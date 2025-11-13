Prev
ફેટી લિવરને કારણે શરીરના આ ભાગમાં થાય છે દુખાવો, સામાન્ય લક્ષણ સમજી નજરઅંદાજ ન કરો

Fatty Liver Disease: ફેટી લિવર તમારા લિવરને સંપૂર્ણ રીતે નુકસાન પહોંચાડી શકે છે અને તમે ઘણી ગંભીર બીમારીનો શિકાર બની શકો છો. તેવામાં સમય રહેતાં ફેટી લિવરના લક્ષણોને ઓળખવા જરૂરી છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 13, 2025, 10:55 AM IST

ફેટી લિવરને કારણે શરીરના આ ભાગમાં થાય છે દુખાવો, સામાન્ય લક્ષણ સમજી નજરઅંદાજ ન કરો

Health News: આજની બદલાતી જીવનશૈલીને કારણે ફેટી લિવરની સમસ્યા ઝડપથી વધી રહી છે. તેની પાછળ એક મોટું કારણ ખરાબ લાઇફસ્ટાઇલ અને ખાનપાન છે. ખરાબ ખાનપાનને કારણે લિવર સેલ્સમાં ગંદકી અને ફેટ જમા થવા લાગે છે, જેનાથી લોકો ફેટી લિવરનો શિકાર બની જાય છે. તેથી સમય પર આ લક્ષણોની ઓળખ કરવી જરૂરી છે. આવો જાણીએ ફેટી લિવર થવા પર આપણું શરીર કયાં સંકેત આપે છે.

ફેટી લિવરના લક્ષણ
પગ અને ઘૂંટીમાં સોજો અને દુખાવો: પગ અને ઘૂંટીમાં સોજો એ ફેટી લિવરનું એક સામાન્ય લક્ષણ છે, જે શરીરમાં પ્રવાહી રીટેન્શનને કારણે થાય છે. આ ત્યારે થાય છે જ્યારે લિવર પૂરતું પ્રોટીન ઉત્પન્ન કરતું નથી, જેના કારણે રક્ત વાહિનીઓમાંથી પ્રવાહી લીક થાય છે અને પેશીઓમાં એકઠા થાય છે. આ લક્ષણ અન્ય ગંભીર લક્ષણો સાથે હોઈ શકે છે, જેમ કે ત્વચા પીળી પડવી, પેટમાં સોજો આવવો અને મૂંઝવણ.

પેટના ઉપરના જમણા ભાગમાં દુખાવો: ફેટી લિવરમાં મુખ્ય રૂપથી પેટના ઉપરના જમણા ભાગમાં દુખાવો થાય છે, જે પાંસળીઓની નીચે અનુભવ થાય છે. જ્યારે ફેટી લિવરની સમસ્યા થાય છે તો શરીર માટે ટોક્સિક પદાર્થને તોડવા મુશ્કેલ થઈ જાય છે. તેવામાં લિવરમાં દુખાવો વધે છે અને પાંસળીઓમાં તેનો અનુભવ થઈ શકે છે.

સ્કિનમાં ખંજવાળઃ જો લિવરની બીમારી થઈ રહી છે તો આખા શરીરમાં ખંજવાળની સમસ્યા થઈ શકે છે. તેવામાં સ્કિનમાં જ્યાં-ત્યાં ખંજવાળ આવવા લાગે છે, જે સમયની સાથે ઘટતી નથી. આ સ્થિતિને નજરઅંદાજ ન કરો અને ડોક્ટરનો સંપર્ક કરો.

નબળાઈ અને વજનમાં ઘટાડોઃ લિવરની બીમારીમાં લિવર ફંક્શન ખરાબ થવાથી પેટનું કામકાજ પ્રભાવિત રહે છે, તેથી શરીરમાં પોષક તત્વોનું અવશોષણ સારી રીતે થતું નથી. આ સ્થિતિમાં તમારૂ વજન ઝડપથી ઘટવા લાગે છે. જો તમે સતત પાતળા થઈ રહ્યાં છો, નબળાઈ રહે છે અને તેની પાછળ કોઈ ખાસ કારણ જાણવા મળી રહ્યું નથી તો ડોક્ટરને દેખાડો. આ ફેટી લિવરનું લક્ષણ હોઈ શકે છે.

Disclaimer: પ્રિય પાઠક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા માટે આભાર. આ સમાચાર તમને જાગરૂત કરવાના ઈરાદાથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે તેને લખવામાં ઘરેલુ નુસ્ખા અને સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. તમે સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલા કોઈ ઉપાય અજમાવતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લો.

fatty liver Fatty Liver Disease

