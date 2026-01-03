Dry Fruits: ડાયાબિટીસમાં ખાઈ શકાય છે આ 4 ડ્રાયફ્રુટ્સ, બ્લડ શુગર નેચરલી કંટ્રોલ કરવામાં કરશે મદદ
Dry Fruits For Diabetes: ડાયાબિટીસમાં પણ ડ્રાયફ્રુટ ખાઈ શકાય છે. ડાયાબિટીસમાં ડ્રાયફ્રુટ ખાવાથી બ્લડ શુગર નેચરલી કંટ્રોલમાં રહે છે. આજે તમને જણાવીએ કયા ડ્રાયફ્રુટ ડાયાબિટીસના દર્દી માટે સારા ગણાય છે.
Dry Fruits For Diabetes: ડાયાબિટીસના દર્દી હોય તેમના મનમાં એક સામાન્ય ધારણા હોય છે કે ડ્રાયફ્રૂટ ખાવાથી બ્લડ સુગર લેવલ ઝડપથી વધી જાય છે. તેનું એક કારણ એ છે કે કેટલાક ડ્રાયફ્રુટમાં નેચરલ સુગર અને કેલરી વધારે હોય છે. પરંતુ સત્ય એ પણ છે કે બધા જ ડ્રાયફ્રુટ ડાયાબિટીસ માટે નુકસાનકારક નથી. ડ્રાયફ્રુટ યોગ્ય માત્રામાં અને યોગ્ય રીતે લેવામાં આવે તો ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે ડ્રાયફ્રુટ વરદાન પણ સાબિત થઈ શકે છે.
ડ્રાયફ્રુટમાં ફાઇબર, હેલ્ધી ફેટ, પ્રોટીન સારા એવા પ્રમાણમાં હોય છે જે સુગરના અવશોષણ અને સ્લો કરે છે અને બ્લડ સુગરને અચાનક વધતા અટકાવે છે. કેટલાક ડ્રાયફ્રુટ જેમ કે કિસમિસ, ખજૂર અને અંજીર જેવા મીઠા ડ્રાયફ્રુટમાં સુગરનું પ્રમાણ વધારે હોય છે તેથી આવા ડ્રાયફ્રૂટ સુગર વધારી શકે છે તેથી તેને ખાતી વખતે તેની માત્રાનું ખાસ ધ્યાન રાખવું.
હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર ડાયાબિટીસના દર્દીઓ જો રોજ પોતાની ડાયેટમાં કેટલાક નટ્સનો સમાવેશ મર્યાદિત માત્રામાં કરે તો સરળતા થી બ્લડ સુગર લેવલ કંટ્રોલ કરી શકે છે.. ઘણી વખત એવું કહેવામાં આવે છે કે કાજુનું સેવન કરવાથી ડાયાબિટીસમાં બ્લડ સુગર વધી શકે છે પરંતુ આવું બિલકુલ નથી. તમે મર્યાદિત માત્રામાં રોજ કાજુ ખાવ તો પણ ડાયાબિટીસમાં બ્લડ સુગર કંટ્રોલમાં રહે છે અને શરીરને એનર્જી પણ મળે છે.
સામાન્ય રીતે લોકો કાજુને હાનિકારક માને છે પરંતુ તે ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે ફાયદાકારક છે. એક રિસર્ચ અનુસાર કાજુમાં જે ખાસ પ્રકારનું એસિડ હોય છે તે માંસપેશીની કોશિકાઓમાં ગ્લુકોઝને અવશોષિત કરવામાં મદદ કરે છે. જેના કારણે બ્લડ સુગરનું લેવલ કંટ્રોલમાં રહે છે. કાજુમાં ગ્લાયસેમિક ઇન્ડેક્સ ઓછો હોય છે તેમાં રહેલું મેગ્નેશિયમ ઇન્સ્યુલિન રજીસ્ટન્સને ઓછું કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા નિભાવે છે. જોકે ડાયાબિટીસમાં વ્યક્તિએ હંમેશા પ્લેન કાજુ ખાવા જોઈએ તળેલા કે મસાલા વાળા કાજુ ખાવાથી બચવું.
કાજુ સિવાય અખરોટ પણ ટાઈપ ટુ ડાયાબિટીસના જોખમને ઓછું કરવા માટે શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. એક રિપોર્ટ અનુસાર જે લોકો નિયમિત રીતે અખરોટ ખાય છે તેમનામાં ફાસ્ટિંગ ઇન્સ્યુલિનનું સ્તર એવા લોકોની સરખામણીમાં સારું હોય છે જે અખરોટ નથી ખાતા.. ડાયાબિટીસ હોય તો રોજ ચાર અખરોટ રાત્રે પાણીમાં પલાળી સવારે ખાલી પેટ ખાઈ શકાય છે..
પિસ્તા ફક્ત સ્વાદિષ્ટ ડ્રાયફ્રુટ નહીં પરંતુ ગુણનો ખજાનો પણ છે. રિસર્ચ અનુસાર ડાયાબિટીસના દર્દી સ્નેક્સ તરીકે પિસ્તા ખાઈ શકે છે.. પીસ્તા ખાવાથી શરીરમાં એવા હોર્મોન વધે છે જે ઇન્સ્યુલિનના ઉત્પાદનને ઉત્તેજિત કરે છે. જે જમ્યા પછી થતાં સુગર સ્પાઇકને રોકે છે. ડાયાબિટીસના દર્દી દિવસમાં છ થી આઠ પ્લેન પિસ્તા ખાઈ શકે છે.
બદામ ડાયાબિટીસ મેનેજ કરવા માટે બેસ્ટ ગણાય છે. મુઠ્ઠીભર બદામ ખાવાથી શરીરને જરૂરી પોષણ પણ મળે છે અને ડાયાબિટીસ પણ કંટ્રોલમાં રહે છે.. રિસર્ચ અનુસાર બદામ ખાવાથી ઇન્સ્યુલિન અને ગ્લુકોઝના સ્તરમાં ઘટાડો થાય છે. બદામમાં વિટામિન ઈ અને ફાઇબરની માત્રા વધારે હોય છે તે બ્લડ સુગર કંટ્રોલ કરે છે.
ટૂંકમાં કહીએ તો ડાયાબિટીસમાં પણ ડ્રાયફ્રુટ ખાઈ શકાય છે. પરંતુ તેમાં કેલેરીનું પ્રમાણ વધારે હોય છે તેથી એક દિવસમાં 30 ગ્રામ થી વધારે ડ્રાયફ્રુટ લેવા નહીં. આખા દિવસમાં તમે એક મુઠ્ઠી ડ્રાયફ્રુટ ખાઈ શકો છો પરંતુ તેમાં પણ તળેલા, રોસ્ટેડ કે નમકીન નટ્સ ખાવાથી બચવું.. આવા ડ્રાયફ્રુટમાં સોડિયમ વધારે હોય છે જે બ્લડ પ્રેશર વધારી શકે છે તેથી નોર્મલ ડ્રાયફ્રુટ ખાવાનો જ આગ્રહ રાખવો.
