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ગળાના કેન્સરના શરૂઆતી સંકેતો: ખોરાક ઉતારવામાં મુશ્કેલી થાય તો ચેતી જજો, જાણી લો આ મહત્ત્વના લક્ષણો

Throat Cancer Signs: ગળાના કેન્સરના લક્ષણોમાં ગળામાં ખારાશ અને દુખાવા જેવી સમસ્યા થઈ શકે છે, જેને સામાન્ય સમજી નજરઅંદાજ કરવી ભારે પડી શકે છે. અહીં જાણો 2 સપ્તાહથી વધુ ક્યા લક્ષણો જોવા મળે તો ડોક્ટર પાસે તપાસ કરાવવી જોઈએ.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 12, 2026, 07:31 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 07:31 PM IST
ગળાના કેન્સરના શરૂઆતી સંકેતો: ખોરાક ઉતારવામાં મુશ્કેલી થાય તો ચેતી જજો, જાણી લો આ મહત્ત્વના લક્ષણો

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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