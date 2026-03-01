તડકામાં રાખેલું પાણી પીવાથી વિટામિન-D મળે છે? વાયરલ થયેલા દાવાનું શું છે વૈજ્ઞાનિક સત્ય જાણીએ
how to get vitamine D Video Viral : એક મહિલા દ્વારા વીડિયોમાં દાવો કરાયો છે કે, તડકામાં રાખેલા પાણીમાંથી વિટામિન-D મળે છે, પરંતું શું આ સત્ય છે. તબીબો આ વાયરલ દાવા અંગે શુ કહે છે, વિજ્ઞાન શું માને છે, ચલો જાણીએ તેનો જવાબ
Best way to get Vitamin D from sun : આજકાલ સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો તેજીથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ વીડિયોમાં એક મહિલા અજીબોગરીબ દાવો કરી રહી છે. તેનું કહેવું છે કે, એક કાચની બોટલમાં પાણી ભરીને, તેને અડદી ભરીને છોડી દો. હવે આ બોટલ દિવસભર તડકામાં રાખો. મહિલા અનુસાર, તડકામાં રાખેલુ પાણી પીવાથી તમારા શરીરને વિટામિન-D મળી જશે, અને તેની ઊણપ દૂર થશે. ત્યારે સવાલ થાય છે કે, શું ખરેખબર આવું શક્ય છે. ત્યારે વાયરલ વીડિયોના દાવા પર વિજ્ઞાન શું કહે છે તે જાણીએ.
શું ખરેખર તડકામાં રાખેલું પાણી પીવાથી વિટામિન-D મળી જાય છે, આ સવાલનો જવાબ જાણીએ.
તબીબો જણાવે છે કે...
- તડકામાં રાખેલા પાણીમાં વિટામિન-D મળવાનો દાવો ખોટો છે
- વિટામિન-D ત્વચા પર સીધી રીતે તડકો પડવાથી બને છે
- યોગ્ય વિટામિન-D માટે 30 મિનિટ સીધો તડકો જરૂરી છે
આ એકદમ ખોટું છે
તબીબો કહે છે કે, તડકામાં રાખેલું પાણી પીવાથી વિટામિન-D મળવાની વાત તદ્દન ખોટી છે, અને પાયાવિહોણી પણ છે. તે વૈજ્ઞાનિક રૂપથી તે બિલકુલ પ્રમાણિત નથી. ડોક્ટર સ્પષ્ટ કહે છે કે, લોકોએ આ પ્રકારના ખોટા પ્રયોગો જરા પણ ન કરવા જોઈએ.
શરીરમાં કેવી રીતે બને છે વિટામિન-D
ડોક્ટરે સમજાવ્યું કે, શરીરમાં વિટામિન-D બનવાની સમગ્ર પ્રક્રિયા બહુ જ વૈજ્ઞાનિક છે. તડકાવાળું પાણી પીવાથી તેને કોઈ લેવાદેવા નથી.
આ રીતે મેળવો વિટામિન-D
- તકડાનો સીધો સંપર્ક : જ્યારે તમે તમારા શરીરને અથવા લગભગ અડધા શરીરને તડકાના સંપર્કમાં લાવો છો, ત્યારે સૂર્યના અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણો તમારી ત્વચા પર પડે છે.
- ત્વચા પર રિએક્શન : આ કિરણો ત્વચામાં રહેલા રસાયણ ડીહાઈડ્રોકોલે કૈલ્સિફેરોલની સાથે સીધું રિએક્શન કરે છે.
- વિટામિન-D બને છે : આ રિએક્શન બાદ શરીરમાં વિટામિન-D નિર્માણ પામે ચછે.
શરીરમાં કેવી રીતે કામ કરે છે વિટામિન-D
ત્વચામાં વિટામિન-D બનયા બાદ તે સીધું તમારા લીવરમાં પહોંચે છે. ત્યાં જઈને તે એક્ટિવેટ થાય છે. તેના બાદ તે હાડકા સાથે જોડાય છે, જેનાથી તમારા હાડકા વધુ મજબૂત બને છે. તે ઓસ્ટિયોપોરોસિસ જેવા હાડકાની ગંભીર બીમારીમાં પણ મદદ કરે છે.
તકડાથી વિટામિન-D લેવાની યોગ્ય રીત
તબીબોના જણાવ્યા અનુસાર, જો તમે કપડા પહેરીને તડકામાં બેસો છો, તો તમને વિટામિન-D નહિ મળે. કપડા સૂર્યની અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણોને તમારી ત્વચા સુધી આવતા રોકે છે. તેથી સૂર્યની કિરણોનો ત્વચા સાથેનો સીધો સંપર્ક જરૂરી છે.
તમે હંમેશા જોયું હશે કે, વિદેશીઓ સમુદ્રના કિનારે આરામદાયક અવસ્થામાં તડકો લે છે. આ રીતે તમારી સ્કીનને ડાયરેક્ટ વિટામિન-D અને અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણો મળી જશે.
તડકામાં રાખેલું પાણી પીવાથી વિટામિન-D મળવાના દાવો તદ્દન ખોટો છે. જો તમે વિટામિન-D મેળવવા માંગો છો, તો દિવસમાં ઓછામાં ઓછું અડધો કલાક તમારા શરીરના અડધા ભાગને સીધી રીતે તડકો આપો. જરૂર પડવા પર વિટામિન-D નું સપ્લીમેન્ટ પણ લો.
