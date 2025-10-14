Prev
ઈંડા ખાનારાઓ સાવધાન ! અભ્યાસમાં સામે આવી નવી ચેતવણી, 'નબળા હૃદય' વાળા લોકો જરૂર વાંચે

Health Tips: જે લોકો ઈંડા ખાય છે તેને લઈને એક નવો અભ્યાસ સામે આવ્યો છે. આ અભ્યાસમાં શું જણાવવામાં આવ્યું છે, ચાલો તેના વિશે અને નબળા હદયના માટે પણ તેમાં ખાસ ચેતવણી આપવામાં આવી છે, ચાલો તેના વિશે પણ જાણીએ.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 14, 2025, 07:18 PM IST

ઈંડા ખાનારાઓ સાવધાન ! અભ્યાસમાં સામે આવી નવી ચેતવણી, 'નબળા હૃદય' વાળા લોકો જરૂર વાંચે

Health Tips: ઈંડા એ વિશ્વભરમાં સૌથી વધુ ખાવામાં આવતો નાસ્તો છે, અને તેને પોષણની દ્રષ્ટિએ સ્વસ્થ ખોરાક માનવામાં આવે છે. ઈંડામાં ઘણા પોષક તત્વો હોય છે, જે તેને એક સામાન્ય ખાદ્ય પદાર્થ બનાવે છે. જો કે, JAMA નેટવર્કમાં પ્રકાશિત એક નવો અભ્યાસ, "એસોસિએશન ઓફ ડાયેટરી કોલેસ્ટ્રોલ એન્ડ ઈંડા કન્ઝમ્પશન વિથ ઈન્સિડેન્ટ કાર્ડિયોવેસ્ક્યુલર ડિસીઝ એન્ડ મોર્ટાલિટી," સૂચવે છે કે દરરોજ ઈંડા ખાવાથી હૃદય રોગ અને મૃત્યુનું જોખમ વધે છે.

જોકે, ઈંડા ખાવાથી ખરેખર હૃદયના સ્વાસ્થ્ય પર નકારાત્મક અસર પડે છે કે કેમ તે અંગે હંમેશા વિવાદ રહ્યો છે. ઘણા નિષ્ણાતો અને ડોકટરો આ દાવા સાથે અસંમત છે.

ચાલો જાણીએ કે આ નવો અભ્યાસ શું દર્શાવે છે:

અડધું ઈંડું જોખમ કેટલું વધારે છે?

એક્સપર્ટે શોધી કાઢ્યું કે દરરોજ અડધું ઈંડું ખાવાથી 17.5 વર્ષમાં હૃદય રોગનું જોખમ 6 ટકા અને મૃત્યુનું જોખમ 8 ટકા વધે છે. આ ઈંડામાં રહેલા કોલેસ્ટ્રોલને કારણે છે. આ અભ્યાસ એ સિદ્ધાંતનો વિરોધાભાસ કરે છે કે આહારમાં રહેલું કોલેસ્ટ્રોલ ચિંતાનું કારણ નથી.

આ અભ્યાસ માટે, શિકાગોની નોર્થવેસ્ટર્ન યુનિવર્સિટીના સંશોધકોએ 29,615 લોકો સાથે સંકળાયેલા છ યુએસ અભ્યાસોના ડેટાનું વિશ્લેષણ કર્યું. આ અભ્યાસો અવલોકનાત્મક હતા, એટલે કે તેમને ચોક્કસ આહારનું પાલન કરવાનું કહેવામાં આવ્યું ન હતું, તેના બદલે, તેમના આહાર અને જીવનશૈલીનું નિરીક્ષણ આરોગ્ય પરિણામો પર દેખરેખ રાખવા માટે કરવામાં આવ્યું હતું.

1 ઇંડામાં કેટલું કોલેસ્ટ્રોલ છે?

શરૂઆતમાં, લોકોને તેમના આહાર વિશે પૂછવામાં આવ્યું હતું, જેમાં તેઓ દરરોજ કેટલા ઇંડા ખાય છે તે શામેલ છે. એક મોટા ઇંડામાં આશરે 186 મિલિગ્રામ કોલેસ્ટ્રોલ હોય છે. અન્ય જીવનશૈલી માહિતી એકત્રિત કરવામાં આવી હતી, જેમ કે તેઓ દરરોજ કેટલી કસરત કરે છે.

આ બધી માહિતી એકત્રિત કર્યા પછી, તેમને સરેરાશ 17.5 વર્ષ સુધી ટ્રેક કરવામાં આવ્યા હતા. બ્રિટિશ હાર્ટ ફાઉન્ડેશન અનુસાર, 300 મિલિગ્રામ કોલેસ્ટ્રોલથી વધુ હૃદય રોગનું જોખમ 17% અને મૃત્યુનું જોખમ 18% વધારે છે.

ઈંડા અને કોલેસ્ટ્રોલની તુલના

જ્યારે સંશોધકોએ ઈંડા અને કોલેસ્ટ્રોલ ખાવા સાથે સંકળાયેલા જોખમની તુલના કરી, ત્યારે તેમને જાણવા મળ્યું કે ઈંડામાં રહેલું કોલેસ્ટ્રોલનું પ્રમાણ આ વધતા જોખમમાં ફાળો આપતું મુખ્ય પરિબળ છે. તેથી, જો તમે તમારા આહારમાં ઈંડાનો સમાવેશ કરો છો, તો તમારે તમારા દૈનિક સેવનને ઘટાડવાની જરૂર પડી શકે છે.

ઈંડા પોષણથી ભરપૂર હોવા છતાં, સંશોધન સૂચવે છે કે વધુ પડતા ઈંડા ખાવાથી હૃદય રોગ અને મૃત્યુનું જોખમ વધી શકે છે. જો તમે દરરોજ મોટી માત્રામાં ઈંડા ખાઓ છો, તો તેને મધ્યમ માત્રામાં ખાવું શ્રેષ્ઠ છે. વધુમાં, તમારે તમારી એવી આદતો પર નજર રાખવાની જરૂર છે તે તમારા સ્વાસ્થ્ય માટે સારૂ નથી.

