Health Tips: ડિનર પછી ખાઈ લો આ 2 વસ્તુ તો ક્યારેય ન થાય પેટ સંબંધિત બીમારી
How to Improve Digestion: પાચન તંત્ર ખરાબ હોય તો પેટમાં ગેસ, ભારે ખોરાક ન પચવો, કબજિયાત થઈ જવી, પેટ ભારે લાગવું જેવી સમસ્યા થાય છે. પેટની આવી તકલીફો ન થાય અને પાચન તંત્ર હંમેશા સારી રીતે કામ કરતું રહે તેવી ઈચ્છા હોય તો રાત્રે જમ્યા પછી આ 2 વસ્તુ ખાવી. ત્યારબાદ તમને પેટની કોઈ તકલીફ નહીં રહે.
How to Improve Digestion: દિવસની શરૂઆત થાય ત્યારે જ પેટ બરાબર સાફ ન આવ્યું હોય, માથું દુખતું હોય, છાતીમાં બળતરા થતી હોય તો આખો દિવસ સુસ્તી અને ચીડીયાપણામાં પસાર થાય છે. પેટની તકલીફ હોય તો દિવસ દરમિયાન કોઈપણ પ્રકારનું કામ કરવાનું પણ મન થતું નથી અને શરીરમાં આળસ જણાય છે. આવી સમસ્યા થાય તેના ઘણા કારણ હોઈ શકે છે પરંતુ મોટાભાગે તો આવી તકલીફ એટલા માટે થાય છે કે ખોરાકનું પાચન બરાબર ન થયું હોય.
દિવસ દરમિયાન ખાધેલો ખોરાક બરાબર ન પચે તો બીજા દિવસે પણ તેની અસર જોવા મળે છે. સવારના સમયે બ્લોટિંગ, એસિડિટી, કબજિયાત જેવી તકલીફો જણાય તેનો મતલબ છે કે તમારું પાચનતંત્ર સ્વસ્થ નથી. પાચન તંત્રને મજબૂત કરવું હોય અને પેટની તકલીફોને દવા વિના મટાડવી હોય તો રાત્રે જમ્યા પછી એક ચમચી આ વસ્તુ ખાવાની શરૂ કરી દો. જમ્યા પછી આ બે વસ્તુ ખાઈ લેવાથી સવારે પેટ સાફ આવી જશે એસીડીટી નહીં હોય અને તમે ફ્રેશ ફિલ કરશો.
રાત્રે જમ્યા પછી શું ખાવું ?
રાત્રે જમ્યા પછી એક ચમચી વરિયાળી અને સાકર ખાવી હેલ્થ માટે ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. આયુર્વેદ અને ડોક્ટર બંને માને છે કે આ નાનકડી આદત અપનાવી લેવાથી પેટ સંબંધિત અનેક સમસ્યા દૂર થઈ શકે છે. જે લોકોનું પેટ સાફ ન આવતું હોય એસીડીટી રહેતી હોય તેમણે તો આ આદત તુરંત અપનાવી લેવી જોઈએ.. જમ્યા પછી વરીયાળી અને સાકર ખાવાથી એવા લોકોને પણ મદદ મળશે જેમણે રોજ રાતે જમ્યા પછી કંઈક ગળ્યું ખાવાની ઈચ્છા થાય છે.
વરીયાળી અને સાકર જમ્યા પછી ખાવાથી શરીરને અનેક ફાયદા થાય છે. તમે જમ્યા પછી મુખવાસ તરીકે વરિયાળી અને સાકર ખાઈ શકો છો. વરીયાળી અને સાકર રાત્રે જ ખવાય તેવું નથી તમે દિવસે પણ એક ચમચી વરિયાળી અને અડધી ચમચી સાકર ખાઈ શકો છો. પરંતુ માપનું ધ્યાન રાખવું કે એક ચમચી વરિયાળી લેવી અને અડધી ચમચી સાકર લેવી.
વરીયાળી અને સાકર ખાવાના ફાયદા
વરીયાળી અને સાકર એકસાથે જમ્યા પછી ખાઈ લેવાથી પાચનતંત્ર મજબૂત થાય છે એસીડીટી અને અપચો થવાની શક્યતાઓ ઘટવા લાગે છે. જમ્યા પછી મોં માંથી આવતી વાસની સમસ્યા વરિયાળી ખાવાથી દૂર થાય છે. વરીયાળી અને સાકર ખાવાથી જમ્યા પછી પેટ ભારે લાગતું નથી અને ખોરાકનું પાચન સરળતાથી થાય છે. સાકર અને વરીયાળી ખાવાથી મૂડ એકદમ ફ્રેશ રહે છે અને માથાના દુખાવાથી રાહત મળે છે.
વરીયાળી અને સાકર ગુણોનો ભંડાર છે. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર વરિયાળીની તાસીર ઠંડી હોય છે તેથી તે પેટની ગરમીને શાંત કરે છે સાથે જ મીસરી શરીરને ઇન્સ્ટન્ટ એનર્જી આપે છે. આ બંને વસ્તુનું મિશ્રણ પાચનતંત્રને સારી રીતે કામ કરતું રાખે છે. તેથી જ જો જમ્યા પછી સાકર અને વરીયાળી ખાવાની આદત રાખશો તો પાચન સંબંધિત સમસ્યાઓ થવાનું બંધ થઈ જશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
