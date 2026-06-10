/કિડની કેન્સરની શરૂઆત થતાં પહેલા જોવા મળે છે આ 3 લક્ષણ, જાણો ક્યારે ડોક્ટરની સલાહ લેવી જોઈએ

Health News: આજના વ્યસ્ત જીવનમાં આપણી લાઇફસ્ટાઇલ અને ખરાબ ખાન-પાનને કારણે કેન્સર જેવી બીમારીઓ પણ હવે એક સામાન્ય સમસ્યા બની રહી છે. તાજેતરમાં થયેલા કેટલાક રિસર્ચ પ્રમાણે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં કિડની સાથે જોડાયેલી સમસ્યામાં વધારો થયો છે. શરીરમાં કેન્સરના ઘણા પ્રકાર હોય છે, જેમ કે પ્રોસ્ટેટ કેન્સર, બ્લડ કેન્સર, કોલોન કેન્સર વગેરે. તેમાંથી એક કેન્સર શરીરના સૌથી મહત્વના અંગ કિડનીમાં થાય છે.
કિડની કેન્સરને ખતરનાક માનવામાં આવે છે. પરંતુ જો સમય રહેતા તેના લક્ષણની ઓળખ કરવામાં આવે તો આ બીમારીથી બચી શકાય છે. સાધારણ રીતે જોવામાં આવે તો કિડની કેન્સરથી કોઈપણ પીડિત હોઈ શકે છે. પરંતુ તેમાં ધૂમ્રપાન અને દારૂનું સેવન કરતા હોવ તો તેની સંભાવના વધી જાય છે. હકીકતમાં કિડની કેન્સરના શરૂઆતી સમયમાં આપણું શરીર કેટલાક સંકેતો આપે છે. જેને યોગ્ય સમયે ઓળખી લેવામાં આવે તો ગંભીર સમસ્યાથી બચી શકાય છે. આવો આજે અમે તમને કિડની કેન્સર સાથે જોડાયેલા ત્રણ લક્ષણો વિશે જણાવીશું.
1. પીઠમાં દુખાવો હોય તો સાવધાન
આમ તો શરીરના ગમે તે અંગમાં દુખાવો થઈ શકે છે. પરંતુ જો પીઠમાં દુખાવો થાય તો તેને સામાન્ય માનવામાં આવે છે. પરંતુ તમે તે ભૂલ ન કરો. તે કિડની કેન્સરનું લક્ષણ પણ હોઈ શકે છે.
2. પેશાબમાં લોહી પડવું
કિડની સંબંધિત કોઈપણ બીમારીનું પ્રથમ લક્ષણ પેશાબમાં લોહી પડવું છે. પેશાબમાં લોહી પડવાનો મતલબ છે કે તમારી કિડની કેન્સરથી પીડિત થઈ ગઈ છે કે જલ્દી થવાની છે. તેના ઘણા મામલામાં પેશાબમાં લોગીની ઓછી માત્રાને કારણે ટેસ્ટ કરાવ્યા બાદ જાણકારી મળે છે. તેવામાં જો તમને પેશાબમાં લોહી પડવા જેવી સમસ્યા લાગે તો ડોક્ટરની સલાહ લો.
3. શરીરમાં જોવા મળે છે લોહીની ઉણપ
કિડની આપણા રેડ બ્લડ કોશિકાના ઉત્પાદનને પણ નિયંત્રિત કરે છે. કિડનીમાં કેન્સર થવાથી રેડ બ્લડ સેલ્સનું ઉત્પાદન પણ ઓછું થઈ જાય છે.
Kidney Cancer થી બચવાના ઉપાય
જાણકારોનું માનવું છે કે કિડની કેન્સરના ખતરાથી બચવા માટે કોઈ ચોક્કસ સમાધાન તો નથી પરંતુ તેના લક્ષણો પર નજર રાખવામાં આવે તો જોખમને ઘટાડી શકાય છે.
1. નિયમિત તપાસ
કિડની સાથે જોડાયેલી સમસ્યાથી પીડિત વ્યક્તિ કે તે લોકો જે મોટાપા અને High Blood Pressure થી પીડિત છે, તેવા લોકોને કિડની કેન્સરનો ખતરો વધી જાય છે. તેથી તેમણે નિયમિત રૂપથી તપાસ કરાવવી જોઈએ.
2. ધૂમ્રપાનથી બચો
તમાકુમાંથી નીકળતો ધૂમાડો એવા ઘણા રસાયણોથી પરિપૂર્ણ હોય છે, જે આપણે ફેફસાને નુકસાન પહોંચાડે છે. આ રસાયણ આપણા બ્લડ સર્કુલેશન દરમિયાન ટ્રાન્સફર થઈ જાય છે. કિડનીનું કામ લોહીની સફાઈ કરવાનું છે. બસ આ કારણે તે રસાયણ કિડની સુધી પહોંચી જાય છે અને તેની કોશિકાઓને નુકસાન પહોંચાડે છે. આ કારણે કિડનીમાં કેન્સર થવાનો ખતરો વધી જાય છે.
ડિસ્ક્લેમર
આ સ્ટોરીમાં આપવામાં આવેલી સ્વાસ્થ્ય સંબંધી જાણકારી માત્ર સામાન્ય માહિતી છે. કોઈપણ સ્વાસ્થ્ય સમસ્યા માટે હંમેશા ડોક્ટરની સલાહ લો.