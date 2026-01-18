Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝHealth

Lime Water: ચણાના દાણા જેટલો ચૂનો, તમારા નબળા હાડકાંને બનાવી દેશે લોખંડ જેવા મજબૂત

Lime Water Uses and Benefits: જો તમારા હાડકાં નબળા પડી રહ્યા હોય તો તેને મજબૂત કરવા માટે તમે ચૂનાના પાણીનો ઉપયોગ કરી શકો છો. ચૂનાનું પાણી લેવાથી શરીરને જરૂરી કેલ્શિયમ મળે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ ચૂનાનું પાણી ક્યારેય અને કેવી રીતે લેવું. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 18, 2026, 01:37 PM IST

Trending Photos

Lime Water: ચણાના દાણા જેટલો ચૂનો, તમારા નબળા હાડકાંને બનાવી દેશે લોખંડ જેવા મજબૂત

Lime Water Uses and Benefits: કેલ્શિયમ આપણા શરીરનું સૌથી આવશ્યક ખનીજ છે જે હાડકા, દાંત, સ્નાયુ અને નસ યોગ્ય રીતે કાર્ય કરવા માટે જરૂરી છે. શરીરમાં 99% કેલ્શિયમ હાડકા અને દાંતમાં હોય છે. કેલ્શિયમ દાંત અને હાડકાને મજબૂત બનાવે છે અને હેલ્ધી રાખે છે. જો શરીરમાં પૂરતા પ્રમાણમાં કેલ્શિયમ ન હોય તો હાડકા નબળા પડવા લાગે છે, સાંધા દુખે છે, દાંત નબળા પડી શકે છે અને ઓસ્ટિયોપોરોસિસ જેવી ગંભીર બીમારી પણ થઈ શકે છે. કેલ્શિયમ ફક્ત હાડકા માટે નહીં પરંતુ હૃદયના ધબકારને પણ નિયમિત રાખે છે અને બ્લડ ક્લોટિંગ અને નર્વસ સિસ્ટમમાં પણ મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

એટલા જ માટે વધતી ઉંમરના બાળકો, ગર્ભવતી મહિલાઓ અને વડીલો માટે કેલ્શિયમ ખૂબ જ જરૂરી છે. સામાન્ય રીતે કેલ્શિયમ દૂધ, દહીં, પનીર, તલ જેવી વસ્તુઓથી મળે છે પરંતુ જો તમે હાડકાને લોખંડ જેવા મજબૂત બનાવવા માંગો છો તો ચૂનાનું પાણી સૌથી બેસ્ટ રહેશે. 

હાડકાને મજબૂત બનાવવા માટે ચુનાનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. ચણાના દાણા બરાબર સફેદ ચૂનો લેવો અને તેને એક ગ્લાસ પાણીમાં પલાળી દો. ત્યાર પછી ચૂનાનું પાણી પી લેવું. ચુનાનુ પાણી કેલ્શિયમની ખામી દૂર કરવાનો પારંપરિક નુસખો છે. ચૂનામાં રહેલું પ્રાકૃતિક કેલ્શિયમ શરીરમાં ઝડપથી અવશોષિત થાય છે અને હાડકા અને દાંતને મજબૂત બનાવે છે. ચુનાનું પાણી હાડકાને કેવી રીતે મજબૂત કરે છે ચાલો જાણીએ.

ચુનાનુ પાણી પીવાથી હાડકાનું ઘનત્વ વધે છે અને હાડકાની બીમારી થવાનું જોખમ ઓછું થાય છે. એક ગ્લાસ પાણીમાં ચણાના દાણા જેટલો ચૂનો ઉમેરી સવારે ખાલી પેટ પીવું ફાયદાકારક છે. ચુનાના પાણીથી કેલ્શિયમની જરૂરિયાત પૂરી થાય છે અને શરીરના ટોક્સિન બહાર નીકળે છે જેના કારણે પાચન દૂરસ્ત રહે છે. 

હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર સવારે ખાલી પેટ હુંફાળા પાણીમાં ચૂનો ઉમેરીને પીવાથી શરીરને નેચરલ રીતે કેલ્શિયમ મળે છે. ચુનાનુ પાણી કેલ્શિયમની જરૂરિયાત પૂરી કરવાનો સૌથી સરળ અને અસરકારક ઉપાય ગણાય છે. ચુનાનું પાણી ફક્ત હાડકાને મજબૂત કરે છે તેવું નથી તેનાથી સાંધાના દુખાવા, શરીરને નબળાઈ અને થાક પણ દૂર થાય છે. ચુનાના પાણીમાં કેલ્શિયમ, ફોસ્ફરસ, મિનરલ્સ હોય છે જે હાડકામાં ઘનત્વ વધારે છે તેનાથી નબળા હાડકા મજબૂત થઈ જાય છે.

ચુનાનું પાણી દેખાવમાં સફેદ હોય છે અને તે કેલ્શિયમ સપ્લીમેન્ટ ગણાય છે. જો તમે રોજ સવારે ખાલી પેટ ચૂનાનું પાણી પીશો તો થોડા જ દિવસોમાં હાડકા અને દાંતનું સ્વાસ્થ્ય સુધરતું જણાશે.. સવારે ચૂનાનું પાણી પીવાથી શરીરની એસિડિટી, ગેસ અને પાચન સંબંધિત બીમારી પણ દૂર થઈ શકે છે. ચુનાનું પાણી તૈયાર કરવાનો સૌથી અસરકારક રીત છે એક કપ હુંફાળા પાણીમાં રાત્રે ચૂનો પલાળી દો. બીજા દિવસે સવારે ખાલી પેટ તેને પી લો. એક વાત યાદ રાખવી કે ચુનાનું સેવન હંમેશા પાણીમાં ઉમેરીને કરવું જોઈએ. જો ચૂનો ડાયરેક્ટ ખાવામાં આવે તો મોઢામાં ચાંદા પડી શકે છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
Lime WaterBone HealthHealth TIPSચૂના પાણીના ફાયદા

Trending news