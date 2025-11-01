Kidney Health: નાસ્તામાં આ વસ્તુઓ ખાવાથી ડેમેજ થઈ જાય છે કિડની, સવારે આ ભુલ ભુલથી પણ ન કરવી
Unhealthy Breakfast For Kidney: સવારના નાસ્તામાં જો કેટલીક વસ્તુઓ ખાવામાં આવે તો તેનાથી આપણી કિડની ડેમેજ થવાનું જોખમ વધી જાય છે. આજે તમને જણાવીએ એવી કઈ કઈ વસ્તુઓ છે જેને સવારે ખાવાથી કિડની પર ખરાબ અસર પડી શકે છે.
Trending Photos
Unhealthy Breakfast For Kidney: સવારનો નાસ્તો આપણા શરીર માટે સૌથી જરૂરી મીલ હોય છે. પરંતુ જો તમે નાસ્તામાં અનહેલ્ધી વસ્તુઓ ખાવ છો તો તેનાથી દિવસની સાથે સ્વાસ્થ્ય પણ ખરાબ થઈ શકે છે. સવારના નાસ્તામાં કેટલીક વસ્તુઓ ખાવી શરીર માટે હાનિકારક છે. કેટલીક વસ્તુઓ તો એવી છે જેને સવારે ખાવાથી તે કિડનીને નુકસાન કરવા લાગે છે. જો તમે પણ આમાંથી કોઈ વસ્તુ નાસ્તામાં ખાવ છો તો આ આદતને આજે જ બદલી દેજો.
પ્રોસેસ્ડ સીરિયલ્સ
ઘણા લોકો સવારે નાસ્તામાં દૂધ સાથે કોર્નફ્લેક્સ, ઈંસ્ટેંટ સીરિયલ્સ ખાતા હોય છે. આવી વસ્તુઓમાં ખાંડ વધારે પ્રમાણમાં હોય છે. તેનાથી બ્લડ શુગર વધી શકે છે. તેના કારણે કિડની પર વધારે પ્રેશર આવે છે. નિયમિત આવી વસ્તુઓ નાસ્તામાં લેવાથી કિડનીની કાર્યક્ષમતા પર અસર થાય છે.
બ્રેડ બટર
વ્હાઈટ બ્રેડમાં ફાઈબર ઓછું હોય છે કારણ કે તે રિફાઈંડ ફ્લોરથી બને છે. આ વસ્તુ કિડની માટે હાનિકારક છે. બ્રેડ સાથે બટર ખાવું વધારે જોખમી છે. કારણ કે બટરમાં સૈચુરેટેડ ફેટ હોય છે જે બ્લડ પ્રેશર અને કિડની બંનેને નુકસાન કરી શકે છે.
સોસેજ
જે લોકો નોનવેજ ખાતા હોય છે તેઓ નાસ્તામાં સોસેજ અને બેકન જેવી વસ્તુઓ લેતા હોય છે. આ વસ્તુઓમાં સોડિયમ અને પ્રિઝર્વેટિવ્સ વધારે હોય છે. આ વસ્તુઓથી બ્લડ પ્રેશર ઝડપથી વધી જાય છે. નિયમિત આવો નાસ્તો કરવાથી કિડની ફેલ થવાનું જોખમ વધે છે.
પેક્ડ જ્યૂસ અને એનર્જી ડ્રિંક્સ
સવારે ફ્રુટ ખાવા ફાયદાકારક છે પરંતુ પેકેટમાં મળતા જ્યૂસમાં નેચરલ ફ્રુટ ઓછું હોય છે અને શુગર વધારે હોય છે. એનર્જી ડ્રિંક્સ પણ કિડની પર સ્ટ્રેસ વધારે છે. તેનાથી ડિહાઈડ્રેશન વધે છે. આવા પીણાથી કિડનીની ટોક્સિન્સ ફિલ્ટર કરવાની ક્ષમતા ઓછી થાય છે.
તળેલી વસ્તુઓ
નાસ્તામાં પરોઠા, પકોડા, ભજીયા જેવી તળેલી વસ્તુઓ ખાવી હાનિકારક છે. આ સિવાય વધારે મીઠાવાળો ખોરાક લેવો પણ જોખમી છે. વધારે નમક લેવાથી શરીરમાં પાણી અટકે છે અને બ્લડ પ્રેશર વધે છે. જે કિડનીને ડેમેજ કરે છે.
કિડની માટે કયો નાસ્તો સારો?
કિડનીનું સ્વાસ્થ્ય સારું રાખવું હોય તો સવારે નાસ્તામાં તાજા ફળ, ઓટ્સ, પોહા, દલિયા, બાફેલા ઈંડા લઈ શકાય છે. આ સિવાય દિવસ દરમિયાન ભરપુર માત્રામાં પાણી પીવું.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે