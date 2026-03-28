Prev
Next
Health Care: ગેસ-બ્લોટિંગમાં જાદુની જેમ કામ કરશે આ વસ્તુ, આ ડ્રિંક જશે પેટની અંદર ગેસ નીકળી જશે બહાર

Get Rid of Gas in 5 Minutes: ગેસના કારણે પેટ ભારે થઈ જાય તો પછી એવી ઈચ્છા થાય છે કે દવા સિવાય એવી કઈ વસ્તુ લેવી જેનાથી ગેસથી 5 મિનિટમાં છુટકારો મળી જાય. ગેસ થયા પછી તમારી પણ હાલત આવી થતી હોય અથવા તમારા ઘરમાં કોઈને વારંવાર ગેસની સમસ્યા થતી હોય તો આ 5 ડ્રિંક્સ વિશે તમારે જાણવું જ જોઈએ. આ હેલ્ધી ડ્રિંક્સ ગેસથી તુરંત રાહત અપાવશે.

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 28, 2026, 01:21 PM IST
  • ગેસ બ્લોટિંગથી રાહત આપે તેવા દેશી પીણાં.
  • પેટમાં ગેસ વધી ગયો હોય તો તુરંત રાહત માટે ઉપાય.
  • એક પણ વસ્તુ નહીં કરે આડઅસર

Trending Photos

Get Rid of Gas in 5 Minutes: ઉનાળામાં ગેસ અને બ્લોટીંગની સમસ્યા વારંવાર થતી હોય છે. રાત્રે જમવાનો સમયમાં ફેરફાર થઈ જાય તળેલું કે મસાલાવાળું ભોજન કર્યું હોય તો બીજા દિવસે સવારે પેટ ભારે થઈ જાય છે અને પેટમાં ગેસ વધી જાય છે. ગેસ અને બ્લોટીંગની સમસ્યા આખો દિવસ બગાડે છે. પેટમાં ગેસ વધી ગયો હોય તેવી સ્થિતિમાં એવો ઉપાય જરૂરી હોય છે જે તુરંત રાહત આપે. જે લોકોને વારંવાર ગેસ અને બ્લોટીંગની ફરિયાદ રહેતી હોય તેઓ આ 5 દેશી ડ્રિંક્સ ટ્રાય કરી શકે છે. આ પાંચ વસ્તુઓ ગેસમાં જાદુની જેમ અસર કરે છે. આ વસ્તુ પેટમાં જશે કે ગેસ પેટમાંથી બહાર આવી જશે. 

ગેસની તકલીફ તુરંત દુર કરતાં દેશી પીણાં

Add Zee News as a Preferred Source

ફુદીનાની ચા 

ફુદીનો પેટના સ્નાયુને આરામ આપે છે જેના કારણે પેટમાં વધેલો ગેસ સરળતાથી બહાર નીકળી જાય છે અને ફુલેલું પેટ પણ નોર્મલ થઈ જાય છે. તેના માટે એક કપ પાણી ઉકાળો અને તેમાં થોડા ફુદીનાના પાન ઉમેરો. પાણીનો રંગ બદલી જાય એટલે ગેસ બંધ કરી દો અને આ પાણી હુંફાળું હોય ત્યારે પી લો. 

આદુની ચા 

પાચનની તકલીફ દૂર કરી ગેસ મટાડવા માટે આદુ પણ ઉપયોગી છે. આદુની ચા બનાવવા માટે એક કપ પાણી ઉકાળો અને તેમાં આદુનો ટુકડો ખમણીને એડ કરી દો. પાણીને બે થી ત્રણ મિનિટ ઉકાળો અને પછી ગેસ બંધ કરી દો. આદુના પાણીને ગાળી કપ માં કાઢો અને તેમાં થોડું લીંબુ અને સંચળ ઉમેરી પી જાવ. આ રીતે આદુ લેવાથી ગેસ અને બ્લોટિંગથી તુરંત રાહત મળશે. 

સિંધવ મીઠાનું પાણી 

સિંધવ મીઠું જેને પિંક સોલ્ટ પણ કહે છે તેનાથી પણ ગેસથી રાહત મળી શકે છે. સવારથી જ પેટમાં ગેસ અને પેટમાં ભારે પણ એવું લાગતું હોય તો એક ગ્લાસ પાણી ઉકાળો તેમાં આદુ અને સિંધવ મીઠું મિક્સ કરો. પાણી ઉકળી જાય પછી તેને ગાળી અને તેમાં મધ ઉમેરી પી જાવ. 

હળદર મરીનું પાણી

પેટના ગેસથી તુરંત રાહત મેળવવા માટે હળદરનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. ગરમ પાણીમાં હળદર કાળા મરીનો પાવડર ઉમેરી ચા પીતા હોય તેમ ધીરે ધીરે આ પાણી પીવું. 

જીરું મીઠુંવાળી છાશ 

પાચનમાં ગડબડના કારણે ગેસ, એસીડીટી કે બ્લોટીંગ થઈ ગયું હોય તો પ્રોબાયોટિક પાચન સુધારવામાં મદદ કરશે. તેના માટે દહીંમાં પાણી ઉમેરી છાશ બનાવો અને આ છાશમાં શેકેલા જીરુંનો પાવડર અને સંચળ મિક્સ કરી પી જાવ.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
Health CareGasbloatingHealth TIPSગેસ માટે ઘરેલુ ઉપાય

Trending news