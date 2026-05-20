/Falling Birth Rates: સ્માર્ટફોનના કારણે લોકો બાળકો પેદા કરી રહ્યા નથી, રિસર્ચમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો

How Smartphones Are Affecting Birth Rates: ભારતમાં આશરે 30 વર્ષ પહેલા ભારતીય મહિલાઓ સરેરાશ 3.4 બાળકોને જન્મ આપતી હતી, પરંતુ હવે તે આંકડો ઘટી 2.0 પર પહોંચી ગયો છે. સરકારી સર્વે પ્રમાણે આ રિપ્લેસમેન્ટ લેવલ 2.1 થી પણ નીચે છે, એટલે કે હવે વસ્તી ખુદને સ્થિર રાખવા લાયક ગતિએ પણ વધી રહી નથી. પરંતુ આ પરિવર્તન માત્ર ભારતમાં જ રહ્યું નથી, દુનિયાના ઘણા દેશોમાં જન્મદર ઝડપથી ઘટી રહ્યો છે. ઘણી જગ્યા પર મહિલાઓના એવરેજ બાળકોની સંખ્યા 2થી ઘટી આશરે એક પહોંચી ચુકી છે અને કેટલાક દેશોમાં સૌથી સામાન્ય સંખ્યા શૂન્ય થઈ ગઈ છે. આવો તમને જણાવીએ આ કેમ થઈ રહ્યું છે.
કેમ ઓછા બાળકો પેદા કરી રહી છે મહિલાઓ?
લાંબા સમય સુધી એક્સપર્ટ્સ વધતી મોંઘવારી, મોંઘા ઘર અને મોડેથી લગ્ન, કરિયરનું દબાણ અને બદલાતા સામાજિક વિચારને તેનું મોટું કારણ માનતા રહ્યાં. આ કારણ આજે પણ હાજર છે, પરંતુ હવે રિસર્ચર્સે એક નવી વસ્તુની તપાસ કરી રહ્યાં છે કે સ્માર્ટ ફોન અને ડિજિટલ પ્લેટફોર્મની અસર. ઘણા નવા રિસર્ચ તે ઈશારા કરી રહ્યાં છે કે ટેક્નોલોજીએ માત્ર મનુષ્યની વાતચીત કરવાની પદ્ધતિ બદલી નથી, પરંતુ બાળકોના જન્મ દર પર પણ અસર કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે.
શું ખરેખર સ્માર્ટફોનથી ફર્ટિલિટી રેટ પર અસર થઈ રહી છે?
એક રિપોર્ટ પ્રમાણે યુનિવર્સિટી ઓફ સિનસિનાટીના સંશોધક નાથન હડસન અને હર્નાન મોસ્કોરો-બોએડોએ અમેરિકા અને બ્રિટનમાં 4જી મોબાઇલ ઈન્ટરનેટ શરૂ થયા બાદ જન્મદરના આંકડાનો અભ્યાસ કર્યો. રિસર્ચમાં સામે આવ્યું કે જે વિસ્તારમાં હાઈ-સ્પીડ મોબાઇલ ઈન્ટરનેટ પહેલા પહોંચ્યું, ત્યાં જન્મદર પહેલા કરતા વધુ ઝડપથી નીચે જવા લાગ્યો. સંશોધકોનું માનવું છે કે સ્માર્ટફોને યુવાઓના આપસી સંબંધો બદલી નાખ્યા છે. લોકો આમને-સામને મળવાની જગ્યાએ વધુ સમય ઓનલાઈન પસાર કરવા લાગ્યા, જેનાથી વ્યક્તિગત વાતચીત અને સામાજિક મિલન ઓછું થઈ ગયું. રિસર્ચ અનુસાર આ પરિવર્તને જન્મદર ઘટાડવામાં ભૂમિકા નિભાવી છે.
ક્યા દેશોમાં જોવા મળી તેની અસર?
આ પેટર્ન માત્ર અમેરિકા અને બ્રિટન સુધી સીમિત રહી નથી. રિપોર્ટ પ્રમાણે ઘણા દેશોમાં જન્મદર તે સમયે ઝડપથી ઘટવા લાગ્યો, જ્યારે સ્માર્ટફોન લોકોના સામાન્ય જીવનનો હિસ્સો બનવા લાગ્યો. અમેરિકા, બ્રિટન અને ઓસ્ટ્રેલિયા જેવા દેશોમાં 2007 બાદ કિશોરો અને યુવાોમાં જન્મદર અચાનક ઓછો થયો. આ તે સમય હતો જ્યારે સ્માર્ટફોન અને મોબાઈલ એપ્સ ઝડપથી લોકપ્રિય થઈ રહ્યાં હતા. ખાસ વાત તે રહી કે સૌથી વધુ ઘટાડો તે ઉંમરના લોકોમાં જોવા મળ્યો, જે સૌથી વધુ સ્માર્ટફોનનો ઉપયોગ કરે છે.
કેમ માતા-પિતા બનવા નથી ઈચ્છતા યુવા?
ફિનલેન્ડના જનસંખ્યા એક્સપર્ટ અન્ના રોટકિર્ચનું કહેવું છે કે જરૂરિયાતથી વધુ સોશિયલ મીડિયા ઉપયોગ કરનાર યુવાઓમાં સંબંધો અને અંગત જીવન સાથે જોડાયેલી સમસ્યા પણ વધી રહી છે. તેમના પ્રમાણે સોશિયલ મીડિયા સતત લોકોને બીજાનું શાનદાર જીવન, આર્થિક દબાવ અને તુલનાની દુનિયાને દર્શાવે છે, જેનાથી અસુરક્ષા અને અસ્થિરતાની ભાવના પેદા થઈ શકે છે. ઘણા સંશોધકો માને છે કે ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પૈસા, કરિયર અને ઘરને લઈને પહેલાથી રહેલી ચિંતામાં વધારો કરે છે, જેનાથી યુવા ખુદને માતા-પિતા બનવા માટે તૈયાર માનતા નથી.