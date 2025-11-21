Eye Cancer: આંખમાં કેન્સર સૌથી ખતરનાક, આંખમાં આ સમસ્યાઓ થાય તો ભુલથી પણ ઈગ્નોર ન કરો

Prev
Eye Cancer Symptoms: સૌથી ખતરનાક કેન્સરમાં આંખનું કેન્સર આવે છે. ખૂબ ઓછા લોકો જાણે છે કે આંખમાં કેન્સર કેવી રીતે થાય છે અને કેન્સરની શરુઆતમાં આંખમાં કેવા લક્ષણો જોવા મળે છે. તેથી મોટાભાગના લોકો આ લક્ષણોને આંખની સામાન્ય સમસ્યા ગણી ઈગ્નોર કરે છે. 
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Nov 21, 2025, 08:17 AM IST

Eye Cancer Symptoms: આંખને શરીરનું રતન કહેવાય છે. આંખ વડે જ આપણે દુનિયાને જોઈ શકીએ છીએ. આંખમાં પણ કેન્સર થતું હોય છે. આંખમાં થતું કેન્સર સૌથી ખતરનાક ગણાય છે. સામાન્ય રીતે આંખનું કેન્સર આંખની અંદર કે આસપાસના સેલ્સમાં થાય છે. આ કેન્સર આઈબોલ, આઈલીડ કે આઈ સોકેટમાં પણ થઈ શકે છે. આંખની આસપાસના સેલ્સમાં જો કોઈ ફેરફાર થાય જેમ કે દાણા કે કોઈ નિશાન બને તો તે આગળ જઈને કેન્સરનું કારણ બની શકે છે. આજે તમને જણાવીએ આંખના કેન્સરના લક્ષણો કયા છે અને કોને આંખનું કેન્સર થવાનું જોખમ વધારે રહે છે. 

આંખના કેન્સરના લક્ષણો 

આંખમાં જે કેન્સર થાય છે તેમાં 4 પ્રકાર હોય છે, જે આઈ મેલાનોમા, સ્કેમસ સેલ કાર્સિનોમા, લિંફોમા અને રેટિનોબ્લાસ્ટોમા છે. સામાન્ય રીતે આંખના કેન્સરના લક્ષણ ત્યાં સુધી જોવા મળતા નથી જ્યાં સુધી કેન્સર ટ્યુમર ન બની જાય. પરંતુ કેટલીક કન્ડિશનમાં આંખના કેન્સરના લક્ષણો દેખાવા પણ લાગે છે. જેમકે 

અચાનક ધૂંધળું દેખાવું 
આંખની રોશની ઓછી થઈ જવી 
અચાનક આંખની સામે પ્રકાશ દેખાવો. 
આંખ બહાર આવતી હોય તેવું લાગવું. 
આંખમાં ઇરીટેશન થવું 
આઈ લીડ પર કોઈ દાણો દેખાવો કે આઈ બોલ પર નિશાન બનવું 
આઈ સોકેટમાં આઈ બોલ તેની જગ્યાએથી ખસી ગયો હોય તેવું લાગવું. 

આંખનું કેન્સર કેવી રીતે થાય ?

આંખમાં કેન્સર ત્યારે થાય છે જ્યારે કેન્સરના સેલ્સ આંખની અંદર કે આંખની આસપાસ વધવા લાગે. આ સેલ આંખની સામાન્ય સમસ્યામાંથી ટ્યુમર બને ત્યારે થવા લાગે છે. ટ્યુમર લિફ્નોડ અને રક્તમાં ફેલાઈ શકે છે. જે શરીરના અન્ય ભાગને પણ નુકસાન કરી શકે છે. 

આંખનું કેન્સર થવાનું જોખમ કોને વધારે?  

આંખનું કેન્સર થવાનું જોખમ 50 વર્ષથી વધુની ઉંમરના લોકોને વધારે રહે છે. પરંતુ રેટિનોબ્લાસ્ટોમા કેન્સર જે નાના બાળકોમાં થાય છે તે પાંચ વર્ષથી નાની વયના બાળકોને પણ થઈ શકે છે. આ સિવાય જે લોકોની ત્વચા પીળી હોય છે અથવા તો સફેદ હોય છે તેમાં પણ આંખનું કેન્સર થવાની સંભાવના વધુ. જેમની આંખનો રંગ બ્લુ અથવા લીલો હોય તેમને પણ આંખનું કેન્સર થાય તેનું જોખમ વધુ જોવા મળે છે. આ સિવાય આનુવંશિક કન્ડિશનના કારણે પણ આંખનું કેન્સર થઈ શકે છે. સુરજના તડકામાં વધારે રહેવાથી યુવી રેઝ આંખને નુકસાન કરે છે અને તેના કારણે પણ કેન્સર થઈ શકે છે.

