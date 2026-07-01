/ઉતાવળમાં જમવાની ખરાબ આદતથી થઈ શકે છે 4 ગંભીર બીમારીઓ, સમય રહેતા છોડી દો Bad Habit

Fast Eating Side Effects: હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર ધીરે ધીરે ચાવીને ભોજન કરવું જોઈએ. કારણકે ઉતાવળમાં બરાબર ચાવ્યા વિના જમવાથી શરીર પર ખરાબ અસર પડે છે અને તેના કારણે ગંભીર બીમારી થવાનું જોખમ પણ વધે છે.. આજના સમયમાં મોટાભાગના લોકો જમવાને પણ એક કામ સમજીને ફટાફટ પતાવી લેવા ઉતાવળમાં જમી લે છે અને ઘણા લોકો ટીવી કે ફોન જોતા જોતા જમે છે. જેના કારણે ભોજન બરાબર ચાવ્યા વિના ફટાફટ કરી લેવામાં આવે છે. આ આદત હેલ્થ ખરાબ કરે છે. જો તમને ખબર ન હોય તો જણાવી દઈએ કે ઝડપથી જમવાની ખરાબ આદતથી શરીરમાં ચાર સમસ્યા થવાનું જોખમ અનેક ઘણું વધે છે. આ સમસ્યાઓ કઈ છે ચાલો તમને જણાવીએ.
શરીરનું વજન વધી જવું
જો તમે ઉતાવળમાં ફટાફટ જમો છો તો તેના કારણે વજનમાં વધારો થઈ શકે છે. 99% લોકો એવું માને છે કે ફેટ વાળી વસ્તુઓ, મીઠાઈ અને કાર્બ્સ વધારે લેવાથી વજન વધે છે. પરંતુ હેલ્ધી વસ્તુઓ પણ ઉતાવળમાં ચાવ્યા વિના ખાવામાં આવે તો તેનાથી પણ શરીરનું વજન વધી શકે છે.. હેલ્ધી ફૂડ ખાવાની સાથે એ વાતનું પણ ધ્યાન રાખવું કે તમે ભોજન ધીરે ધીરે ચાવીને કરો.. જો તમે ચાવીને ધીરે ધીરે ભોજન કરશો તો તેનાથી વધતા વજનને કંટ્રોલમાં રાખી શકાય છે.
પાચનની સમસ્યા
જ્યારે આપણે ઉતાવળમાં ઝડપથી ભોજન કરીએ છીએ તો પાચન ક્રિયા પર સૌથી ખરાબ અસર પડે છે.. રોજ ઝડપથી ચાવ્યા વિના ભોજન કરવાથી પાચનતંત્ર બરાબર રીતે કામ કરતું નથી જેના કારણે શરીરને જરૂરી પોષક તત્વો અને એનર્જી મળતા નથી અને છાતીમાં બળતરા, ગેસ જેવી સમસ્યાઓ વધવા લાગે છે.. જો તમને ગેસ એસીડીટીની ફરિયાદ કાયમી રહેતી હોય તો તમારી જમવાની રીત પર ધ્યાન આપો.
ક્રોનિક બીમારીનું જોખમ વધે
ઉતાવળમાં જમવાથી અન્ય બીમારી થવાનું જોખમ પણ વધે છે. જેમાં ડાયાબિટીસ અને લાઈફસ્ટાઈલ સંબંધિત અન્ય સમસ્યા થવાનું જોખમ વધી જાય છે. ડાયાબિટીસ અને ઉતાવળે જમવા વચ્ચે કોઈ ડાયરેક્ટ કનેક્શન નથી પરંતુ આવી ખરાબ લાઈફ સ્ટાઈલ સંબંધિત ઘણી બધી આદતો એકસાથે હોય તો તેના કારણે લાંબા સમયે ક્રોનિક બીમારીઓ થવાનું જોખમ વધી શકે છે.
પોષક તત્વોનો અભાવ
ઉતાવળે ચાવ્યા વિના ખાવાથી શરીરમાં પોષક તત્વોની ખામી સર્જાય છે.. શરીરને ભોજનમાંથી જરૂરી પોષક તત્વ મળે તે માટે મેટાબોલિઝમ અને પાચન બંને બરાબર હોય તે જરૂરી છે. પરંતુ જ્યારે આપણે ઉતાવળમાં જમીએ છીએ તો તે ભોજન બરાબર પચતું નથી અને તેમાંથી શરીરને પોષક તત્વો મળતા નથી પછી તમે હેલ્ધી વસ્તુ ખાસો તો પણ તેનાથી ફાયદો નહીં થાય.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)