્સરનું લક્ષણ હોઈ શકે છે.
શરીરમાં ગાંઠ કે સોજા
શરીરમાં અચાનક કોઈ અસામાન્ય ગાંઠ નીકળે અને તેના આકારમાં ફેરફાર થાય તો તે કેન્સરનો સંકેત હોઈ શકે છે. તેવામાં બાયોપ્સી કરાવવી જરૂરી હોય છે.
કંઈપણ ગળવામાં મુશ્કેલી
જમવા સમયે સમસ્યા કે કંઈ ગળવામાં મુશ્કેલી થાય તો મોઢાનું કેન્સર કે ફેફસાના કેન્સરનું લક્ષણ હોઈ શકે છે. જો ત્રણ સપ્તાહમાં આ સમસ્યા ઠીક થતી નથી.
ભૂખ ન લાગવી કે વજન ઘટી જવું
ભૂખ લાગવામાં ઘટાડો થવો અને કોઈ કારણ વગર વજન ઘટે તો તે કેન્સરનું લક્ષણ હોઈ શકે છે. આવું 2-3 સપ્તાહ થાય તો તેને નજરઅંદાજ ન કરો.
વિલંબ ન કરો
જો તમારા શરીરમાં કેન્સરના લક્ષણ જોવા મળે છે તો વિલંબ ન કરો અને ડોક્ટરનો સંપર્ક કરો. તપાસ કર્યા બાદ ખબર પડશે કે શરીરમાં કેન્સર ઉદ્ભવી રહ્યું છે કે નહીં.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ સમાચાર માત્ર જાગૃત કરવાના ઉદ્દેશ્યથી લખવામાં આવ્યા છે. આ માટે અમે સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. જો તમારા શરીરમાં કોઈ સમસ્યા હોય તો નિષ્ણાંત ડોક્ટરની સલાહ લેવી.