Pine Nuts: શિયાળામાં આ નટ્સ ખાવાનું રાખો, સાંધાના દુખાવાથી મળશે મુક્તિ, હાડકા થઈ જશે લોખંડ જેવા મજબૂત
Pine Nuts: આજે તમને એવા નટ્સ વિશે જણાવીએ જે દેખાવમાં નાના છે પરંતુ હાડકાંને લોખંડ જેવા મજબૂત બનાવી શકે છે. જે લોકોને સાંધા દુખતા હોય તેમના માટે તો આ વસ્તુ વરદાન છે.
Trending Photos
Pine Nuts:શિયાળામાં જેમ જેમ ઠંડી વધે તેમ હાડકા અને સાંધા સંબંધિત સમસ્યા પણ વધવા લાગે છે. આ ઋતુમાં એવા લોકોને વધારે તકલીફ પડે છે જેમને ગઠિયા કે ગાઉટ જેવી તકલીફ હોય. આ સમસ્યામાં હાડકાના દુખાવા અનહદ વધી જાય છે. ઘણા લોકો માટે તો ચાલવું અને બેસવું પણ મુશ્કેલ બની જાય છે. ઠંડીના કારણે સાંધાની આસપાસ જે તરલ પદાર્થ હોય તે ઘાટો થઈ જાય છે, જેના કારણે રક્તસંચાર સ્લો થઈ જાય છે. પરિણામે સાંધા જકડાઈ જાય છે અને દુખાવો વધે છે. આ સિવાય ઉંમર વધે તેમ પણ હાડકાં નબળા પડી જતા હોય છે જેના કારણે સાંધામાં દુખાવો રહે છે.
હાડકા નબળા હોય કે પછી સાંધામાં દુખાવાની તકલીફ હોય તો તેમણે પાઈન નટ્સને ડાયટમાં સામેલ કરવા જોઈએ. આયુર્વેદમાં પાઈન નટ્સને શક્તિ વધારનાર ડ્રાય ફ્રુટ માનવામાં આવે છે. પાઈન નટ્સનો સ્વાદ પણ સારો હોય છે. પાઈન નટ્સ પ્રોટીન, ફાઈબર, વિટામિન ઈ, ઝિંક, મેગ્નેશિયમ, કેલ્શિયમ જેવા તત્વોથી ભરપુર હોય છે. તેનું સેવન યોગ્ય રીતે કરવામાં આવે તો હાડકાને મજબૂતી મળે છે અને સાંધાના દુખાવાથી પણ રાહત થાય છે.
પાઈન નટ્સના પોષકતત્વો
પાઈન નટ્સમાં ઓમેગા 3, હેલ્ધી ફેટ, પ્રોટીન, ફાઈબર, વિટામિન ઈ, કે, બી કોમ્પ્લેક્ષ, ઝિંક, આયરન સહિતના પોષકતત્વો હોય છે. જે શરીરને એનર્જી આપે છે અને હાડકાને મજબૂત બનાવે છે. પાઈન નટ્સ એન્ટી ઓક્સીડન્ટથી ભરપુર હોય છે.
શિયાળામાં પાઈન નટ્સ ખાવાથી નબળા હાડકા મજબૂત થાય છે અને સાંધાના દુખાવા મટે છે. તેમાં રહેલું મેગ્નેશિયમ અને ફોસ્ફરસ, વિટામિન કે હાડકાના દુખાવા અને સોજા ઓછા કરે છે. આ ઋતુમાં તેનું સેવન કરવાથી શરીરને ગરમાવો મળે છે અને થાક દુર થાય છે. પાઈન નટ્સ ખાવાથી શરીર એક્ટિવ રહે છે. ઠંડીની ઋતુમાં પાઈન નટ્સમાં રહેલું વિટામિન ઈ અને ઝિંક ત્વચાને સ્વસ્થ બનાવે છે અને વાળને પણ મજબૂત કરે છે.
પાઈન નટ્સ ખાવાની રીત
પાઈન નટ્સને તમે અલગ અલગ રીતે લઈ શકો છો. જેમકે 4 થી 5 પાઈન નટ્સને રાત્રે પાણીમાં પલાળી દો અને સવારે તેની છાલ કાઢી ખાલી પેટ ખાઈ લો. આ રીતે પાઈન નટ્સના પોષકતત્વો શરીરમાં જાય છે.
પાઈન નટ્સને તમે હુંફાળા દૂધમાં મિક્સ કરીને પણ પી શકો છો. 2 થી 3 નટ્સને દૂધમાં મિક્સ કરી લઈ શકાય છે. આ રીતે પાઈન નટ્સ ખાવાથી હાડકાને સૌથી વધુ લાભ થાય છે.
આ સિવાય તમે પાઈન નટ્સનો પાવડર કરી સ્ટોર કરી શકો છો. આ પાવડરને રોજ મધ સાથે લેવાથી લાભ થાય છે. હાડકાને લોખંડ જેવા મજબૂત કરવા હોય તો પણ દિવસમાં 4 થી 5 પાઈન નટ્સ ખાવા પુરતા છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે