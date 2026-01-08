Prev
Pumpkin Seeds: 30 વર્ષ પછી દરેક મહિલાએ ખાવા જોઈએ પમ્પકીન સીડ્સ, રોજની 1 ચમચી બીજ ખાવાથી થશે આ 5 ફાયદા

Pumpkin Seeds Benefits For Women: કોળાના બીજ ફાયદાકારક છે. ખાસ કરીને 30 વર્ષથી વધુની વયની મહિલાઓ માટે આ બીજ વરદાન સાબિત થાય છે. રોજ 1 થી 2 ચમચી આ બીજ ખાવાથી મહિલાઓને 5 સૌથી મોટા ફાયદા થાય છે. આ ફાયદા કયા છે ચાલો જાણીએ વિગતવાર.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 08, 2026, 07:29 PM IST

Pumpkin Seeds Benefits For Women:  મહિલાઓનું સ્વાસ્થ્ય પુરુષોની સરખામણીમાં સંવેદનશીલ હોય છે. તેના શરીરમાં દર મહિને હોર્મોનલ ફેરફાર થાય છે. પિરિયડના કારણે સ્ત્રીઓને અનેક એવી સમસ્યાઓ સહન કરવી પડે છે જે બહાર દેખાતી નથી. હેલ્થ એક્સપર્ટ જણાવે છે કે મહિલાએ 30 વર્ષની ઉંમર પછી પોતાના સ્વચ્છનો ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. 

મહિલાએ 30 વર્ષની ઉંમર પછી પોતાની ડાયટમાં કેટલીક હેલ્ધી વસ્તુઓનો પણ સમાવેશ કરવો જોઈએ જે તેના શરીરમાં થતી સમસ્યાઓ અને ફેરફાર સામે લડવામાં મદદ કરે. એવી અનેક વસ્તુઓ છે પરંતુ જો તમે શરૂઆત કરવા માંગો તો રોજ એક થી બે ચમચી પમ્પકીન સીડ ખાવાનું શરૂ કરો. દરેક સ્ત્રીએ 30 વર્ષની ઉંમર પછી રોજ એક થી બે ચમચી પમ્પકીન સીડ ખાવા જોઈએ. પમ્પકીન સીડ ખાવાથી મહિલાઓ પોતાના શરીરમાં પોઝિટિવ ફેરફાર લાવી શકે છે.

વાત સાંભળવામાં વિચિત્ર લાગશે પરંતુ ખરેખર જો તમે દિવસ દરમિયાન આહારમાં એક થી બે ચમચી પમ્પકીન સીડ ખાવાનું શરૂ કરશો તો તમે અનુભવશો કે હોર્મોન બેલેન્સ, સ્કીન, મૂડ અને ફર્ટિલિટી સંબંધિત સમસ્યામાં ફાયદો થઈ રહ્યો છે. આ ઝીણા ઝીણા દાણા શરીરમાં મોટા ફેરફાર કરે છે અને આ ફેરફાર પોઝિટિવ હોય છે. 

પમ્પકીન સીડ ખાવાના ફાયદા 

પમ્પકીન સીડમાં ઝીંક નામનું મહત્વપૂર્ણ હોય છે જે મહિલાઓને ઓવેલ્યુશન અને પ્રોજેસ્ટેરોન લેવલને હેલ્ધી રાખવામાં મદદ કરે છે. મહિલાઓને આવી સમસ્યા થાય તો ફર્ટિલિટીમાં અને કન્સીવ કરવામાં સમસ્યા થાય છે તેથી પમ્પકીન સીડ ખાવા જરૂરી છે. 

પમ્પકીન સીડ મહિલાઓમાં એસ્ટ્રોજન હોર્મોન બેલેન્સ કરે છે જેના કારણે પીએમએસના લક્ષણ, મૂડ ડીપ્સ અને બ્લેક આઉટ જેવી સમસ્યામાં રાહત જોવા મળે છે. 

દરેક મહિલા ઈચ્છે છે કે તેની ઉંમર વધે તો પણ તેની સ્કીન અને વાળ ખરાબ ન થાય અને વધારે સુંદર બની જાય. આ ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે પણ પમ્પકીન સીડ ખાવા જોઈએ. રોજ એક થી બે ચમચી પમ્પકીન સીડ ખાવાથી હેલ્થની સાથે સ્કીન અને હેર પણ સુધરશે. કારણ કે પમ્પકીન સીડમાં ઓમેગા 3s અને એન્ટિ ઓક્સિડન્ટ હોય છે જે ઇન્ફ્લામેશન ઓછું કરે છે કોલેજન પ્રોડક્શન ને સપોર્ટ કરે છે અને હેલ્ધી હેર ગ્રોથ વધારે છે. 

સ્ટ્રેટના કારણે મહિલાઓને ઘણી બધી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યા થાય છે પરંતુ પમ્પકીન સીડમાં રહેલું મેગ્નેશિયમ સ્ટ્રેસને દૂર કરવામાં મદદ કરે છે. પમ્પકીન સીડ ખાવાથી મસલ્સ રીલેક્સ થાય છે આ દાણા ખાવાથી મહિલાઓમાં ક્રેમ્સ અને આખા દિવસની થાક જેવી સમસ્યાઓ પણ દૂર થતી જોવા મળી શકે છે. પમ્પકીન સીડ શરીરના નેચરલ સ્લીપ હોર્મોનને સપોર્ટ કરે છે.

 (Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

Krupa Shah

Krupa Shah

