Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝHealth

Stretch Marks: પ્રેગ્નન્સી સાથે આ 4 કંડીશન હોય તો શરીર પર વધારે પ્રમાણમાં દેખાય સ્ટ્રેચ માર્ક્સ, જાણો કેવી રીતે ઓછા કરવા નિશાન

Stretch Marks: ગર્ભાવસ્થામાં શરીર પર થતા સ્ટ્રેચ માર્કસ 4 હેલ્થ કંડીશનમાં વકરી જાય છે. પ્રેગ્નન્સીમાં સ્ટ્રેચ માર્ક્સની સમસ્યાને કેવી રીતે કંટ્રોલ કરવી ચાલો જાણીએ.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 06, 2026, 01:53 PM IST
  • સ્ટ્રેચ માર્કસની સમસ્યા દરેક મહિલાને ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન થાય છે. 
  • શરુઆતથી જ ધ્યાન રાખવાથી આ સમસ્યાને ઓછી કરી શકાય છે.
  • સ્ટ્રેચ માર્કસ કઈ મહિલાઓને વધારે થાય ? 
     

Trending Photos

Stretch Marks: ગર્ભાવસ્થા સ્ત્રીના જીવનનો મહત્વનો અને વરદાન તમામ સમય હોય છે. જોકે આ સમય મહિલાઓ માટે મુશ્કેલ પણ હોય છે. પ્રેગ્નન્સી દરમિયાન મહિલાઓના શરીરમાં સતત ફેરફારો થતા હોય છે જેના કારણે કેટલીક સમસ્યાનો સામનો પણ કરવો પડે છે. આ સમસ્યામાંથી સૌથી સામાન્ય સમસ્યા છે સ્ટ્રેચ માર્કસની. 

સ્ટ્રેચ માર્કસની સમસ્યા દરેક મહિલાને ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન થાય છે. પરંતુ અમુક હેલ્થ કન્ડિશનમાં સ્ટ્રેચમાર્ક ખૂબ જ ખરાબ રીતે વધી જાય છે. શરીર પર સ્ટ્રેચમાર્ક ત્યારે બને છે જ્યારે ચામડી ઝડપથી ફેલાય છે અને સ્કીનની અંદરની લેયર ખેંચાવા લાગે. તેના કારણે ત્વચાની ઉપરના ભાગે સફેદ, ગુલાબી કે કાળા નિશાન દેખાવા લાગે છે. પ્રેગ્નન્સીમાં સ્ટ્રેચમાર્ક નોર્મલ છે પરંતુ અમુક સમસ્યાઓ હોય ત્યારે સ્ટ્રેચ માર્કસ વધારે પડતા દેખાય છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

સ્ટ્રેચ માર્કસ કઈ મહિલાઓને વધારે થાય ? 

વજન અચાનક વધી જાય

જે મહિલાનું વજન ગર્ભાવસ્થા પછી ઝડપથી વધવા લાગે તેને વધારે પ્રમાણમાં સ્ટ્રેચમાર્ક દેખાય છે. ગર્ભાવસ્થા ના કારણે સ્ટ્રેચમાર્ક થવાના જ હોય છે પરંતુ તેની સાથે વજન પણ વધી જતા સ્કીન વધારે પડતી ખેંચાઈ જાય છે તેના કારણે સ્ટ્રેચ માર્કના નિશાન વધારે દેખાય છે. 

ત્વચાની ઇલાસ્ટીસીટી ઓછી હોવી 

સ્ટ્રેચમાર્ક વધારે થવાની સમસ્યાનું કારણ આનુવંશિક પણ હોઈ શકે છે. એટલે કે પરિવારમાં અન્ય મહિલાઓને પણ સ્ટ્રેચ માર્કસની તકલીફ હોય તો તે જિનેટિક કારણોને લીધે પણ થઈ શકે છે આ સિવાય જો ત્વચામાં પહેલાથી જ ઇલાસ્ટીસીટી ઓછી હોય તો ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન સ્ટ્રેચમાર્ક ખરાબ રીતે દેખાય છે. 

ડ્રાય સ્કીન 

જે મહિલાઓની સ્કીન પહેલાથી જ ડ્રાય હોય તેમને ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન સ્ટ્રેચમાર્ક વધારે પ્રમાણમાં પડે છે. સ્કીનનું ટેક્સચર ડ્રાય હોવાને લીધે જ્યારે સ્કીન ખેંચાય છે તો ઝડપથી ફાટી જાય છે. તેથી ગર્ભાવસ્થામાં ઝડપથી સ્ટ્રેચમાર્ક વધી જાય છે અને સ્કીન ફાટેલી હોય તેવું દેખાય. 

ટ્વીન્સ પ્રેગ્નેન્સી 

જ્યારે મહિલાના ગર્ભમાં બે બાળકો હોય એટલે કે ટ્વીન્સ પ્રેગનેન્સી હોય ત્યારે પણ વધારે પ્રમાણમાં સ્ટ્રેચમાર્ક દેખાય છે. સ્ટ્રેચ માર્કસ એવી સમસ્યા છે જેને એકદમથી દૂર કરી ન શકાય કે ન ટાળી શકાય. પરંતુ મહિલાઓ સ્કિનની યોગ્ય કાળજી શરુઆતથી રાખે તો તેને ઓછા કરી શકાય છે. સ્ટ્રેચ માર્કસને ઓછા કરવા નીચે દર્શાવ્યાનુસાર ઉપાય કરી શકાય છે. 

સ્ટ્રેચ માર્કસને ઓછા કરવાની ટિપ્સ 

સ્કિનને મોઈશ્ચુરાઈઝ રાખો

જો તમે ઈચ્છો છો કે પ્રેગનેન્સી દરમિયાન વધારે પડતા સ્ટ્રેચ માર્ક ન થાય તો પહેલાથી જ સ્કીન હાઇડ્રેટ રાખો. પ્રેગ્નન્સી જેમ જેમ આગળ વધે તેમ પેટ, સાથળ, હાથ સહિતના અંગો પર રોજ બદામ તેલ, નાળિયેરનું તેલ અથવા સારું મોઈશ્ચુરાઈઝર અપ્લાય કરો. તેનાથી સ્કિન સોફ્ટ રહેશે અને વધારે ખેંચાશે નહીં. 

હાઇડ્રેટ રહો 

પાણીનું મહત્વ દરેક સ્થિતિમાં છે. ગર્ભાવસ્થામાં પણ પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી પીવાય તે વાતનું ધ્યાન રાખો. શરીર હાઇડ્રેટ રહેશે તો સ્કીન ડ્રાય નહીં થાય અને સ્કીન હેલ્ધી રહેશે. શરીરમાં પાણીનું પર્યાપ્ત પ્રમાણ હશે તો સ્ટ્રેચ માર્કની સમસ્યા પણ વધશે નહીં. 

વજન કંટ્રોલમાં રાખો 

પ્રેગનેન્સી હોય ત્યારે ડાયટ કરવાની જરૂર નથી. પરંતુ વજન વધારે પડતું વધી ન જાય તે વાતનું પણ ધ્યાન રાખવું. અચાનક વજનમાં વધારો થવા લાગે તો સ્કીન પર પ્રેશર અને ખેંચાણ વધે છે અને સ્ટ્રેચમાર્કસ વધી જાય છે તેથી વજન ધીરે ધીરે વધે અને કંટ્રોલમાં વધે તે વાતનું ધ્યાન રાખો. 

હેલ્થી ડાયટ 

પ્રેગ્નન્સી દરમિયાન આહારમાં એવી વસ્તુઓનો સમાવેશ કરો જે સ્કીન માટે લાભકારી હોય. વિટામીન સી, વિટામિન ઈ અને પ્રોટીનથી ભરપૂર આહારનો ડાયટમાં સમાવેશ કરો. આવો ખોરાક સ્કિનની ઇલાસ્ટિટી જાળવી રાખવામાં મદદ કરશે અને સ્કીન વધારે પડતી ખેંચાશે નહીં. 

આ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખો 

ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન સ્ત્રીના શરીરમાં થતા ફેરફારો અને હોર્મોનલ અસંતુલનના કારણે સ્ટ્રેચમાર્ક થવા સ્વાભાવિક છે. સ્ટ્રેચ માર્ગ થયા પછી જો સ્કિન પર સતત ખંજવાળ આવે, સ્કીનમાં બળતરા થવા લાગે કે પછી ઇન્ફેક્શન જેવા લક્ષણો દેખાય તો તુરંત જ ડોક્ટર પાસે જવું. સ્કિન પર સ્ટ્રેચ માર્ક થયા પછી જો તેના નિશાન ઘા જેવા દેખાવા લાગે તો પણ ડોક્ટરને તુરંત દેખાડો.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
stretch marksHealth TIPSwomen healthસ્ટ્રેચ માર્ક્સ

Trending news