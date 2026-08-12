/ગળાના કેન્સરના શરૂઆતી સંકેતો: ખોરાક ઉતારવામાં મુશ્કેલી થાય તો ચેતી જજો, જાણી લો આ મહત્ત્વના લક્ષણો

Throat Cancer Symptoms: ગળાનું કેન્સર ત્યારે થાય છે જ્યારે કેન્સરના અસામાન્ય કોષો ગળાની નળી, વોયસ બોક્સ, ટોન્સિલ્સ કે ગળાના અન્ય હિસ્સામાં ઉદ્ભવવા લાગે છે. આ કોશિકાઓ ટ્યૂમરનું રૂપ લે છે અને વધવા લાગે છે. તેવામાં ગળાના કેન્સરને રોકવા માટે તેને શરૂઆતી સ્ટેજમાં પકડવું જરૂરી હોય છે. આ વિષે નિષ્ણાંત ડોક્ટર રવિ મેહરે મહત્વની જાણકારી આપી છે.
ગળાના કેન્સરના શરૂઆતી લક્ષણ
ગળાના કેન્સરમાં કાનમાં સમસ્યા
ડોક્ટર જણાવે છે કે ગળાના કેન્સરમાં કાનમાં પણ દુખાવો થઈ શકે છે. દર્દીના કાન સામાન્ય હોય છે, પરંતુ તેમાં દુખાવો એટલા માટે થાય છે કારણ કે ગળા અને કાનની નસની શરૂઆત એક જગ્યાએથી થાય છે. તેવામાં ગળાના કેન્સરમાં કાનમાં પણ દુખાવો થઈ શકે છે.
શ્વાસ લેવામાં સમસ્યા
ગળાનું કેન્સર વધી જાય તો શ્વસન નળીમાં મુશ્કેલી આવે છે, જેથી શ્વાસ લેવામાં સમસ્યા થાય છે, ઘણીવાર શ્વાસ અટકી જાય છે અને તેમ લાગે છે કે ગભરામણ થઈ રહી છે. પરંતુ શ્વાસ લેવામાં સમસ્યા કેન્સરના છેલ્લા સ્ટેજમાં જોવા મળે છે.
2 સપ્તાહ સુધી આ લક્ષણોને ક્યારેય ન કરો નજરઅંદાજ
જો વ્યક્તિને 2 સપ્તાહથી વધુ સમય સુધી અવાજમાં ફેરફારનો અનુભવ થાય છે, ગળામાં ખારાશ અને દુખાવો છે, ભોજન ગળવામાં સમસ્યા આવી રહી છે તો આ લક્ષણોને ક્યારેય નજરઅંદાજ ન કરો અને ENT સર્જનને દેખાડો.
ક્યા લોકોને વધુ ખતરો
ડોક્ટર જણાવે છે કે ગળાના કેન્સરનો સૌથી વધુ ખતરો પુરૂષોમાં હોય છે. આ તે લોકોમાં વધુ હોય છે જે ધૂમ્રપાન કે દારૂનું સેવન કરે છે. આ બંને વસ્તુમાં ગળાનું કેન્સર થવાની સંભાવના વધી જાય છે.
ડિસ્ક્લેમરઃ સામાન્ય માહિતીના આધારે આ આર્ટિકલ લખવામાં આવ્યો છે. જો તમને કોઈ સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત મુશ્કેલી હોય તો નિષ્ણાંત ડોક્ટરની સલાહ લો.