રાત્રે આ વસ્તુ ખાવાથી ઝડપથી વધે છે સુગર લેવલ, ડાયાબિટીસના દર્દીઓ ભૂલમાં પણ ન ખાતા

ગ્લૂકોઝનું સ્તર જાળવવા માટે રાત્રિભોજન માટે યોગ્ય ખોરાક પસંદ કરવો ખૂબ જ જરૂરી છે. ચાલો જોઈએ કે ડાયાબિટીસના દર્દીઓએ રાત્રે કયા ખોરાક ટાળવા જોઈએ.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 23, 2025, 01:25 PM IST

બ્લડ સુગર લેવલને મેનેજ કરવું માત્ર તે વાત પર નિર્ભર નથી કે તમે શું ખાવો છો, પરંતુ તેના પર નિર્ભર કરે છે કે તમે ક્યારે ખાવ છો. રાત્રે જો ડાયાબિટીસના દર્દી કેટલાક ફૂડ્સનું સેવન કરે તો અચાનક ઇંસુલિન વધી શકે છે. તેનાથી સૂવા સમયે શરીર માટે બ્લડ સુગરને રેગુલેટ કરવું મુશ્કેલ થઈ જાય છે. હકીકતમાં રાત્રે મેટાબોલિઝ્મ ધીમું થઈ જાય છે અને ફિઝિકલ એક્ટિવિટી ઓછી થઈ જાય છે, જેનાથી લોહીમાં ગ્લૂકોઝ રહેવાની સંભાવના વધી જાય છે. તેવામાં આવો જાણીએ રાત્રે ડાયાબિટીસના દર્દીઓએ કઈ વસ્તુનું સેવન ન કરવું જોઈએ.

આ ફૂડ્સનું સેવન રાતના સમયે ન કરો
સફેદ ચોખા અને રિફાઇન્ડ અનાજઃ સફેદ ચોખા, રિફાઇન્ડ લોટ (રોટલી, નાન) અને પાસ્તા જેવા રિફાઇન્ડ કાર્બ્સનો ગ્લાઇસેમિક ઈન્ડેક્સ વધુ હોય છે, જેનાથી બ્લડ સુગર ઝડપથી વધે છે અને રાત્રે ઓછી જરૂરિયાત છતાં ઇંસુલિન પર દબાવ પડે છે, જેનાથી ટાઇપ 2 ડાયાબિટીસનો ખતરો વધી શકે છે.

બટાટા અને તળેલી વસ્તુઃ તળેલા અથવા છૂંદેલા બટાકા ઝડપથી ગ્લુકોઝમાં રૂપાંતરિત થાય છે. ફ્રાઈસ, બટાકાની કઢી, અથવા પેકેજ્ડ તળેલા નાસ્તા જેવી સામાન્ય રાત્રિભોજનની વસ્તુઓ તેમના શુદ્ધ સ્ટાર્ચ અને બિનઆરોગ્યપ્રદ ચરબીને કારણે ઇન્સ્યુલિન સ્પાઇક્સને વધુ ખરાબ કરે છે. નિયમિત સેવનથી સમય જતાં ઇન્સ્યુલિન પ્રતિકાર પણ વધી શકે છે.

મીઠી ચટણી અને ગ્રેવી: ઘણા લોકો રાત્રિભોજન સાથે ચટણી અને મરીનેડનું સેવન કરે છે. ટોમેટો કેચઅપ, મીઠી મરચાંની ચટણી, મધ ડ્રેસિંગ અને રેસ્ટોરન્ટ-શૈલીની ગ્રેવી જેવી વાનગીઓ શાંતિથી બ્લડ સુગર વધારી શકે છે, ભલે ભોજન સંતુલિત લાગે.

સફેદ બ્રેડ અને બેકરી વસ્તુઓ: સફેદ બ્રેડ, પાવ, બન, રિફાઇન્ડ-લોટ બ્રેડ અને બેક્ડ નાસ્તા સરળતાથી પચી જાય છે અને તેમાં ફાઇબર અને પ્રોટીનનો અભાવ હોય છે. આનાથી બ્લડ સુગર ઝડપથી વધી શકે છે.

ડેઝર્ટ અને ઠંડા પીણાઃ ભોજન કર્યા બાદ ડેઝર્ટ, મિઠાઈ કે ઠંડા પીણાના સેવનથી શરીર પર ભારે ગ્લાઇસેમિક લોડ પડે છે. મોડી રાત્રે ખાંડના સેવનથી ગ્લૂકોઝની સ્થિતિ બગડે છે અને બીજા દિવસે સવારે સુગર લેવલ વધી શકે છે. અમેરિકન ડાયાબિટીસ એસોસિએશનનું કહેવું છે કે આર્ટિફિશિયલ સ્વીટનર પણ કેટલાક લોકોમાં ગ્લૂકોઝ રિસ્પોન્સ પર અસર પાડી શકે છે.

પેકેટ ફૂડઃ ડબ્બા પેક ભોજનમાં સોડિયમ અને પ્રિઝર્વેટિવ હોય છે. ઘણા ડબ્બામાં બિસ્ફેનોલ A (BPA) ની લાઇનિંગ હોય છે. આ એક એવું કેમિકલ છે, જેનો સંબંધ એન્ડોક્રાઇન ડિસરપ્શનથી છે. BPA ના સંપર્કમાં આવવાથી ઇંસુલિન સેન્સિટિવિટી પર નેગેટિર અસર પડી શકે છે અને ડાયાબિટીસવાળા લોકોમાં કાર્ડિયોવેસ્કુલર જોખમ વધે છે.

તમારે શું ખાવું જોઈએ?
રાત્રિભોજન માટે, અમે ઓછા ગ્લાયકેમિક કાર્બોહાઇડ્રેટ્સ, લીન પ્રોટીન, સ્વસ્થ ચરબી અને ફાઇબર, જેમ કે શાકભાજી, દાળ, દહીં, ચીઝ, ઈંડા અથવા શેકેલી માછલી ખાવાની ભલામણ કરીએ છીએ. ગ્લાયકેમિક નિયંત્રણ સુધારવા માટે તમારું ભોજન હળવું રાખો અને સૂવાના સમયે ઓછામાં ઓછા 2-3 કલાક પહેલાં સમાપ્ત કરો.

Disclaimer: પ્રિય પાઠક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા માટે આભાર. આ સમાચાર તમને જાગરૂત કરવાના ઈરાદાથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે તેને લખવામાં ઘરેલુ નુસ્ખા અને સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. તમે સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલા કોઈ ઉપાય અજમાવતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લો.

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

