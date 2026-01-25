Prev
Walnut: બેડ કોલેસ્ટ્રોલ ઘટાડવા માટે રોજ આ રીતે ખાવા અખરોટ, હાર્ટ એટેકનું જોખમ પણ થશે ઓછું

Walnut For Bad Cholesterol: હાઈ કોલેસ્ટ્રોલના દર્દી રોજ અખરોટ ખાય તો લાભ થઈ શકે છે. અખરોટ આ રીતે ખાવાથી બેડ કોલેસ્ટ્રોલ કંટ્રોલ કરવામાં મદદ મળે છે. સાથે જ શરીરમાં ગુડ કોલેસ્ટ્રોલ વધે છે અને હાર્ટ હેલ્ધી રહે છે. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 25, 2026, 02:18 PM IST

Walnut For Bad Cholesterol: ડ્રાયફ્રુટ સ્વાસ્થ્ય માટે હેલ્ધી છે. બદામ, પિસ્તા, કાજુ, કિસમિસ, અખરોટ સહિતના ડ્રાયફ્રુટમાં હેલ્ધી ફેટ, વિટામીન, ફાઇબર અને શરીર માટે જરૂરી પોષક તત્વો હોય છે. જેમાં હાર્ટ હેલ્થ માટે સૌથી ફાયદાકારક અખરોટ ગણાય છે. સામાન્ય રીતે એવું માનવામાં આવે છે કે અખરોટ ફક્ત મગજ માટે ફાયદાકારક વસ્તુ છે પરંતુ અખરોટ હાર્ટને પણ હેલ્ધી રાખે છે. અખરોટ ખાવાથી શરીરમાં વધતું બેડ કોલેસ્ટ્રોલ એટલે કે ધમનીઓમાં થતું બ્લોકેજ અટકાવી શકો છો. ધમનીઓ બ્લોક થઈ જાય તો હાર્ટ એટેકનું જોખમ વધે છે તેથી લોકો બેડ કોલેસ્ટ્રોલ ઓછું કરી ગુડ કોલેસ્ટ્રોલ વધારવા પ્રયત્ન કરતા હોય છે. 

મોટાભાગના ડ્રાયફ્રુટમાં મોનોઅનસેચ્યુરેટેડ ફેટી એસિડ હોય છે. પરંતુ અખરોટમાં મુખ્ય રીતે પોલીઅનસેચ્યુરેટેડ ફેટી એસિડ હોય છે. અખરોટમાં આ ખાસ પ્રકારના એસિડ વધારે હોય છે. અખરોટમાં વિટામીન ઈ અને ફોલેટ જેવા પોષક તત્વો પણ હોય છે. આ ફોલેટ ગર્ભમાં ઉછળતા બાળકમાં તંત્રિકા તંત્ર સંબંધિત વિકારો થવાનું જોખમ ઓછું કરે છે. સાથે જ અખરોટમાં રહેલું વિટામીન એ હિમોગ્લોબીન નિર્માણમાં મદદ કરે છે.

કોલેસ્ટ્રોલ ઘટાડવામાં અસરકારક અખરોટ 

હાઈ કોલેસ્ટ્રોલ હાર્ટ એટેક અને હાર્ટની બીજી બીમારીઓ અને સ્ટ્રોકનું જોખમ અનેક ગણું વધારે છે.. વર્ષ 2016 માં થયેલી એક રિસર્ચનું અનુસાર રોજ અખરોટ ખાવાથી શરીરનું વજન વધાર્યા વિના બેડ કોલેસ્ટ્રોલનું સ્તર સકારાત્મક રીતે ઓછું કરી શકાય છે.. આ રિસર્ચ માટે 514 વડીલોનો ડેટા તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો. જે અનુસાર સતત એક વર્ષ સુધી રોજ અખરોટ ખાનારા લોકોમાં બેડ કોલેસ્ટ્રોલનું સ્તર ખૂબ ઓછું જોવા મળ્યું હતું.

કેવી રીતે ખાવા અખરોટ ?

અખરોટને સૂકા અને પાણીમાં પલાળેલા બંને રીતે ખાઈ શકાય છે. જોકે રોજ સવારે ખાલી પેટ 2 પલાળેલા અખરોટ ખાવા હેલ્થ માટે વધારે ફાયદાકારક ગણાય છે. તેનાથી અખરોટના ભરપૂર ફાયદા શરીરને મળે છે. અખરોટમાં ફાઇબર વધારે હોવાથી સવારે ખાલી પેટ પલાળેલા અખરોટ ખાશો તો ત્યાર પછી લાંબા સમય સુધી તમને ભૂખ પણ નહીં લાગે જે તમને વજન ઘટાડવામાં મદદરૂપ થશે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

WalnutsBad CholesterolHealth TIPSઅખરોટબેડ કોલેસ્ટ્રોલ

