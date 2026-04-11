Esophageal Cancer: વારંવાર ઉધરસ આવે તો સાવધાન થઈ જજો, હોઈ શકે છે અન્નનળીનું કેન્સર

ગુજરાતી ન્યૂઝHealthEsophageal Cancer: વારંવાર ઉધરસ આવે તો સાવધાન થઈ જજો, હોઈ શકે છે અન્નનળીનું કેન્સર

Esophageal Cancer: આજકાલ કેન્સરની સમસ્યા ગંભીર બની રહી છે. વિવિધ પ્રકારના કેન્સરથી લોકો પ્રભાવિત થાય છે. તેવામાં એક કેન્સર અન્નળીનું છે. આજે અમે તમને અન્નનળીના કેન્સરના લક્ષણો અને તેનાથી બચાવના ઉપાયો વિશે જણાવીશું.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 11, 2026, 04:46 PM IST
  • અન્નળીનું કેન્સર (Esophageal Cancer) એક ગંભીર બીમારી
  • સામાન્ય હોય છે અન્નનળીના કેન્સરના શરૂઆતી લક્ષણો
  • શરૂઆતમાં પડકાઈ તો સારવારથી થઈ શકે છે સુધારો
Esophageal Cancer : આજકાલની વ્યસ્ત લાઇફસ્ટાઇલમાં આપણે નાની-નાની સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓને નજરઅંદાજ કરી દઈએ છીએ. જેમ કે વારંવાર ઉધરસ, છાતીમાં બળતરા કે ગળે ઉતારવામાં થોડી મુશ્કેલી, ઘણીવાર આ સામાન્ય લાગતા લક્ષણ ગંભીર બીમારીની શરૂઆત પણ હોઈ શકે છે. આવી એક ગંભીર બીમારી છે અન્નનળીનું કેન્સર.

અન્નળીનું કેન્સર (Esophageal Cancer) એક ગંભીર બીમારી છે. જો તેની શરૂઆતી તબક્કામાં ઓળખ થાય તો સારવારના સારા પરિણામ મળી શકે છે. પરંતુ સમસ્યા તે છે કે તેના શરૂઆતી લક્ષણ હંમેશા હળવા હોય છે અને લોકો તેને નજરઅંદાજ કરે છે. તો આવો જાણીએ અન્નનળીનું કેન્સર શું હોય છે, તેના શરૂઆતી સંકેત ક્યા છે અને ક્યા લોકોને વધુ ખતરો છે.

અન્નનળીનું કેન્સર શું હોય છે
અન્નનળી એક લાંબી નળી હોય છે, જે આપણા ગળાને પેટ સાથે જોડે છે. જ્યારે આપણે ભોજન કરીએ તો આ નળી ભોજનને પેટ સુધી પહોંચાડે છે. જ્યારે આ નળીની અંદરની કોશિકાઓ અસામાન્ય રીતે વધવા લાગે છે અને કંટ્રોલની બહાર થઈ જાય છે તો કેન્સર બને છે. આ કેન્સર ધીમે-ધીમે આસપાસના અંગોમાં પણ ફેલાઈ શકે છે.

ક્યા લોકોને હોય છે વધુ ખતરો?
કેટલીક આદતો અને સ્થિતિઓ આ કેન્સરના ખતરાને વધારે છે. જેમાં વધતી ઉંમર સાથે તેનું જોખમ વધુ હોય છે, આ સિવાય પુરૂષોમાં વધુ જોવા મળે છે. તો ધૂમ્રપાન અને દારૂનું સેવન કરનાર લોકોમાં પણ તેનો વધુ ખતરો રહે છે. આ સાથે સતત એસિડિટી કે GERD, મેદસ્વિતા, ફળ અને શાકભાજીનું ઓછું સેવન, ખુબ ગરમ પદાર્થોનું સેવન કરનાર લોકોને પણ તેનો ખતરો વધુ રહે છે.

શરૂઆતી સંકેતને નજરઅંદાજ ન કરો
1. ગળે ઉતારવામાં સમસ્યાઃ શરૂઆતમાં કડક વસ્તુ ગળે ઉતારવામાં મુશ્કેલી થાય છે, બાદમાં પાણી પીવામાં સમસ્યા થઈ શકે છે.

2. કારણ વગર વજન ઘટવુંઃ જો કોઈ ડાયટિંગ કે કસરત વગર વજન ઝડપથી ઘટી રહ્યું છે તો ખાવાની નળીનું કેન્સર હોઈ શકે છે.

3. છાતીમાં દુખાવો કે બળતરાઃ છાતીમાં બળતરા, દુખાવો કે ભાર લાગવો, જેને હંમેશા લોકો ગેસ સમજે છે. તે પણ અન્નનળીના કેન્સરનો સંકેત હોઈ શકે છે.

4. વારંવાર ઉધરસ કે અવાજ બેસી જવોઃ જો ઉધરસ લાંબા સમય સુધી ઠીક થઈ રહી નથી કે અવાજ ભારે થઈ ગયો છે તો સાવધાન થઈ જજો. આ અન્નનળીના કેન્સરના શરૂઆતી લક્ષણ હોઈ શકે છે.

5. ખાવા સમયે વારંવાર સમસ્યાઃ ભોજન ગળામાં અટકી જવું કે વારંવાર ઉધરસ આવવી પણ અન્નનળીના કેન્સરનો સંકેત હોઈ શકે છે.

કઈ રીતે કરશો બચાવ?
ખાવાની નળીના કેન્સરથી સંપૂર્ણ રીતે બચાવ કરવો સંભવ નથી, પરંતુ કેટલીક આદતો અપનાવી તેનો ખતરો ઘટાડી શકાય છે. જેમ કે ધૂમ્રપાન અને દારૂથી દૂર રહો. તમારા ડાયટમાં ફળ અને શાકભાજી સામેલ કરો. સાથે વજન બેલેન્સ રાખો અને દરરોજ કસરત કરવી જરૂરી છે. જો તમને વારંવાર ઉધરસ, એસિડિટી કે બળતરાની સમસ્યા થાય છે તો તેને નજરઅંદાજ ન કરો અને સમય પર ડોક્ટરની સલાહ લો.
 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

