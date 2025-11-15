First Aid: કરંટ લાગે ત્યારે સૌથી પહેલા શું કરવું ? આ 5 સ્ટેપ ફોલો કરવાથી બચી જશે જીવ
Electric Shock First Aid: કોઈને અચાનક કરંટ લાગી જાય તો સૌથી પહેલા શું કરવું એ ખબર હોવી જરૂરી છે. ઘણા લોકોને આ જાણકારી નથી હોતી. આજે તમને જણાવીએ કરંટ લાગે તો સૌથી પહેલા શું કરવું જોઈએ.
Electric Shock First Aid: કરંટ લાગવો એક ખતરનાક દુર્ઘટના છે. દર વર્ષે ભારતમાં અનેક લોકોનું મોત વીજળીના ઝટકાના કારણે થઈ જાય છે. ઘણી વખત કરંટના કારણે લોકો ઘાયલ પણ થઈ જતા હોય છે. કોઈપણ વ્યક્તિને જ્યારે કરંટ લાગે ત્યારે શરૂઆતના સમયમાં યોગ્ય પગલાં ભરવા જરૂરી હોય છે. શરૂઆતમાં યોગ્ય સારવાર મળી જાય તો વ્યક્તિનો જીવ બચી શકે છે. જો કોઈને કરંટ લાગે તો સૌથી પહેલા શું કરવું આજે તમને જણાવીએ. કરંટ લાગે ત્યારે આ પાંચ વસ્તુ તુરંત કરવાથી વ્યક્તિનો જીવ બચી શકે છે.
કરંટ લાગે તો કેવી રીતે આપવી પ્રાથમિક સારવાર ?
સૌથી પહેલા એક કામ કરવું કે તુરંત જ લાઈટની સ્વીચો બંધ કરી દેવી. લાઈટની જે મેન સ્વીચ હોય તેને પણ ઓફ કરી દો. જેને કરંટ લાગ્યો હોય તેને તારથી છોડાવવા માટે કપડાં કે લાકડાનો ઉપયોગ કરો. તે વ્યક્તિને ભીના હાથ કે ધાતુ વડે સ્પર્શ કરવો નહીં. કપડા કે લાકડાનો ઉપયોગ કરવાથી કરંટ અટકે છે અને જોખમ અટકી જાય છે.
વ્યક્તિને તાર કે મશીનથી અલગ કરીને પોતાના પણ સુરક્ષિત રાખો. દર્દીની પાસે જતા પહેલા રબરના શૂઝ અથવા તો લાકડીનો ઉપયોગ કરો. તેના વડે પીડિતને દૂર લઈ જાઓ. જો મશીન કે તારમાં કરંટ આવતો હોય તો લાઇટ બંધ ન થાય ત્યાં સુધી રાહ જુઓ. કરંટ આવતો હોય તેવા મશીન કે તારની નજીક જવાનું ટાળવું.
જેને કરંટ લાગ્યો હોય તેને સપાટ જગ્યા પર સીધા સુવડાવો અને ચેક કરો કે તેના શ્વાસ ચાલે છે કે નહીં. કાન વડે દર્દીના ધબકારા સાંભળવાનો પ્રયત્ન કરો. ધબકારા ન સંભળાય તો તુરંત જ CPR આપો. CPR માં દર્દીની છાતી દબાવવાની હોય છે અને મોઢાથી શ્વાસ આપવાનો હોય છે. આ સમયે દરેક મિનિટ મહત્વપૂર્ણ હોય છે.
આટલી પ્રાથમિક સારવાર આપ્યા પછી દર્દીને તુરંત જ ડોક્ટર પાસે લઈ જાઓ અથવા તો ડોક્ટરને તુરંત બોલાવો. જ્યાં સુધી દર્દીને યોગ્ય સારવાર ન મળે ત્યાં સુધી તેને પાણી કે અન્ય ખાવા પીવાની વસ્તુથી દૂર રાખો. કરંટ લાગ્યા પછી દર્દીને જો બળતરાનો અનુભવ થતો હોય તો પણ તેના પર પાણી છાંટવું નહીં કે ભીનું કપડું અડાડવું નહીં. વ્યક્તિને સૌથી પહેલા ડોક્ટર પાસે જ સારવાર માટે લઈ જવી.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
