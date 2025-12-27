Fruits Side Effects: ફળ ખાવામાં આ ભુલ કરશો તો ફેટી લીવર સહિતની તકલીફો થવાનું જોખમ વધશે
Fruits Side Effects: કોઈપણ વસ્તુ વધારે થઈ જાય તો તે નુકસાન કરે છે. આવું જ કંઈ ફળ સાથે પણ છે. ફળ વધારે પ્રમાણમાં ખાવા લાગો તો તેનાથી નુકસાન થાય છે. ખાસ તો આ ભુલ લીવર પર ભારે પડે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ ફળ ખાતી વખતે કઈ ભુલો કરવાનું ટાળવું.
Fruits Side Effects: આજના સમયમાં લોકો પોતાના સ્વાસ્થ્યને લઈને જાગૃત થવા લાગ્યા છે. વધતા જતા રોગના પ્રમાણના કારણે લોકો બહારનું ખાવાનું ઇગ્નોર કરે છે. રોજ એક્સરસાઇઝ કરીને હેલ્ધી રહેવાની ટ્રાય કરે છે. લોકો હવે શરીરને ફિટ રાખવા માટે હેલ્ધી વસ્તુઓનું સેવન પણ કરતા થયા છે. જેમાં ફળનું સેવન સૌથી વધુ થાય છે. સવારના સમયે અને સાંજે જ્યારે ભૂખ લાગે ત્યારે લોકો ફળ ખાતા હોય છે. ફળ ખાવા ખૂબ જ સારી આદત છે. દરેક વ્યક્તિએ રોજ ફળ ખાવા જ જોઈએ. પરંતુ ફળ ખાતી વખતે જો કેટલીક ભૂલ કરવામાં આવે તો તેનાથી શરીરને નુકસાન પણ થઈ શકે છે.
હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર રોજ ફળ ખાવા જરૂરી છે. પરંતુ તમે કેટલી માત્રામાં ફળ ખાવ છો તેના વિશે વિચારવું પણ જરૂરી છે. એક દિવસમાં વધારે પડતા ફળ ખાવા કે પછી ભોજનને ટાળીને ફળ ખાવા. વધારે ફળ ખાવાથી વધારે ફાયદો થાય તે વિચાર ખોટો છે. વધારે માત્રામાં ફળ ખાવાનું નુકસાનકારક પણ સાબિત થઈ શકે છે.
ફળમાં ફ્રુકટોઝ હોય છે જે એક નેચરલ સુગર છે. પરંતુ ફ્રુકટોજને શરીર ડાયરેક્ટ યુઝ કરી શકતું નથી. તમે ફળ ખાઓ પછી ફ્રુકટોઝ લીવરમાં જઈને ગ્લુકોઝમાં બદલે છે. તેથી જો તમે વધારે પડતા ફળ ખાવ છો તો તેનાથી લીવર પર ફ્રુક્ટોઝમાંથી ગ્લુકોઝ બનાવવાનું પ્રેશર વધી શકે છે. જો રોજ વધારે ફળ ખાવા લાગો તો લીવર સંબંધિત સમસ્યાઓ પણ થવા લાગે છે. જો તમે રોજ વધારે માત્રામાં ફળ ખાવ છો તો ફેટી લીવર, હાઇ ટ્રાઇગ્લિસરાઈડ, પેટની ચરબી વધવા જેવી તકલીફો થઈ શકે છે. આ સિવાય જેમને ડાયાબિટીસ હોય તેમને પણ વધારે ફળ ખાવાથી નુકસાન થઈ શકે છે.
કેટલી માત્રામાં ફળ ખાવા
હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર એક સ્વસ્થ વયસ્ક વ્યક્તિ એ ફળ સુરક્ષિત માત્રામાં જ ખાવા જોઈએ. જેમકે 250 થી 300 ગ્રામ ફળ પ્રતિદિન ખાઈ શકાય છે. જો તમને ડાયાબિટીસ છે કે તમે વજન ઘટાડવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છો તો દિવસમાં એક કે બે સર્વિંગ ફળના લઈ શકો છો. ફળ ખાવાનો યોગ્ય સમય પણ મહત્વનો હોય છે. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર જમ્યા પછી તુરંત ફળ ખાવા નહીં. જમ્યાના એક કે બે કલાક પછી જ્યારે ફરીથી કઈ ખાવાની ઈચ્છા થાય ત્યારે ફળ ખાવા જોઈએ.
જો તમે આ રીતે નિયમિત અલગ અલગ ફળ ખાવ છો તો તે શરીરને લાભ કરે છે. પરંતુ દિવસ દરમિયાન વધારે પ્રમાણમાં ફળ ખાવા હાનિકારક સાબિત થઈ શકે છે. ખાસ કરીને આ ભુલ લીવરને ડેમેજ કરી શકે છે.
