Prev
Next

Liver Health: હાથ, પગ અને પંજામાં જોવા મળે છે લિવર ખરાબ થવાના લક્ષણ, તત્કાલ થઈ જાવ સાવધાન

Causes and symptoms of Liver Diseases: લિવરની બીમારી ધીમે-ધીમે વધે છે પરંતુ તે તમારા શરીરના ઘણા અંગો દ્વારા ચેતવણી પણ આપે છે, જેને નજરઅંદાજ કરવી જીવલેણ સાબિત થઈ શકે છે. અહીં અમે તમને લિવર ડેમેજના કેટલાક સંકેત જણાવી રહ્યાં છીએ.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 13, 2025, 12:00 PM IST

Trending Photos

Liver Health: હાથ, પગ અને પંજામાં જોવા મળે છે લિવર ખરાબ થવાના લક્ષણ, તત્કાલ થઈ જાવ સાવધાન

Causes and symptoms of Liver Diseases: લિવર આપણા શરીરનું મહત્વનું અંગ છે જે એક-બે નહીં ઘણા કામ કરે છે. તેથી જ્યારે તે બીમાર પડે છે તો તેની અસર આખા શરીર પર પડે છે. બ્રિટનની લિવર સ્વાસ્થ્ય માટે કામ કરનારી સંસ્થા લિવર બ્રિટિશ ટ્રસ્ટ અનુસાર લિવરની બીમારી સામાન્ય રીતે ધીમે-ધીમે ઘણા તબક્કા અને વર્ષોમાં વિકસિત થાય છે. જો લિવરમાં કોઈ ડેમેજની જલ્દી માહિતી મળે તો તેને ઠીક કરી શકાય છે.

પરંતુ ઘણા લોકોમાં ત્યાં સુધી કોઈ લક્ષણ દેખાતા નથી જ્યાં સુધી કે બીમારી પોતાના છેલ્લા તબક્કામાં ન પહોંચી જાય. જો તમને લાગે છે કે તમને લિવરની બીમારીનો ખતરો છે તો લક્ષમ દેખાવાની પ્રતીક્ષા ન કરો અને તમારા ડોક્ટરની સલાહ લો. કારણ કે લિવર બીમાર થવા પર આંખ, પગ, હાથ અને પંજા સહિત શરીરના ઘણા અંગો સંકેત આપે છે, જેને કોઈ સ્થિતિમાં નજરઅંદાજ ન કરવા જોઈએ.

Add Zee News as a Preferred Source

લિવર ડેમેજના સંકેતોનો ન કરો નજરઅંદાજ
લીવરને નુકસાનના લક્ષણોમાં કમળો (ત્વચા અને આંખો પીળી પડવી), ઘેરો પેશાબ, નિસ્તેજ અથવા માટીના રંગનો મળ, પગ, પગની ઘૂંટીઓ અને પેટમાં સોજો, તેમજ અસ્પષ્ટ થાક, ભૂખ ન લાગવી, ઉબકા, પેટમાં દુખાવો અને શ્રમ વિના થતી નબળાઈનો સમાવેશ થાય છે. 

પગ અને ઘૂંટીમાં સોજો
જ્યારે લીવર યોગ્ય રીતે કામ કરતું નથી, ત્યારે તમારા શરીરમાં પ્રવાહી એકઠા થાય છે. જેના કારણે પગ, ઘૂંટી અને અંગૂઠામાં સોજો આવે છે, જેને એડીમા કહેવાય છે.

આવું એટલે માટે થાય છે કારણ કે લિવર ખરાબ થવા પર તેના દ્વારા બનાવવામાં આવતું એલ્બ્યુમિન નામનું પ્રોટીન ઘટી જાય છે, જેનાથી બ્લડ વેસલ્સથી તરલ પદાર્થ ટિશ્યુઝમાં લીક થવા લાગે છે અને સોજા પેદા કરે છે. આ સોજા સતત રહે છે અને દર્દીને મુશ્કેલી આપે છે.

હાથમાં જોવા મળે છે આ ફેરફાર
લિવરની બીમારી થવા પર તેના લક્ષણ હાથમાં પણ જોવા મળે છે. આ દરમિયાન હથેળીઓ લાલ (પામર એરિથેમા) થઈ જાય છે. પામર એરિથેમા હથેળી પર જોવા મળતી લાલાશ છે જે લિવર ડેમેજ થવા પર હોર્મોનલ ફેરફારને કારણે હોય છે. આ દરમિયાન નખના રંગમાં પણ ફેરફાર જોવા મળે છે અને તમારા નખનો રંગ પીળો પડી શકે છે.

પગમાં ખંજવાળ
લિવર ડેમેજ થવા પર લોહીમાં બિલીરૂબિન જેવા ઝેરી તત્વો વધવા લાગે છે, જેનાથી ત્વચામાં ખંજવાળ આવી શકે છે, જે હંમેશા રાત્રે વધી જાય છે અને આ ખંજવાળ તગની ત્વચામાં વધુ અનુભવાય છે. બિલીરૂબિન જૂના રેડ વેસલ સેલ્સના તૂટવાથી બને છે.

ત્વચાના રંગમાં ફેરફાર
લિવર બીમાર થવા પર લોહીમાં બિલીરૂબિનનું સ્તર વધવા લાગે છે, જેનાથી તમારી આંખનો સફેદ ભાગ, સ્કિન અને પગની ત્વચા પણ પીળી દેખાવા લાગે છે. આ કંડીશનને કમળો કહેવાય છે, જે લિવરની સમસ્યાનો એક મોટો સંકેત છે.

ડિસ્ક્લેમર
આ લેખમાં આપવામાં આવેલી જાણકારીઓ પર અમે તે દાવો નથી કરી રહ્યાં કે સંપૂર્ણ સત્ય તથા સટીક છે. વધુ જાણકારી માટે તમે સંબંધિત ક્ષેત્રના નિષ્ણાંતની સલાહ લઈ શકો છો.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
symptoms of liver damage in feet

Trending news