Improve Eyesight: આંખની રોશની નબળી પડી રહી છે ? તો ફટાફટ જાણો આંખને સ્વસ્થ રાખવાનો અચૂક ઉપાય

How to Improve Eyesight: ડિજિટલ યુગના સમયમાં આંખ સ્ક્રીન ટાઈમના કારણે અને પોષણના અભાવના કારણે નબળી પડતી જાય છે. તેવામાં તમને આંખને સ્વસ્થ રાખવાના આયુર્વેદિક ઉપાય વિશે જણાવીએ. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 18, 2026, 02:38 PM IST

How to Improve Eyesight: આંખ આપણા શરીરનું સૌથી નાજુક અને મહત્વનું અંગ છે. આંખ વિના દુનિયાને જોઈ શકવી શક્ય નથી અને રોજના કામ પણ કરી ન શકાય. આજની તેજ રફ્તાર જીંદગીમાં મોબાઈલ, લેપટોપ, ટીવીનો ઉપયોગ વધી રહ્યો છે અને આહારમાં પોષણ ગાયબ થઈ રહ્યું છે. સાથે જ ઊંઘની ખામી જોવા મળે છે. આ 3 વસ્તુઓની આદત વ્યક્તિની દ્રષ્ટિ પર અસર કરે છે. 

આજના સમયમાં નાની વયમાં આંખની રોશની ઓછી થતી જાય છે. ઘણા લોકોને આંખમાં બળતરા, થાક, ધુંધળુ દેખાવું જેવી સમસ્યયા થાય છે. આયુર્વેદ અનુસાર આંખ દુનિયાને જોવાનું માધ્યમ છે અને તેની સાથે બુદ્ધિ અને સંપૂર્ણ સ્વાસ્થ્યનો સંકેત પણ કરે છે. તેથી જ આંખની સંભાળ લેવી પણ જરૂરી છે. આયુર્વેદમાં આંખને સ્વસ્થ રાખવાના ઉપાયો જણાવેલા છે. જેનાથી આડઅસર વિના લાભ થાય છે. 

આંખની સમસ્યા વધી રહી છે તેનું મુખ્ય કારણ ખરાબ લાઈફસ્ટાઈલ છે. મોડી રાત સુધી જાગવું, કલાકોનો સ્ક્રીન ટાઈમ, પાણી ઓછું પીવું, જંક ફુડ ખાવું આંખને નબળી કરે છે. આયુર્વેદ અનુસાર શરીરમાં પિત્ત દોષ વધે ત્યારે આંખમાં બળતરા, લાલ આંખ થવી, ડ્રાયનેસ, દુખાવો જેવી પરેશાની થાય છે. તેવામાં આયુર્વેદના આ ઉપાય પિત્તને સંતુલિત કરી આંખને પ્રાકૃતિક રીતે સ્વસ્થ રાખવામાં મદદ કરી શકે છે.

આંખને સ્વસ્થ રાખવાના ઉપાય

નસ્ય

નસ્ય પંચકર્મની મહત્વપૂર્ણ પ્રક્રિયા છે. તેમાં ઔષધીય તેલ અથવા ઘી નાક વડે નાખમાં આવે છે. આયુર્વેદ અનુસાર નાકને માથાનું દ્વાર કહેવામાં આવે છે. નિયમિત નસ્ય કરવાથી આંખનો થાક ઓછો થાય છે, રોશની તેજ થાય છે અને ડ્રાય આઈ જેવી સમસ્યાથી રાહત મળે છે. નસ્ય પદ્ધતિથી માથાનો દુખાવો, સ્ટ્રેસ ઓછો કરવામાં મદદ મળે છે. 

નેત્ર સેક

નેત્ર સેકથી આંખને આરામ મળે છે. આંખને આરામ આપવાનો આ અસરદાર ઉપાય છે. જેમાં જડી-બૂટીના કાઢાને ધીમીધારે આંખ પર નાખવામાં આવે છે. આ પ્રક્રિયા આંખને ઠંડક આપે છે. તેનાથી પિત્ત દોષ શાંત થાય છે. જે લોકોને આંખમાં બળતરા થતી હોય કે થાક લાગતો હોય તો નેત્ર સેક લાભકારી છે. તેનાથી નજર સાફ થાય છે. 

અંજન

આયુર્વેદમાં અંજન એટલે ઔષધીય કાજલ  મહત્વનું છે. અંજન લગાડવાથી આંખની સફાઈ જાય છે. તેનાથી આંખની રોશની સુધરે છે અને આંખ ચમકદાર બને છે. પરંતુ ધ્યાનમાં રાખવું કે બજારમાં મળતું કેમિકલવાળું કાજલ યુઝ કરવું નહીં. ડોક્ટરની સલાહ લઈને આયુર્વેદિક અંજનનો ઉપયોગ કરવો. 

નેત્ર સ્નાન 

આયુર્વેદમાં આંખની નિયમિત સફાઈ પર ભાર મુકવામાં આવે છે. સવારે જાગીને ઠંડા પાણી કે ત્રિફળાના પાણીથી આંખ ધોવાથી ફાયદો થાય છે. તેનાથી આંખમાં જામેલી ધૂળ, માટી સાફ થાય છે. તેનાથી ઈંફકેશનનું જોખમ ઓછું થાય છે. 

સૌથી મહત્વનું છે કે શરીરમાં પાણીની ઊણપ હોય તો તેની અસર આંખ પર દેખાય છે. આંખમાં ડ્રાયનેસ, બળતરા ડિહાઈડ્રેશનના કારણે પણ થાય છે. આયુર્વેદ અનુસાર રોજ પુરતા પ્રમાણમાં પાણી પીવું જોઈએ. પાણીના કારણે આંખના ટિશ્યૂને યોગ્ય પોષણ મળે છે. તેથી દિવસ દરમિયાન પાણી પીતા રહેવું જોઈએ. 

