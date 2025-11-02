Prev
Refined flour health risks: શું મેંદો ખાવાથી થઈ જાય છે કેન્સર, જાણો ચેતવણી કેમ આપી રહ્યાં છે એક્સપર્ટ?

maida side effects: આપણે દરરોજ એવી વસ્તુનું સેવન કરીએ છીએ, જેમાં મેંદો મિક્સ હોય છે. આવો તમને જણાવીએ કે શું મેંદો ખાવાથી કેન્સર થાય છે. આખરે તેને લઈને એક્સપર્ટ કેમ ચેતવણી આપી રહ્યાં છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 02, 2025, 03:59 PM IST

Health News: આપણા દૈનિક ડાયટમાં મેંદો એટલે કે રિફાઇન્ડ ફ્લોરનો ઉપયોગ ખુબ થાય છે. બ્રેડ, પિઝા, બર્ગર, સમોસા અને બિસ્કિટ સુધી દરેક વસ્તુમાં મેંદો હાજર છે. પરંતુ તાજેતરમાં ઘણા હેલ્થ એક્સપર્ટે ચેતવણી આપી છે કે વધુ માત્રામાં મેંદાનું સેવન શરીર માટે ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે. આવો તમને જણાવીએ તે કેટલો નુકસાનદાયક છે.

મેંદાને ઘઉંના લોટમાંથી ફાઇબર અને પોષક તત્વ કાઢી બનાવવામાં આવે છે. તેમાં ન તો વિટામિન્સ બચે છે અને ન મિનરલ્સ. એટલે કે તે માત્ર કેલેરી આપે છે, પોષણ નહીં. આ કારણે તેને  "empty calories" કહેવામાં આવે છે.

એક્સપર્ટ અનુસાર વારંવાર મેંદો ખાવાથી બ્લડ સુગર ઝડપથી વધે છે. તેનાથી ઇંસુલિન રેજિસ્ટેન્સ થાય છે અને ટાઇપ-2 ડાયાબિટીસનો ખતરો વધી જાય છે. સતત હાઈ ઇંસુલિન લેવલ શરીરમાં સોજા અને ઓક્સીડેટિવ સ્ટ્રેસને વધારે છે.

આ સોજા લાંબા સમયમાં સેલ્સને નુકસાન પહોંચાડે છે. રિસર્ચ જણાવે છે કે સતત ઇન્ફ્લેમેશન રહેવાથી કેન્સર સેલ્સ વધવાનો ખતરો પણ વધે છે. ખાસ કરી કોલન અને બ્રેસ્ટ કેન્સરમાં.

મેંદામાં હંમેશા બ્લીચિંગ એજેન્ટ્સ જેવા બેન્જોઇલ પેરોક્સાઇડનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જેનાથી તેનો રંગ સફેદ બને છે. તે કેમિકલ્સ શરીર માટે હાનિકારક માનવામાં આવે છે અને લીવર પર અસર કરી શકે છે.

વધુ મેંદો ખાવાથી પેટની સમસ્યા પણ વધે છે, જેમ કે ગેસ, કબજીયાત અને પેટ ફૂલાવું. કારણ કે તેમાં ફાઇબર હોતું નથી, આંતરડાની ગતિ ધીમી પડી જાય છે.

એક્સપર્ટનું કહેવું છે કે સંપૂર્ણ રીતે મેંદો છોડવો જરૂરી નથી, પરંતુ તેની માત્રા સીમિત રાખો. પ્રયાસ કરો કે રિફાઇન્ડ ફ્લોરની જગ્યાએ ઘઉં, જુવાર કે બાજરાના લોટનો ઉપયોગ કરો.

સંતુલિત ડાયટ, ફાઇબર યુક્ત અનાજ અને તાજા ફળ-શાકભાજી ખાવાથી શરીર સ્વસ્થ રહે છે અને કેન્સર જેવી બીમારીઓનો ખતરો પણ ઘટે છે.

 

