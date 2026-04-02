Health Tips: દવા એક્સપાયર થઈ જાય એટલે ઝેરી બની જાય એવું લોકો માનતા હોય છે. પરંતુ હકીકતમાં દરેક દવા એક્સપાયર થયા પછી આડઅસર જ કરે તેવું જરૂરી નથી. દવા સંબંધિત આ મહત્વની વાત વિશે ચાલો જાણીએ.

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 02, 2026, 03:21 PM IST
  • એક્સપાયર દવા ખાવાથી થતા નુકસાન.
  • ભુલથી એક્સપાયર દવા ખવાઈ જાય તો શું કરવું?
  • એક્સપાયર દવા ખાવાથી શરીર પર થતી અસરો

Health Tips: એક્સપાયર દવા ખવાઈ જાય તો શું થાય ? દવા ખાધા પછી તુરંત શું કરવું એ પણ જાણો

Health Tips: શરીરની દરેક સમસ્યા માટે જીવન રક્ષક દવાઓ ઉપલબ્ધ હોય છે. દવાઓ આપણને સામાન્ય સમસ્યાથી લઈને ગંભીર બીમારીથી બચાવવામાં મદદ કરે છે. જે રીતે આપણે માર્કેટમાંથી કોઈ પણ વસ્તુ ખરીદીએ ત્યારે તેની એક્સપાયરી ડેટ ચેક કરતા હોઈએ તે રીતે દવાઓની એક્સપાયરી ડેટનું ધ્યાન રાખવું પણ મહત્વનું છે. જે રીતે પેકેટમાં બંધ વસ્તુઓ એક્સપાયરી ડેટ પછી ખરાબ થઈ જતી હોય તે રીતે દવાઓની એક્સપાયરી ડેટ પૂરી થઈ જાય પછી તેના પ્રભાવમાં પણ ફેરફાર થઈ જાય છે. 

દવાની એક્સપાયરી ડેટને લઈને લોકોના મનમાં અલગ અલગ પ્રશ્નો હોય છે જેમ કે ભૂલથી એક્સપાયર થઈ ગઈ હોય તે દવાઓ ખવાઈ જાય તો શું કરવું? એક્સપાયર થયેલી દવા ઝેરી અસર કરે ? એક્સપાયર દવા ખાવાથી શરીરમાં કેવા લક્ષણો જોવા મળે? આવા પ્રશ્નો તમારા મનમાં પણ ઉઠતા હોય તો ચાલો તમને જણાવીએ એક્સપાયર દવા સંબંધિત આ પ્રશ્નોના જવાબ શું છે. 

દવાની એક્સપાયરી ડેટ 

દરેક પ્રકારની દવા પર એક્સપાયરી ડેટ લખેલી હોય છે આ ડેટ જણાવે છે કે દવા કેટલા સમય સુધી પ્રભાવી રહેશે અને તેને ખાવી સુરક્ષિત રહેશે. એટલા માટે જ હંમેશા એક્સપાયરી ડેટનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. દવાઓ પણ અમુક સમય સુધી જ અસરકારક રહે છે અને તેની ગુણવત્તા પણ સારી રહે છે. પેકેટ પર લખેલી તારીખ પછી દવાઓની રચનામાં ફેરફાર થઈ જતો હોય છે. 

દવા એક્સપાયર થઈ જાય પછી શું થાય ?

દરેક દવા પર એક્સપાયરી ડેટ લખેલી હોય છે. નક્કી કરેલા સમય પછી દવાઓ ઝેરી બની જાય એવું નથી હોતું. એક્સપાયરી ડેટ પછી દવાઓનો પ્રભાવ ઘટી શકે છે અથવા તો તેમાં રહેલા કેમિકલની રચના બદલી જાય જેના કારણે તેની અસર ન થાય અથવા તો ઓછી થાય. કેટલાક મામલામાં આવી દવાઓ આડઅસર પણ કરે છે. જેમકે તાવ, ઇન્ફેક્શન કે હાઈ બ્લડ પ્રેશરની દવા એક્સપાયર થઈ ગઈ હોય અને પછી તેને લેવામાં આવે તો સમસ્યા વધી શકે છે અથવા તો બીમારી ગંભીર બની શકે છે. 

ડોક્ટર પાસે ક્યારે જવું ?

જો ઉતાવળમાં કે અજાણતા એક્સપાયર થયેલી દવા ખવાઈ જાય તો ગભરામણમાં હોસ્પિટલ દોડવાની પણ જરૂર હોતી નથી. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર કોઈપણ દવા ખાધા પછી તુરંત આડ અસર કરવા લાગે તેવું જરૂરી નથી. શરદી, ઉધરસ વગેરેની સામાન્ય દવાઓ ખવાય પણ જાય તો તેનાથી ગંભીર રિએક્શન આવતું નથી. તેથી ભૂલથી દવા ખવાઈ જાય તો ગભરાઈ જવું નહીં. જો શરીરમાં દવા ખાધા પછી કોઈ સમસ્યાઓ જણાય તો ડોક્ટર પાસે જવું. 

હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર દવા લેતા પહેલા હંમેશા તેની એક્સપાયરી ડેટ ચેક કરી લેવી જોઈએ. કારણ કે અમુક દવાઓ એવી હોય છે જેને એક્સપાયર ડેટ પછી ખાવામાં આવે તો પોઈઝનિંગ થવાનું જોખમ વધે છે અને કિડની પર પણ અસર થઈ શકે છે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

About the Author
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

Trending news