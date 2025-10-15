Health Tips: ઠંડીની શરુઆતથી જ રોજ આ મીઠી વસ્તુ ખાઈ લેવી, એનીમિયાથી લઈ શરદી-ઉધરસની દવા નહીં ખાવી પડે
Health Tips: ખાંડ અને ગોળ બંને સ્વાદમાં મીઠા હોય છે પરંતુ ખાંડ હેલ્થ માટે સારી નથી ગણાતી અને ગોળ શરીર માટે ફાયદાકારક ગણાય છે. ખાસ કરીને શિયાળામાં ગોળ ખાવાથી એનીમિયાથી લઈ શરદી-ઉધરસની સમસ્યા ઠીક થઈ શકે છે.
Health Tips: ગોળ ભારતીય પરંપરાની અનોખી ભેટ છે. આપણા દેશમાં જમ્યા પછી ગોળ ખાવાની પરંપરા છે. આ પરંપરા ફક્ત સ્વાદ માટે નથી પરંતુ સ્વાસ્થ્ય માટે પણ છે. ખાંડ ફક્ત મીઠાશ આપે છે જ્યારે ગોળ ખાવાથી શરીરને એનર્જી મળે છે અને સાથે જ પાચન શક્તિ અને રોગ પ્રતિકારક શક્તિ પણ વધે છે. આયુર્વેદમાં ગોળને મધુર રસ પ્રદાન કરનાર, ઉષ્ણવીર્ય અને વાત-કફ શામક કહેવામાં આવે છે. ગોળ શરીરને શક્તિ આપે છે, પાચન સુધારે છે અને રક્ત શુદ્ધ કરે છે.
ચરક સંહિતા અને સુશ્રુત સંહિતા જેવા આયુર્વેદિક ગ્રંથોમાં ગોળને પાચન શક્તિ વધારનાર, રક્તશોધક અને બલવર્ધક કહેવામાં આવે છે. તેનાથી શરદી-ઉધરસ, એનીમિયા, કબજિયાત, થાક અને માસિક ધર્મની સમસ્યાઓમાં લાભ થઈ શકે છે.
શિયાળામાં ગોળ ખાવાના ફાયદા
ગોળમાં આયરન અને ફોલેટ ભરપુર માત્રામાં હોય છે. તેનાથી રક્તની ઊણપ દુર થઈ શકે છે અને રક્ત શુદ્ધ પણ થાય છે. શિયાળામાં ગોળનું સેવન કરવાથી શરીર અંદરથી ગરમ રહે છે અને કફ બહાર કાઢવામાં મદદ મળે છે. જમ્યા પછી થોડો ગોળ ખાવાથી પાચન તંત્ર સક્રિય થઈ જાય છે અને ગેસ કે એસિડિટી જેવી સમસ્યા થવાની શક્યતા ઘટી જાય છે. ગોળમાં ગ્લુકોઝ, મિનરલ્સ અને એન્જાઈમ્સ હોય છે જે શરીરને તાજગી આપે છે.
વાળ માટે ફાયદકારક
ગોળમાં ઝિંક અને સેલેનિયમ જેવા એન્ટી ઓક્સીડન્ટ હોય છે જે ત્વચા અને વાળને સ્વસ્થ રાખે છે. તેનાથી કોલેસ્ટ્રોલ કંટ્રોલમાં રહે છે અને લિવર ડિટોક્સ કરવામાં મદદ મળે છે. શરદી-ઉધરસમાં ગોળ અને આદુનો કાઢો લાભ કરે છે. શિયાળામાં ગોળ ઘી ખાવાથી શરીર ડિટોક્સ કરવામાં મદદ મળે છે. ગોળ અને લીંબુનું પાણી પણ શરીરને લાભ કરે છે.
માસિકના દુખાવાથી રાહત
માસિક ધર્મ દરમિયાન થતા દુખાવામાં ગોળ અને તલ ખાવાથી લાભ થાય છે. ગોળ અને વરિયાળી ખાવાથી ગેસના કારણે પેટમાં થતો દુખાવો મટે છે. શિયાળામાં રોજ થોડી માત્રામાં ગોળ ખાવો ફાયદાકારક રહે છે. ગોળની પ્રકૃતિ ગરમ હોય છે તેથી ઠંડીમાં તેનું સેવન કરવું લાભકારી રહે છે. ગરમીના દિવસોમાં મર્યાદિત માત્રામાં ગોળ ખાવો જોઈએ.
