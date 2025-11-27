Health Tips: 1 વાટકી દહીંમાં 1 ચમચી આ પાવડર ઉમેરી ખાઈ લો, પેટની ગંદકી એક દિવસમાં સાફ થઈ જશે
Curd and Isabgol Benefits: જો તમે પેટ સાફ ન આવવાની સમસ્યાથી પરેશાન છો તો તમારી સમસ્યાનો જોરદાર ઘરેલુ ઈલાજ તમને જણાવીએ. આ ઉપાય કરવાથી એક દિવસમાં પેટ સાફ થઈ જશે. આ ઘરેલુ નુસખો કબજિયાત મટાડવા માટે રામબાણ છે.
Curd and Isabgol Benefits: એવા અનેક લોકો હશે જેમને કબજિયાતની સમસ્યા હોય. કબજિયાત પેટની સામાન્ય સમસ્યા છે. પરંતુ જો સમયસર ધ્યાન આપવામાં ન આવે તો તે ગંભીર પણ બની શકે છે. ખાવા પીવામાં ફેરફાર થઈ જાય તો કબજિયાત, પેટ ફુલવું, ગેસ થવો, ભૂખ ન લાગવી, એસીડીટી થવી જેવી તકલીફો થાય છે. આ સમસ્યાઓ સામાન્ય રીતે પાચનની તકલીફના કારણે થાય છે. જેમાં સૌથી વધારે કબજિયાતની તકલીફ જોવા મળે છે. જ્યારે શરીરને પૂરતા પ્રમાણમાં ફાઇબર મળતું નથી તો આંતરડામાં ગંદકી જામવા લાગે છે. આ ગંદકી શરીરમાં ટોક્સિન વધારે છે. જ્યારે કબજિયાત વધી જાય છે તો તે પેટની સાથે ત્વચા અને શરીરમાં અન્ય સમસ્યા પણ ઊભી કરી શકે છે. કબજિયાત રહેતી હોય તો પેટ સાફ આવતું નથી અને આખો દિવસ બેચેની રહે છે.
જો કબજિયાતથી છુટકારો મેળવવો હોય તો તેના માટે એક સરળ અને અસરકારક ઉપાય અપનાવી શકાય છે. તેના માટે તમારે દવા લેવાની જરૂર પણ નહીં પડે. ઘરમાં રહેલા દહીંમાં અહીં જણાવેલો પાવડર ઉમેરીને લઈ લેવાથી પેટની ગંદકી સાફ થઈ જશે. દહીં દરેક વ્યક્તિના ઘરમાં ઉપલબ્ધ હોય છે. જો તમે દહીંમાં એક ચમચી ઈસબગુલ મિક્સ કરીને ખાઈ લેશો તો બીજા દિવસે પેટ સારી રીતે સાફ આવી જશે. જો વધારે સમયથી કબજિયાત હોય તો અઠવાડિયામાં બે થી ત્રણ વખત ઇસબગુલ વાળું દહીં લઈ લેવું તેનાથી આંતરડામાં જામેલી બધી જ ગંદકી સાફ થઈ જશે.
હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર દહીંમાં ઇસબગુલ મિક્સ કરીને પીવું પાચનતંત્ર માટે વરદાન સમાન છે તેનાથી પેટની સફાઈ સારી રીતે થાય છે અને પેટ હળવું રહે છે. આયુર્વેદમાં આંતરડાને સાફ કરવા માટે ઇસબગુલ અને દહીંને સુરક્ષિત અને કારગર માનવામાં આવે છે.
દહીં અને ઇસબગુલના ફાયદા
ઇસબગુલ પ્રાકૃતિક ફાઇબર છે જે પેટમાં જઈને જેલ જેવું બની જાય છે.. આ જેલ જામેલા મળને ઢીલો કરે છે અને પેટમાંથી બહાર કાઢવામાં મદદ કરે છે.. આ પ્રક્રિયાને દહીં સરળ બનાવે છે. દહીં અને ઇસબગુલનો ઉપયોગ કરવાથી પેટની ગંદકી સરળતાથી બહાર નીકળી જાય છે. જે લોકોને સવારે પેટ સાફ ન આવતું હોય તેમણે પણ ઇસબગુલ અને દહીંનું સેવન કરવું જોઈએ તેનાથી આંતરડા સક્રિય થઈ જાય છે અને કબજિયાતની સમસ્યા મટી જાય છે.
જ્યારે આંતરડામાં જમા થયેલી ગંદકી સાફ થવા લાગે છે તો શરીર ફેટને સારી રીતે બાળી શકે છે. આ સિવાય દહીં અને ઈસબગુલ પેટના કલાકો સુધી ભરેલું રાખે છે. પરિણામે વજન ઘટાડવામાં પણ મદદ મળે છે.
ઇસબગુલ અને દહીં રાત્રે અથવા સવારે ખાલી પેટ ખાઈ શકાય છે. તેના માટે એક નાની વાટકી દહીં લેવું અને તેમાં એક ચમચી ઈસબગુલ મિક્સ કરી ધીરે ધીરે દહીં અને ઇસબગુલ ખાઈ લેવા. જો કબજિયાત વધારે સમયથી હોય તો થોડા દિવસ માટે રોજ દહીં અને ઇસબગુલ ખાવું. જોકે ઇસબગુલ ખાવાનું શરૂ કરો તો પાણી પીવાનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. ઇસબગુલ ખાધું હોય ત્યારે પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી પીવું.
