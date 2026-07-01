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ઉતાવળમાં જમવાની ખરાબ આદતથી થઈ શકે છે 4 ગંભીર બીમારીઓ, સમય રહેતા છોડી દો Bad Habit

Fast Eating Side Effects: જો તમે પણ બરાબર ચાવ્યા વિના ઉતાવળમાં જમો છો તો આ જાણકારી તમારા માટે જ છે. ઉતાવળમાં જમવાની ખરાબ 4 ગંભીર બીમારીઓ થવાનું જોખમ વધારે છે. 4 બીમારીઓ કઈ કઈ છે ચાલો તમને જણાવીએ. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 01, 2026, 08:23 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 08:23 AM IST
ઉતાવળમાં જમવાની ખરાબ આદતથી થઈ શકે છે 4 ગંભીર બીમારીઓ, સમય રહેતા છોડી દો Bad Habit
Image Credit: AI imageSource: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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