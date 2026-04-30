હોમHealthસવારે બાથરૂમમાં જોવા મળે આ 4 લક્ષણ તો ચેતી જજો, હોઈ શકે છે પેટનું કેન્સર!

સવારે બાથરૂમમાં જોવા મળે આ 4 લક્ષણ તો ચેતી જજો, હોઈ શકે છે પેટનું કેન્સર!

Early Warning Signs Of Stomach Cancer: પેટનું કેન્સર એક ગંભીર બીમારી છે, જેનાથી આજે ઘણા લોકો પ્રભાવિત છે. તેના શરૂઆતી લક્ષણ હંમેશા લોકોને છેતરે છે, પરંતુ બાદમાં તે મોટી સમસ્યા પેદા કરી શકે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 30, 2026, 01:36 PM IST
  • પેટનું કેન્સર આજના સમયમાં ગંભીર સમસ્યા
  • આ લક્ષણો જોવા મળે તો નજરઅંદાજ ન કરતા
  • પેટના કેન્સરમાં સવારે જોવા મળે છે આ લક્ષણો

સવારે બાથરૂમમાં જોવા મળે આ 4 લક્ષણ તો ચેતી જજો, હોઈ શકે છે પેટનું કેન્સર!

Symptoms Of Stomach Cancer: આજકાલ દેશભરમાં કેન્સરના કેસ સતત વધી રહ્યાં છે. બદલાતી જીવનશૈલી, ખોટા ખાનપા, ધૂમ્રપાન, તણાવ અને શારીરિક ગતિવિધિની કમી તેનું સૌથી મોટું કારણ માનવામાં આવે છે. ઘણા લોકો પેટમાં દુખાવો, ગેસ, અપચો કે ભૂખ ઓછી લાગવા જેવી સમસ્યાને સામાન્ય માની નજરઅંદાજ કરે છે, પરંતુ ક્યારેક તે ગંભીર બીમારીની શરૂઆત પણ હોઈ શકે છે. પેટનું કેન્સર પણ એક એવી બીમારી છે, જેના શરૂઆતી સમયમાં લક્ષણ સ્પષ્ટ દેખાતા નથી, તેથી દર્દીઓને તેના વિશે બાદમાં ખ્યાલ આવે છે અને સ્થિતિ ગંભીર બની જાય છે. જો શરીર કંઈક અલગ સંકેત આપી રહ્યું છે, ખાસ કરી સવારના સમયે તો સતર્ક રહેવું જરૂરી છે. અમે તમને આ સ્ટોરીમાં પેટ કેન્સરના કેટલાક લક્ષણો વિશે જણાવીશું, જે સામાન્ય રીતે સવારે જોવા મળે છે.

પેટનું કેન્સર શું છે અને કેમ થાય છે? Stomach Cancer Reason
પેટનું કેન્સર ત્યારે થાય છે જ્યારે પેટની અંદરની પરતની કોશિકાઓ અસામાન્ય રીતે વધવા લાગે છે અને ટ્યુમરનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. આ ટ્યુમર ધીમે-ધીમે વધી આસપાસના અંગોને પ્રભાવિત કરી શકે છે. એક્સપર્ટનું માનવું છે કે ખરાબ ખાનપાન, વધુ નમકવાળું ભોજન, પ્રોસેસ્ડ ફૂડ, ધૂમ્રપાન, દારૂ, લાંબા સમય સુધી પેટમાં સંક્રમણ, પરિવારમાં કેન્સરનો ઈતિહાસ અને નબળી પાચનશક્તિ તેનું જોખમ વધારે છે. ઘણીવાર લાંબા સમય સુધી અપચો, પેટ ફૂલાવું, જલ્દી પેટ ભરાઈ જવું કે કોઈ કારણ વગર વજ ઘટવું પણ શરૂઆતી સંકેત હોઈ શકે છે. તેથી વારંવાર પેટમાં સમસ્યા થાય તો ડોક્ટર પાસે તપાસ કરાવવી જોઈએ.

સવારે બાથરૂમ જતાં સમયે જોવા મળે છે આ સંકેત Pet Ke Cancer Ke Shuruati Lakshan
સવારના સમયે શરીર ઘણા સંકેત આપે છે, જો આ લક્ષણ સતત જોવા મળે તો ડોક્ટરની સલાહ લેવી જરૂરી છે.

  • મળમાં લોહી દેખાવું કે કાળું મળ આવવું
  • પેટ સાફ ન થવું કે સતત કબજીયાત રહેવી.
  • વારંવાર ઝાળા કે મળ ત્યાગમાં પરેશાની.
  • પેટમાં તીવ્ર દુખાવો અથવા ખેંચાણનો અનુભવ થવો.
  • સવારે ઉબકા આવવા અથવા ઉલટી થવા જેવું લાગવું.
  • ભૂખ ઓછી લાગવી અને નબળાઈનો અનુભવ થવો.
  • પેટ ભારે રહેવું કે સોજા જેવું લાગવું
  • કારણ વગર વજનમાં ઝડપથી ઘટાડો.

ધ્યાન રાખો, આ લક્ષણ માત્ર કેન્સરના જ નહીં, બીજી બીમારીઓમાં પણ હોઈ શકે છે. તેથી યોગ્ય સારવાર ત્યારે મળશે જ્યારે તમે તપાસ કરાવી ડોક્ટરની સલાહ લેશો.

પેટના કેન્સરથી બચાવ માટે સ્વસ્થ જીવનશૈલી સૌથી જરૂરી છે. તાજા ફળ, લીલા શાકભાજી, ફાઇબરયુક્ત ભોજન અને સ્વચ્છ પાણીનું સેવન કરો. તળેલું, બહારનું, પ્રોસેસ્ડ ફૂડ અને વધુ નમકયુક્ત ભોજન ખાવાનું ટાળો. સાથે દરરોજ કસરત કરો અને વજન કંટ્રોલમાં રાખો. જો પરિવારમાં કોઈને કેન્સર રહ્યું હોય તો નિયમિત તપાસ કરાવતા રહો. સાવચેતી રાખવાથી ગંભીર બીમારીથી બચી શકાય છે.
 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

Symptoms of Stomach CancerEarly Warning Signs Of Stomach Cancer

